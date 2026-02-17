Pop - Великие темы Писания

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Ветхий Завет часто воспринимается как книга строгих законов и древних войн, но Ричард Рор предлагает взглянуть на него иначе — как на великую драму становления личности. Авторы исследуют ключевые библейские сюжеты (Сотворение, Исход, Пустыня, Завет) как этапы духовного взросления, через которые проходит каждый человек.

Эта книга помогает увидеть в истории древнего Израиля зеркало наших собственных кризисов и поисков. Рор мастерски соединяет библейскую теологию с современной психологией, объясняя, почему нам необходим опыт «пустыни» для обретения истинного «Я» и как ветхозаветные пророки учат нас критическому мышлению и состраданию. Идеальное чтение для тех, кто ищет в Писании ответы на экзистенциальные вопросы.

Ричард Pop, Джозеф Мартос - Великие темы Писания. Ветхий Завет

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002

Серия «Читая Библию», Перевод: Михаил Серебряков

ISBN 5-89647-056-8

Ричард Pop, Джозеф Мартос - Великие темы Писания. Ветхий Завет - Содержание

Вступление

Предисловие

Введение

  • Глава первая Призыв: введение в Слово

  • Глава вторая Исход: путешествие веры

  • Глава третья От Иисуса Навина до Царств: обычное становится необычным

  • Глава четвертая Пророки: радикальные традиционалисты

  • Глава пятая Бытие и Иов: Бог и человек, добро и зло

  • Глава шестая История спасения: эволюция веры

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

