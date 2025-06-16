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Попкова — История философских идей

Н. В. Попкова — История философских идей
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Educational

Философия — это духовная форма освоения действительности, стремящаяся к построению рационально обоснованной системы, объединяющей общие принципы бытия и познания и содержащей всеобщие законы развития природы, общества и мышления. Философия многогранна, она исследует и наиболее общие формы бытия, и отношение человека к миру, и культурно-исторические ценности.

Цель философии — рациональное, логическое объяснение действительности: она удовлетворяет потребности человека рационально сформулировать единство мира. Предмет философии — наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Объект философии — мир как целое. Но центральная проблема философии — сам человек, его сущность, отношение к миру, смысл его жизни. Все философские исследования проводятся с целью не просто описать и объяснить мир, но и показать человеку, как ему в этом мире провести достойную и счастливую жизнь.

Философы дают многообразные определения философии — многогранной формы духовного освоения мира. По словам И. Канта, «философия есть наука о последних целях человеческого разума» и «об отношении всякого знания к конечной цели человеческого разума». Х. Ортега-и-Гассет писал: «В отличие от учёного философ не знает, каков предмет философии... Философия — синоним теоретического героизма». Задача философии, с точки зрения В. С. Соловьёва, — «не одна какая-нибудь сторона существующего, а всё существующее, вся вселенная в полноте своего содержания и смысла…»

Поэтому «на вопрос: что делает философия? — мы имеем право ответить: она делает человека вполне человеком». В. С. Библер считал целью философии «индивидуальное обоснование всеобщих начал мышления». Философ, по его словам, — «человек, стремящийся мыслить изначально, как будто он — первый мыслящий» и «сомневающийся там, где сомневаться невозможно и запрещено». По словам А. Н. Чанышева, «философия есть попытка разгадать тайны бытия и небытия интеллектуальными средствами».

Н. В. Попкова — История философских идей

Введение в историю философии. Издание стереотипное
Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. — 448 с.
ISBN 978-5-397-06092-9

Н. В. Попкова — История философских идей — Содержание

  • Предисловие
  • Введение
  • Глава 1. Возникновение философии
    • 1.1. Где и когда возникла философия?
    • 1.2. На пути к онтологии: мир как иллюзия и как единство
    • 1.3. На пути к гносеологии: знание как путь к освобождению
    • 1.4. На пути к антропологии: человек как часть космоса
    • 1.5. На пути к социальной философии: общество как часть космоса
    • 1.6. На пути к этике: добро как сила, общая для человека и мира
    • 1.7. На пути к эстетике: искусство как исправитель нравов
  • Глава 2. Античная философия
    • 2.1. Основные школы и темы дискуссий: между мифом и логосом
    • 2.2. Онтология: космос как упорядоченное множество
    • 2.3. Гносеология: постижение космоса
    • 2.4. Антропология: человек как микрокосм
    • 2.5. Социальная философия: полис как цель человеческой жизни
    • 2.6. Этика: путь к добродетели
    • 2.7. Эстетика: подражание природе
  • Глава 3. Средневековая философия
    • 3.1. Основные школы и темы дискуссий: вера и разум
    • 3.2. Онтология: Бог как сущий
    • 3.3. Гносеология: знание как откровение
    • 3.4. Антропология: человек как образ Божий
    • 3.5. Социальная философия: два града
    • 3.6. Этика: подражание Христу
    • 3.7. Эстетика: путь к Богу через красоту
  • Глава 4. Философия эпохи Возрождения
    • 4.1. Основные школы и темы дискуссий: человек и природа
    • 4.2. Онтология: пантеизм
    • 4.3. Гносеология: наука и интуиция
    • 4.4. Антропология: человек как творец
    • 4.5. Социальная философия: утопия
    • 4.6. Этика: добродетель и слава
    • 4.7. Эстетика: подражание античности
  • Глава 5. Философия Нового времени
    • 5.1. Основные школы и темы дискуссий: разум и опыт
    • 5.2. Онтология: механическая картина мира
    • 5.3. Гносеология: рационализм и эмпиризм
    • 5.4. Антропология: субъект как основание
    • 5.5. Социальная философия: общественный договор
    • 5.6. Этика: автономная мораль
    • 5.7. Эстетика: возвышенное и прекрасное
  • Глава 6. Немецкая классическая философия
    • 6.1. Основные школы и темы дискуссий: абсолют
    • 6.2. Онтология: бытие как развитие
    • 6.3. Гносеология: априорные формы познания
    • 6.4. Антропология: человек как разумное существо
    • 6.5. Социальная философия: государство как воплощение разума
    • 6.6. Этика: категорический императив
    • 6.7. Эстетика: художественный гений
  • Глава 7. Западноевропейская философия XIX века
    • 7.1. Основные школы и темы дискуссий: история и развитие
    • 7.2. Онтология: материя и дух
    • 7.3. Гносеология: наука и диалектика
    • 7.4. Антропология: человек как продукт общества
    • 7.5. Социальная философия: революция и прогресс
    • 7.6. Этика: классовая и индивидуальная мораль
    • 7.7. Эстетика: реализм и символизм
  • Глава 8. Развитие русской философии
    • 8.1. Основные школы и темы дискуссий: между идеалом и жизнью
    • 8.2. Онтология: идеал всеединства
    • 8.3. Гносеология: между религией и наукой
    • 8.4. Антропология: идеал богочеловечества
    • 8.5. Социальная философия: между Западом и Востоком
    • 8.6. Этика: парадоксальность и трагизм нравственной жизни
    • 8.7. Эстетика: парадоксальность и трагизм творчества
  • Глава 9. Философия первой половины XX века
    • 9.1. Основные школы и темы дискуссий: от сциентизма к гуманизму
    • 9.2. Онтология: кризис картины мира
    • 9.3. Гносеология: скепсис и вера
    • 9.4. Антропология: экзистенциальный человек
    • 9.5. Социальная философия: идеология и критика
    • 9.6. Этика: этика ответственности
    • 9.7. Эстетика: искусство как выражение абсурда
  • Глава 10. Философия второй половины XX века
    • 10.1. Основные школы и темы дискуссий: нужна ли философия?
    • 10.2. Онтология: отказ от построения картины мира
    • 10.3. Гносеология: отказ от постижения истины
    • 10.4. Антропология: отказ от понятия свободной личности
    • 10.5. Социальная философия: отказ от проектирования общества
    • 10.6. Этика: отказ от поиска единой системы морали
    • 10.7. Эстетика: отказ от отражения реальности
  • Заключение
  • Контрольные вопросы
  • Список рекомендуемой литературы
  • Время жизни наиболее известных философов
Views 201
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
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