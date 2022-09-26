На протяжении многих лет творчество Андрея Рублева предстает символом отечественной живописи, олицетворяя художественные вершины не только Древней Руси, но России вообще. Почитание гения художника воплотилось в его недавней общерусской канонизации (1988 год, память 17 июля). Характерно, что осознание величия Рублева как художника нередко отодвигает на второй план исходный в понимании его творчества факт — иночество, при котором собственно «художество» являлось частью аскетической практики, безусловно, главенствующей, но не исчерпывающей подвиг жизни. В биографии художника, изданной в материалах Поместного собора Русской Православной церкви, посвященного 1000-летию крещения, написано: «Преподобный Андрей Рублев канонизирован на основании святости жизни, на основании его подвига иконописания, ... а также на основании свидетельства его святости преподобного Иосифа Волоцкого».

Память о Рублеве и как о художнике, и как об иноке никогда не угасала окончательно. Даже в XVHI — XIX столетиях, в период увлечения новоевропейской культурой, его имя сохраняло популярность в старообрядческой среде. На рубеже XIX —XX веков, отмеченном интересом к собственному художественному наследию, не было ни одного известного собирателя русских древностей, который не считал бы, что располагает подлинной иконой «Рублева письма». Не было и нет ни одного крупного исследователя древнерусского искусства последнего столетия, кто не посвятил бы Рублеву хотя бы нескольких строк. Рублевская библиография насчитывает более полутысячи книг, статей, альбомов. В осознании «подвига иконописания» великого художника ведущая роль, бесспорно, принадлежит реставраторам и историкам искусства предшествующих десятилетий, начиная с И. Э. Грабаря, первого ученого биографа великого мастера. Его опубликованная в 1926 году работа «Андрей Рублев. Очерк творчества художника по данным реставрационных работ 1918 — 1925 годов» явилась отправной точкой для всех позднейших исследований.

Геннадий Попов - Андрей Рублев

Москва, АРТ-РОДНИК, 2008

ISBN 978-5-88896-101-8

Геннадий Попов - Андрей Рублев - Отрывок из книги

Основатель и игумен Успенского монастыря на Волоке, Иосиф был первым — по крайней мере известным нам по документам — собирателем икон Андрея Рублева, а также первым его жизнеописателем. Правда, личность художника интересовала автора только в пределах образца святости. Хронологическая канва его деятельности занимала Иосифа в наименьшей степени. Но сама святость «подвига иконописания» как Рублева, так и его «сопостника» Даниила не вызывала у волоколамского игумена сомнений.

В предшествующей по времени житийной литературе — а это, напомним, так называемая особая редакция Жития Сергия Радонежского, составленная Пахомием Логофетом-Сербом, и принадлежащее ему же Житие Никона Радонежского (оба сочинения относятся к первой половине 1440-х годов) — Андрею Рублеву уделено немного места, хотя и здесь его оценка как иконописца и аскета чрезвычайно высока. Житийные сочинення не называют дат работ Рублева и Даниила ни в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря, ни в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря, не содержат сведений о степени участия в этих работах самого Рублева. Соображения на этот счет весьма гипотетичны. И если хронология исполнения монастырских заказов не вызывает особых разногласий, то определение написанных Рублевым икон для сохранившегося до наших дней иконостаса в Троицком соборе не носит окончательного характера. Росписи и иконы из Спасско го собора Спасо-Андроникова монастыря утрачены.