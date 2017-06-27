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Понять Ислам

Понять Ислам
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, Reference, Religious Studies Atheism
Приблизительно 1500 лет тому назад человек по имени Мухаммед заявил, что он получил откровения от ангела. Он передал эти откровения другим людям, которые позже записали их. Эти откровения и легли в основу религии под названием ислам. Люди, следующие учению ислама, называются мусульманами.
Мусульмане и христиане схожи своей верой в существование единого истинного Бога. Священные книги обоих, Библия и Коран, также повествуют об Иисусе.

Понять Ислам

2011, The Voice of the Martyrs
Материалы использлваны с разрешения: Copyright 2011 Crescent Project

Понять Ислам - Содержание

  • Глава 1 Основные убеждения и обычаи ислама
  • Глава 2 Различие между исламом и христианством
  • Глава 3 Коран
  • Глава 4 Женщины, честь и семейная жизнь
  • Глава 5 Терроризм
  • Глава 6 Течения в исламе
  • Глава 7 Христиане в мусульманских странах
  • Глава 8 Отношение христиан к мусульманам

Понять Ислам - Пять столпов

Мусульмане должны исполнять пять важных обязанностей, которые называются «Пять столпов»:
1. Произносить утверждение «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед посланник его», которое называется «шахада».
2. Молиться заученными молитвами пять раз в день в установленное время, обратившись лицом к городу Мекка в Саудовской Аравии.
3. Делать пожертвования бедным.
4. Во время мусульманского месяца рамадан поститься от рассвета до заката.
5. Хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. (Паломничество – это путешествие в святое место).
Views 302
Rating 2.8 / 5
Added 27.06.2017
Author brat Andron
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2.8/5 (2)

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