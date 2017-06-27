Приблизительно 1500 лет тому назад человек по имени Мухаммед заявил, что он получил откровения от ангела. Он передал эти откровения другим людям, которые позже записали их. Эти откровения и легли в основу религии под названием ислам. Люди, следующие учению ислама, называются мусульманами.

Мусульмане и христиане схожи своей верой в существование единого истинного Бога. Священные книги обоих, Библия и Коран, также повествуют об Иисусе.

Понять Ислам

2011, The Voice of the Martyrs

Материалы использлваны с разрешения: Copyright 2011 Crescent Project

Понять Ислам - Содержание

Глава 1 Основные убеждения и обычаи ислама

Глава 2 Различие между исламом и христианством

Глава 3 Коран

Глава 4 Женщины, честь и семейная жизнь

Глава 5 Терроризм

Глава 6 Течения в исламе

Глава 7 Христиане в мусульманских странах

Глава 8 Отношение христиан к мусульманам

Понять Ислам - Пять столпов

Мусульмане должны исполнять пять важных обязанностей, которые называются «Пять столпов»:

1. Произносить утверждение «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед посланник его», которое называется «шахада».

2. Молиться заученными молитвами пять раз в день в установленное время, обратившись лицом к городу Мекка в Саудовской Аравии.

3. Делать пожертвования бедным.

4. Во время мусульманского месяца рамадан поститься от рассвета до заката.

5. Хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. (Паломничество – это путешествие в святое место).