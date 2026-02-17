Pop - Великие темы Писания

Ветхий Завет часто воспринимается как книга строгих законов и древних войн, но Ричард Рор предлагает взглянуть на него иначе — как на великую драму становления личности. Авторы исследуют ключевые библейские сюжеты (Сотворение, Исход, Пустыня, Завет) как этапы духовного взросления, через которые проходит каждый человек.
Эта книга помогает увидеть в истории древнего Израиля зеркало наших собственных кризисов и поисков. Рор мастерски соединяет библейскую теологию с современной психологией, объясняя, почему нам необходим опыт «пустыни» для обретения истинного «Я» и как ветхозаветные пророки учат нас критическому мышлению и состраданию. Идеальное чтение для тех, кто ищет в Писании ответы на экзистенциальные вопросы.
Ричард Pop, Джозеф Мартос - Великие темы Писания. Ветхий Завет
Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
Серия «Читая Библию», Перевод: Михаил Серебряков
ISBN 5-89647-056-8
Ричард Pop, Джозеф Мартос - Великие темы Писания. Ветхий Завет - Содержание
Вступление
Предисловие
Введение
Глава первая Призыв: введение в Слово
Глава вторая Исход: путешествие веры
Глава третья От Иисуса Навина до Царств: обычное становится необычным
Глава четвертая Пророки: радикальные традиционалисты
Глава пятая Бытие и Иов: Бог и человек, добро и зло
Глава шестая История спасения: эволюция веры
