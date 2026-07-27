Гад - Таро и индивидуация – Том I
Ирен Гад рассматривает Старшие Арканы Таро не как разрозненный набор гадательных изображений, а как последовательную систему архетипических символов, способную описывать движение человеческой психики от первоначального духовного единства к воплощению в материальном мире. Сопоставляя карты с каббалистическим Древом Жизни, автор истолковывает первые десять Арканов как «Луч Света» — нисхождение Духа через десять сфирот к Малкут, миру земного существования. Каждый образ становится этапом формирования сознания и одновременно моделью психологической задачи, которую человеку предстоит распознать и интегрировать.
Во второй части тома перспектива меняется: нисходящее движение сменяется «Путём Змея», то есть возвращением к источнику через индивидуацию. Алхимические операции, вещества, металлы, числа, стихии и цветовые стадии Великого Делания прочитываются как символический язык преобразования личности. Соединяя юнгианскую психологию, каббалу, алхимию, астрологию и иконографию Таро, книга предлагает не строгую историческую генеалогию этих традиций, а метод амплификации, позволяющий увидеть повторяющиеся образы смерти и возрождения, разделения и соединения, конфликта противоположностей и рождения целостной Самости.
Гад Ирен – Таро и индивидуация – Том I – Соответствия с каббалой и алхимией
Предисл. Верены Каст; пер. Е. С. Артемьевой; ред. Г. Форат. – М.: Касталия, 2026. – 226 с. – Т. I.
ISBN 978-5-908110-90-7
Гад Ирен – Таро и индивидуация – Содержание
Предисловие
Выражение благодарности
Введение
Таро и каббала: давние связи
След Таро
Старшие Арканы как руководство по архетипам
Старшие Арканы и Древо Жизни
Часть I. Луч Света
Каббала и Таро
Возникновение каббалы
Буквы
Сфирот и Древо Жизни
Четыре мира
Сфирот и Таро
I Маг
II Верховная Жрица
III Императрица
IV Император
V Верховный Жрец
VI Влюбленные
VII Колесница
VIII Правосудие
IX Отшельник
X Колесо Фортуны
Часть II. Путь Змея
Индивидуация, алхимия и Таро
Алхимическое Делание
Prima materia и lapis
Последовательность стадий алхимического Делания
Числа
Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одиннадцать
Двенадцать
Элементы
Земля
Вода
Воздух
Огонь
Вещества
Ртуть
Сера
Соль
Сурьма
Семь металлов
Свинец
Олово
Железо
Медь
Серебро
Золото
Стадии алхимического процесса
Nigredo
Albedo
Rubedo
Citrinitas
Viriditas
Великое Делание на языке образов
Таро и алхимические образы
Алхимия и каббала
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