Попкова — Введение в онтологию - Философская картина мира - поиск, осмысление, современное состояние
Онтология в буквальном переводе — это наука о бытии (слово образовано от греч. on (ontos) — сущее и logos — учение, разум). В «Новой философской энциклопедии» (2010) ей предлагается такое определение: «Онтология — раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего».
Хотя понятие «онтология» было предложено в XVII веке (впервые — в «Философском лексиконе» Р. Гоклениуса, 1613, а затем в философской системе Х. Вольфа), онтологическая проблематика сформировалась ещё в античности, когда философы поставили вопрос о сущности наблюдаемых явлений и высказали предположение, что эта сущность органам чувств недоступна — выявляет её только разум. Исследования в этой области Аристотель объединил термином «метафизика» — в буквальном переводе «то, что после физики».
Если задача физики, считал он, — исследовать природу, то метафизика пытается объяснить наблюдаемые явления, найдя законы природы и обнаружив скрытую сущность вещей. Это стремление философов найти устойчивые основы изменчивости природы и раскрыть многообразные процессы в качестве проявлений её целостности стимулировало развитие науки, придавая учёным уверенность в естественной упорядоченности мира, в наличии доступной их разуму гармонии. Позднее метафизика понималась то как синоним слова «философия», то как «философское учение о сверхопытных началах и законах бытия». Связь метафизики с онтологией двойственна: порою их отождествляют, порой считают онтологию основополагающей частью метафизики.
Н. В. Попкова — Введение в онтологию: Философская картина мира: поиск, осмысление, современное состояние — Учебное пособие
Москва: ЛЕНАНД, 2024. — 300 с.
ISBN 978-5-9710-9959-8
Н. В. Попкова — Введение в онтологию — Содержание
- Предисловие
- Введение. Онтология: её сущность и судьба
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Часть I. Метафизика, натурфилософия, онтология
- 1. Древний мир: поиск первоначала
- 2. Средние века и эпоха Возрождения: между богословием и натурфилософией
- 3. Новое время: поиск субстанции
- 4. XIX век: между «вещью в себе» и эволюцией
- 5. XX век: поиск общенаучной картины мира
- 6. Конец XX века – начало XXI века: между «первой» и «второй» природой
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Часть II. Философская картина мира
- 1. Философское понимание бытия
- 2. Философское понимание материи, движения, пространства и времени
- 3. Философское понимание жизни и сознания
- 4. Философское понимание причинности
- 5. Философское понимание природы
- 6. Философское понимание техники
- Заключение. Зачем нужна онтология?
- Библиографический список
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