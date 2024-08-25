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Попов - Апостолы студентов

Владимир Попов - Апостолы студентов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Облик эпохи, дух эпохи, моду эпохи во многом определяет молодежь. В конце XIX - начале XX века умы большинства студенческой молодежи будоражили революционные идеи. Охваченные пафосом борьбы за переустройство общества революционным методом, молодые люди рвались на баррикады. Слова «студент» и «революционер» часто отождествлялись, были синонимами. «Лет 25 тому назад в определенных кругах русской молодежи царил универсальный, всепоглощающий культ революционного служения, - писал в 1924 году в работе “Крушение кумиров” философ Семен Франк (1877-1950). - Предполагалось, что студенческая молодежь делится на две группы: либо беспринципные карьеристы и кутилы, либо же “идейные” люди, посвятившие себя прогрессу и спасению народа, то есть революционные герои». Кумир революционного служения на практике зачастую превращался в молоха революции, которые пожирал не только «идейных» борцов, но и массу лиц, просто увлеченных потоком модных идей века. «Все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду», - заключает Франк.
Тогда же на фоне революционных брожений в России появляются первые ростки христианского студенческого движения. Инициаторы этого движения не разделяли марксистско материалистических идей о преобразовании общества путем насилия. Они верили в Евангелие, которое ведет к революции духа, спасению и духовному усовершенствованию личности. «Измени себя, принимая Евангелие - и вокруг тебя изменится мир», - утверждали молодые христиане.

Владимир Попов - Апостолы студентов

Издано Mission Eurasia, - 2022. - 200 с.
ISBN: 978-5-86181-678-6

Владимир Попов - Апостолы студентов - Содержание

Введение
ВИТЯЗЬ ДУХА
  • Святой огонь в сердце
  • Проводник и соработник Джона Мотта
  • «Он был душою нашего движения»
  • «Царство Божье не погибнет»
СЛУЖИТЕЛЬ СЛОВА
  • Духовный сын Павла Николаи
  • Призвание интеллигенции
  • Противоборство с атеизмом
  • За пределами России
  • Неисповедимы пути Господни
  • На нивах благовестия
  • Вторая родина
  • Авен-Езер
  • Книга Жизни
  • Евангельский христианин широкого профиля
Views 221
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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