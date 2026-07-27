Гад - Таро и индивидуация – Том I

Ирен Гад рассматривает Старшие Арканы Таро не как разрозненный набор гадательных изображений, а как последовательную систему архетипических символов, способную описывать движение человеческой психики от первоначального духовного единства к воплощению в материальном мире. Сопоставляя карты с каббалистическим Древом Жизни, автор истолковывает первые десять Арканов как «Луч Света» — нисхождение Духа через десять сфирот к Малкут, миру земного существования. Каждый образ становится этапом формирования сознания и одновременно моделью психологической задачи, которую человеку предстоит распознать и интегрировать.

Во второй части тома перспектива меняется: нисходящее движение сменяется «Путём Змея», то есть возвращением к источнику через индивидуацию. Алхимические операции, вещества, металлы, числа, стихии и цветовые стадии Великого Делания прочитываются как символический язык преобразования личности. Соединяя юнгианскую психологию, каббалу, алхимию, астрологию и иконографию Таро, книга предлагает не строгую историческую генеалогию этих традиций, а метод амплификации, позволяющий увидеть повторяющиеся образы смерти и возрождения, разделения и соединения, конфликта противоположностей и рождения целостной Самости.

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Том I – Соответствия с каббалой и алхимией

Предисл. Верены Каст; пер. Е. С. Артемьевой; ред. Г. Форат. – М.: Касталия, 2026. – 226 с. – Т. I.

ISBN 978-5-908110-90-7

Гад Ирен – Таро и индивидуация – Содержание