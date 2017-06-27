Понять Ислам
Приблизительно 1500 лет тому назад человек по имени Мухаммед заявил, что он получил откровения от ангела. Он передал эти откровения другим людям, которые позже записали их. Эти откровения и легли в основу религии под названием ислам. Люди, следующие учению ислама, называются мусульманами.
Мусульмане и христиане схожи своей верой в существование единого истинного Бога. Священные книги обоих, Библия и Коран, также повествуют об Иисусе.
Понять Ислам
2011, The Voice of the Martyrs
Материалы использлваны с разрешения: Copyright 2011 Crescent Project
Понять Ислам - Содержание
- Глава 1 Основные убеждения и обычаи ислама
- Глава 2 Различие между исламом и христианством
- Глава 3 Коран
- Глава 4 Женщины, честь и семейная жизнь
- Глава 5 Терроризм
- Глава 6 Течения в исламе
- Глава 7 Христиане в мусульманских странах
- Глава 8 Отношение христиан к мусульманам
Понять Ислам - Пять столпов
Мусульмане должны исполнять пять важных обязанностей, которые называются «Пять столпов»:
1. Произносить утверждение «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед посланник его», которое называется «шахада».
2. Молиться заученными молитвами пять раз в день в установленное время, обратившись лицом к городу Мекка в Саудовской Аравии.
3. Делать пожертвования бедным.
4. Во время мусульманского месяца рамадан поститься от рассвета до заката.
5. Хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. (Паломничество – это путешествие в святое место).
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