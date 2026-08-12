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Харрис - Когда необходима помощь

Харрис - Когда необходима помощь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Ресурсы для библейского душепопечения (7 books)

Найдите человека, который сможет помочь вам в сложившейся ситуации. Начните со своей церкви. Если вы член церкви, обратитесь за советом к тем, кого Бог поставил над вами — пастору, дьякону, руководителю служения или малой группы (Евреям 13:17; Фессалоникийцам 5:12). Если это по каким-то причинам невозможно, вы можете использовать те двенадцать вопросов, чтобы найти благочестивого и мудрого душепопечителя, с которым вы будете сотрудничать вне церкви.

Рон Харрис - Когда необходима помощь: Как выбрать душепопечителя

Киев «Рука Допомоги», ЧПИФ, 2008. - 54 с.

(«Ресурсы для библейского душепопечения»)

ISBN 978-966-651-599-8

Рон Харрис - Когда необходима помощь: Как выбрать душепопечителя - Содержание

Предисловие

Когда необходима помощь или как выбрать душепопечителя

Приложение

Рон Харрис

Портрет помощника

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Added 12.08.2026
Author AlexDigger
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