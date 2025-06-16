Онтология в буквальном переводе — это наука о бытии (слово образовано от греч. on (ontos) — сущее и logos — учение, разум). В «Новой философской энциклопедии» (2010) ей предлагается такое определение: «Онтология — раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего».

Хотя понятие «онтология» было предложено в XVII веке (впервые — в «Философском лексиконе» Р. Гоклениуса, 1613, а затем в философской системе Х. Вольфа), онтологическая проблематика сформировалась ещё в античности, когда философы поставили вопрос о сущности наблюдаемых явлений и высказали предположение, что эта сущность органам чувств недоступна — выявляет её только разум. Исследования в этой области Аристотель объединил термином «метафизика» — в буквальном переводе «то, что после физики».

Если задача физики, считал он, — исследовать природу, то метафизика пытается объяснить наблюдаемые явления, найдя законы природы и обнаружив скрытую сущность вещей. Это стремление философов найти устойчивые основы изменчивости природы и раскрыть многообразные процессы в качестве проявлений её целостности стимулировало развитие науки, придавая учёным уверенность в естественной упорядоченности мира, в наличии доступной их разуму гармонии. Позднее метафизика понималась то как синоним слова «философия», то как «философское учение о сверхопытных началах и законах бытия». Связь метафизики с онтологией двойственна: порою их отождествляют, порой считают онтологию основополагающей частью метафизики.

Н. В. Попкова — Введение в онтологию: Философская картина мира: поиск, осмысление, современное состояние — Учебное пособие

Москва: ЛЕНАНД, 2024. — 300 с.

ISBN 978-5-9710-9959-8

Н. В. Попкова — Введение в онтологию — Содержание