Философия — это духовная форма освоения действительности, стремящаяся к построению рационально обоснованной системы, объединяющей общие принципы бытия и познания и содержащей всеобщие законы развития природы, общества и мышления. Философия многогранна, она исследует и наиболее общие формы бытия, и отношение человека к миру, и культурно-исторические ценности.

Цель философии — рациональное, логическое объяснение действительности: она удовлетворяет потребности человека рационально сформулировать единство мира. Предмет философии — наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Объект философии — мир как целое. Но центральная проблема философии — сам человек, его сущность, отношение к миру, смысл его жизни. Все философские исследования проводятся с целью не просто описать и объяснить мир, но и показать человеку, как ему в этом мире провести достойную и счастливую жизнь.

Философы дают многообразные определения философии — многогранной формы духовного освоения мира. По словам И. Канта, «философия есть наука о последних целях человеческого разума» и «об отношении всякого знания к конечной цели человеческого разума». Х. Ортега-и-Гассет писал: «В отличие от учёного философ не знает, каков предмет философии... Философия — синоним теоретического героизма». Задача философии, с точки зрения В. С. Соловьёва, — «не одна какая-нибудь сторона существующего, а всё существующее, вся вселенная в полноте своего содержания и смысла…»

Поэтому «на вопрос: что делает философия? — мы имеем право ответить: она делает человека вполне человеком». В. С. Библер считал целью философии «индивидуальное обоснование всеобщих начал мышления». Философ, по его словам, — «человек, стремящийся мыслить изначально, как будто он — первый мыслящий» и «сомневающийся там, где сомневаться невозможно и запрещено». По словам А. Н. Чанышева, «философия есть попытка разгадать тайны бытия и небытия интеллектуальными средствами».

Н. В. Попкова — История философских идей

Введение в историю философии. Издание стереотипное

Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. — 448 с.

ISBN 978-5-397-06092-9

Н. В. Попкова — История философских идей — Содержание