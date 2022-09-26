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Попов - Андрей Рублев

Геннадий Попов - Андрей Рублев
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Reference, Cultural Studies Art
На протяжении многих лет творчество Андрея Рублева предстает символом отечественной живописи, олицетворяя художественные вершины не только Древней Руси, но России вообще. Почитание гения художника воплотилось в его недавней общерусской канонизации (1988 год, память 17 июля). Характерно, что осознание величия Рублева как художника нередко отодвигает на второй план исходный в понимании его творчества факт — иночество, при котором собственно «художество» являлось частью аскетической практики, безусловно, главенствующей, но не исчерпывающей подвиг жизни. В биографии художника, изданной в материалах Поместного собора Русской Православной церкви, посвященного 1000-летию крещения, написано: «Преподобный Андрей Рублев канонизирован на основании святости жизни, на основании его подвига иконописания, ... а также на основании свидетельства его святости преподобного Иосифа Волоцкого».
Память о Рублеве и как о художнике, и как об иноке никогда не угасала окончательно. Даже в XVHI — XIX столетиях, в период увлечения новоевропейской культурой, его имя сохраняло популярность в старообрядческой среде. На рубеже XIX —XX веков, отмеченном интересом к собственному художественному наследию, не было ни одного известного собирателя русских древностей, который не считал бы, что располагает подлинной иконой «Рублева письма». Не было и нет ни одного крупного исследователя древнерусского искусства последнего столетия, кто не посвятил бы Рублеву хотя бы нескольких строк. Рублевская библиография насчитывает более полутысячи книг, статей, альбомов. В осознании «подвига иконописания» великого художника ведущая роль, бесспорно, принадлежит реставраторам и историкам искусства предшествующих десятилетий, начиная с И. Э. Грабаря, первого ученого биографа великого мастера. Его опубликованная в 1926 году работа «Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918 — 1925 годов» явилась отправной точкой для всех позднейших исследований.

Геннадий Попов - Андрей Рублев

Москва, АРТ-РОДНИК, 2008
ISBN 978-5-88896-101-8

Геннадий Попов - Андрей Рублев - Отрывок из книги

Основатель и игумен Успенского монастыря на Волоке, Иосиф был первым — по крайней мере известным нам по документам — собирателем икон Андрея Рублева, а также первым его жизнеописателем. Правда, личность художника интересовала автора только в пределах образца святости. Хронологическая канва его деятельности занимала Иосифа в наименьшей степени. Но сама святость «подвига иконописания» как Рублева, так и его «сопостника» Даниила не вызывала у волоколамского игумена сомнений.
В предшествующей по времени житийной литературе — а это, напомним, так называемая особая редакция Жития Сергия Радонежского, составленная Пахомием Логофетом-Сербом, и принадлежащее ему же Житие Никона Радонежского (оба сочинения относятся к первой половине 1440-х годов) — Андрею Рублеву уделено немного места, хотя и здесь его оценка как иконописца и аскета чрезвычайно высока. Житийные сочинення не называют дат работ Рублева и Даниила ни в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря, ни в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря, не содержат сведений о степени участия в этих работах самого Рублева. Соображения на этот счет весьма гипотетичны. И если хронология исполнения монастырских заказов не вызывает особых разногласий, то определение написанных Рублевым икон для сохранившегося до наших дней иконостаса в Троицком соборе не носит окончательного характера. Росписи и иконы из Спасско го собора Спасо-Андроникова монастыря утрачены.
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Rating 4.5 / 5
Added 26.09.2022
Author brat Andron
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