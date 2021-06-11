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Понкин - Секулярные религии в светском государстве

И.В. Понкин - Секулярные религии в светском государстве
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
В то время, пока в России идут горячие споры, возможно ли религиозное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, место государственной идеологии скрытно стремятся занять различные секулярные квазирелигиозные идеологии (секулярные религии) - «толерантность в духе культуры мира», «русский ислам», «идеология глобализма» («общего дела») и мн. др.
Если какая-либо из этих идеологий, в нарушение статьи 13 Конституции РФ, фактически займет положение государственной идеологии, к чему ее проводники неуклонно стремятся, уже поздно будет обсуждать возможности возрождения и развития России и российского общества на основе традиционных ценностей.
Проводники любой секулярной религии говорят о том, что их мировоззренческая система универсальна и ориентирована на общечеловеческие ценности. Однако рядящаяся в одежды терпимости и либерализма секулярная религия обычно отличается своей агрессивной нетерпимостью ко всем убеждениям, которые с ней расходятся.

И.В. Понкин - Секулярные религии в светском государстве

Москва, Институт государственно-конфессиональных отношений и права 2003 г. - 81 с.

И.В. Понкин - Секулярные религии в светском государстве - Содержание

  • Введение
  • К вопросу о понятии секулярной религии
  • Толерантность и толерантизм в светском государстве
  • «Проект “Русский ислам”» как разновидность секулярной религии
  • Полемика с Доувом Корфом
  • Заключение
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Rating 4.5 / 5
Added 11.06.2021
Author brat Warden
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4.5/5 (2)

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