Облик эпохи, дух эпохи, моду эпохи во многом определяет молодежь. В конце XIX - начале XX века умы большинства студенческой молодежи будоражили революционные идеи. Охваченные пафосом борьбы за переустройство общества революционным методом, молодые люди рвались на баррикады. Слова «студент» и «революционер» часто отождествлялись, были синонимами. «Лет 25 тому назад в определенных кругах русской молодежи царил универсальный, всепоглощающий культ революционного служения, - писал в 1924 году в работе “Крушение кумиров” философ Семен Франк (1877-1950). - Предполагалось, что студенческая молодежь делится на две группы: либо беспринципные карьеристы и кутилы, либо же “идейные” люди, посвятившие себя прогрессу и спасению народа, то есть революционные герои». Кумир революционного служения на практике зачастую превращался в молоха революции, которые пожирал не только «идейных» борцов, но и массу лиц, просто увлеченных потоком модных идей века. «Все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду», - заключает Франк.

Тогда же на фоне революционных брожений в России появляются первые ростки христианского студенческого движения. Инициаторы этого движения не разделяли марксистско материалистических идей о преобразовании общества путем насилия. Они верили в Евангелие, которое ведет к революции духа, спасению и духовному усовершенствованию личности. «Измени себя, принимая Евангелие - и вокруг тебя изменится мир», - утверждали молодые христиане.

Владимир Попов - Апостолы студентов

Издано Mission Eurasia, - 2022. - 200 с.

ISBN: 978-5-86181-678-6

Владимир Попов - Апостолы студентов - Содержание

Введение

ВИТЯЗЬ ДУХА

Святой огонь в сердце

Проводник и соработник Джона Мотта

«Он был душою нашего движения»

«Царство Божье не погибнет»

СЛУЖИТЕЛЬ СЛОВА