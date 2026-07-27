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Гад - Таро и индивидуация – Том I

Гад - Таро и индивидуация – Том I
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Tarot and Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Астрология, Каббала, Эзотеризм

Ирен Гад рассматривает Старшие Арканы Таро не как разрозненный набор гадательных изображений, а как последовательную систему архетипических символов, способную описывать движение человеческой психики от первоначального духовного единства к воплощению в материальном мире. Сопоставляя карты с каббалистическим Древом Жизни, автор истолковывает первые десять Арканов как «Луч Света» — нисхождение Духа через десять сфирот к Малкут, миру земного существования. Каждый образ становится этапом формирования сознания и одновременно моделью психологической задачи, которую человеку предстоит распознать и интегрировать.

Во второй части тома перспектива меняется: нисходящее движение сменяется «Путём Змея», то есть возвращением к источнику через индивидуацию. Алхимические операции, вещества, металлы, числа, стихии и цветовые стадии Великого Делания прочитываются как символический язык преобразования личности. Соединяя юнгианскую психологию, каббалу, алхимию, астрологию и иконографию Таро, книга предлагает не строгую историческую генеалогию этих традиций, а метод амплификации, позволяющий увидеть повторяющиеся образы смерти и возрождения, разделения и соединения, конфликта противоположностей и рождения целостной Самости.

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Том I – Соответствия с каббалой и алхимией

Предисл. Верены Каст; пер. Е. С. Артемьевой; ред. Г. Форат. – М.: Касталия, 2026. – 226 с. – Т. I.
ISBN 978-5-908110-90-7

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Содержание

  • Предисловие

  • Выражение благодарности

  • Введение

    • Таро и каббала: давние связи

    • След Таро

    • Старшие Арканы как руководство по архетипам

    • Старшие Арканы и Древо Жизни

  • Часть I. Луч Света

    • Каббала и Таро

      • Возникновение каббалы

      • Буквы

      • Сфирот и Древо Жизни

      • Четыре мира

      • Сфирот и Таро

    • I Маг

    • II Верховная Жрица

    • III Императрица

    • IV Император

    • V Верховный Жрец

    • VI Влюбленные

    • VII Колесница

    • VIII Правосудие

    • IX Отшельник

    • X Колесо Фортуны

  • Часть II. Путь Змея

    • Индивидуация, алхимия и Таро

    • Алхимическое Делание

      • Prima materia и lapis

      • Последовательность стадий алхимического Делания

      • Числа

        • Один

        • Два

        • Три

        • Четыре

        • Пять

        • Шесть

        • Семь

        • Восемь

        • Девять

        • Десять

        • Одиннадцать

        • Двенадцать

      • Элементы

        • Земля

        • Вода

        • Воздух

        • Огонь

      • Вещества

        • Ртуть

        • Сера

        • Соль

        • Сурьма

      • Семь металлов

        • Свинец

        • Олово

        • Железо

        • Медь

        • Серебро

        • Золото

      • Стадии алхимического процесса

        • Nigredo

        • Albedo

        • Rubedo

        • Citrinitas

        • Viriditas

      • Великое Делание на языке образов

      • Таро и алхимические образы

      • Алхимия и каббала

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Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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