Зайцев - Націоналізм і релігія

Від кінця XVIII ст. в Європі настає доба націоналізму . Під націоналізмом у цій книжці ми, за Ентоні Смітом, розуміємо «ідеологічний рух за здобуття і збереження самоврядування, єдності та ідентичності населення, представники якого вважають, що воно становить реальну або потенційну “націю”» . Багато націоналістів були переконані, що відданість власній нації важливіша від усіх інших лояльностей, не виключаючи й відданості Церкві та релігії.

Зіткнувшись із викликом новочасного націоналізму (породженого, за версією А. Гастінґса, самим християнством), Церква опинилася у двоїстому становищі. З одного боку, вона завжди була носієм універсальних ідей, а з іншого - відігравала важливу роль як у формуванні державного націоналізму, так і в «національному відродженні» бездержавних народів. Ця двоїстість давалася взнаки, коли Церкві доводилося визначатися щодо міжнаціональних конфліктів, які часом збігалися з міжконфесійними та міжобрядовими, а часом ділили віруючих однієї конфесії чи обряду. Стати на бік «своєї» нації чи залишатися над конфліктом, зберігаючи вірність християнському універсалізмові? Представники духовенства і близьких до Церкви політичних кіл по-різному розв’язували цю дилему. Одним із розв’язків був феномен «національної Церкви», якою стала, приміром, Католицька Церква для поляків.

Олександр Зайцев, Олег Беген, Василь Стефанів - Націоналізм і релігія - Греко-Католицька Церква та український націоналістичний руху Галичині (1920—1930-ті роки)

За заг. ред. О. Зайцева;

Український Католицький Університет; Центр досліджень визвольного руху

ISBN 978-966-8197-77-2

Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011, 384 с., іл.

Олександр Зайцев, Олег Беген, Василь Стефанів - Націоналізм і релігія - Греко-Католицька Церква та український націоналістичний руху Галичині (1920—1930-ті роки) - Зміст

Вступ (О. Зайцев)

Розділ 1 Інтегральний націоналізм і релігія: європейський досвід

1.1. Основні поняття: «інтегральний націоналізм» і «політична релігія» (О. Зайцев)

1.2. Західна Європа ( О. Зайцев)

1.3. Східна Європа(О. Зайцев, В. Стефанів)

Розділ 2 (О. Беген) Греко-Католицька Церква в українському суспільному та політичному житті в реаліях Другої Речі Посполитої

2.1. Церква і суспільство

2.2. Політична шахівниця

2.3. Український католицький рух до початку 1930-х рр.

Розділ 3 (О. Зайцев) Сакралізація нації: Дмитро Донцов і ОУН

3.1. «Чинний націоналізм»

3.2. «Організований націоналізм»: становлення, тактика, методи боротьби

3.3. Ідеологія і пропаганда ОУН

Розділ 4 Стосунки ГКЦ з українським націоналістичним рухом

4.1. Підтримка духовенством ГКЦ українського визвольного руху (В. Стефанів)

4.2. Церква та релігія в ідеології ОУН (В. Стефанів)

4.3. Розгортання католицького руху і перші конфлікти з націоналістами. Свято «Українська Молодь Христові» (О. Беген)

4.4. Католицька критика українського «неонаціоналізму» (О. Беген, О. Зайцев, В. Стефанів)

4.5. Католицький світогляд і християнський націоналізм як альтернативи інтегральному націоналізмові (О. Беген)

Висновки ( О. Беген, О. Зайцев, В. Стефанів)

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