Богочеловек
Имя Матфей в переводе с древнееврейского означает «Дар Божий» или «Божий человек». Историки полагают, что греческий вариант Евангелия от Матфея появился в Антиохии, где вместе с евреями, уверовавшими в Христа, уверовали и язычники. Это знание помогает понять изначальный контекст Евангелия, что, по мнению У. Луца, позволяет «не топтаться на месте, а двигаться в определённую сторону. <...> Именно поэтому основополагающее значение имеет историческое исследование их [библейских текстов] первоначального смысла».
По какой причине именно Евангелие от Матфея стало первой книгой формирующегося канона Нового Завета? К. Бломберг утверждает: «...ответ в том, что Евангелие от Матфея содержит самые ясные и частые ссылки на Ветхий Завет. Собрание книг, которые содержат столь же вдохновенное и авторитетное Писание, сопутствующее новому Божьему завету, вполне уместно было начать именно с повествований о его начинателе, Иисусе из Назарета. Из всех четырёх евангелий Евангелие от Матфея помогло сформировать наиболее плавный переход от ветхого к новому».
Классическая модель деления Евангелия от Матфея на пять частей была предложена Б. В. Бэконом. Исходной точкой для него послужили пять речей Матфея (гл. 5-7; 10; 13:1-52; 18; 24-25). Каждой из них предшествует повествовательная часть, так что всё Евангелие состоит из пяти своего рода книг: 3:1-7:29; 8:1-11:1; 11:2-13:53; 13:54-19:1; 19:16-26:2, а также введения (1:1-2:23) и заключения (26:3-28:20). «Эту пятичленную схему при желании можно сопоставить с книгами Пятикнижия. В случае такого сопоставления Евангелие от Матфея было бы новой Торой, а Иисус — Новым Моисеем».
Попов, Артём - Богочеловек - Комментарий к Евангелию от Матфея
— СПб.: «Ваката», 2025. — 240 с.
ISBN 978-5-6047421-6-7
Попов, Артём - Богочеловек - Содержание
- От автора. Зачем написана эта книга?
- Общие сведения о Евангелии от Матфея
- Датировка Евангелия от Матфея
- Особенности Евангелия от Матфея
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Глава 1
- 1-16. Прародители Иисуса
- 17. Значение сорока двух поколений
- 18-25. Рождение Иисуса
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Глава 2
- 1-12. Поклонение волхвов
- 13-18. Бегство семьи в Египет
- 19-23. Возвращение семьи в Назарет
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Глава 3
- 1-12. Предтеча Иисуса
- 13-17. Крещение Иисуса
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Глава 4
- 1-11. Искушение Иисуса
- 12-17. Начало служения Иисуса
- 18-22. Призвание Иисусом первых учеников
- 23-25. Путь Иисуса: учение, исцеление, проповедь
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Нагорная проповедь (гл. 5-7)
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Глава 5
- 1-12. Заповеди блаженства
- 13-16. «Соль земли» и «свет мира»
- 17-20. Исполнение Закона
- 21-48. Новый взгляд на Закон
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Глава 6
- 1-18. Пост, милостыня, молитва... Что движет тобой?
- 19-34. Кто твой Господин?
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Глава 7
- 1-5. Не оценивайте людей
- 6. Трепетное отношение к святыне
- 7-12. «Просите, и дано будет вам»
- 13-14. Узкие и широкие врата
- 15-20. Дерево узнаётся по плодам
- 21-23. Кто войдёт в Небесное Царство?
- 24-27. Притча о двух строителях
- 28-29. Сила слова Иисуса
- Глава 5
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Глава 8
- 1-4. Исцеление прокажённого
- 5-13. Вера сотника
- 14-17. Иисус — Целитель тела и души
- 18-22. Цена ученичества
- 23-27. «И ветры и море повинуются Ему»
- 28-34. Исцеление двух одержимых
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Глава 9
- 1-8. Исцеление парализованного в Капернауме
- 9-13. Матфей становится учеником Иисуса
- 14-17. Вопрос о посте
- 18-26. Вера несёт исцеление и воскрешение
- 27-31. Прозрение по вере
- 32-34. Немой заговорил
- 35-38. Иисус сострадает измученным и беспомощным
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Глава 10
- 1-15. Апостолы: имена, призвание, поручения
- 16-39. Привилегии и обязанности последователей Иисуса
- 40-42. Награда тем, кто слушает Евангелие
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Глава 11
- 1-6. Сомнение Иоанна Крестителя
- 7-19. Кто больше пророка?
- 20-30. Горе тем, кто не обратился
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Глава 12
- 1-14. Соблюдение субботы
- 15-21. Избранный Богом слуга
- 22-37. Непростительный грех
- 38-42. Знамение пророка Ионы
- 43-45. Под властью злого и доброго духов
- 46-50. Новое родство
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Глава 13
- 1-17. Притча о сеятеле
- 18-23. Толкование притчи о сеятеле
- 24-30. Притча о плевелах
- 31-32. Притча о горчичном зерне
- 33-35. Притча о закваске
- 36-43. Толкование притчи о плевелах
- 44-52. Притчи о сокровище в поле, драгоценной жемчужине и рыболовной сети
- 53-58. Пророк, не признанный в своём отечестве
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Глава 14
- 1-12. Смерть Иоанна Крестителя
- 13-21. Чудо насыщения голодных
- 22-36. «Не бойтесь»
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Глава 15
- 1-20. Божья заповедь выше человеческого предания
- 21-28. Великая вера хананеянки
- 29-39. Ответ Иисуса на нужды людей
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Глава 16
- 1-12. Другого знамения не будет
- 13-20. Пётр признаёт Иисуса Мессией
- 21-28. Предсказание Иисусом Своей мученической смерти
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Глава 17
- 1-13. Преображение Господне
- 14-21. «Род неверный и развращённый»
- 22-23. Ещё одно предсказание о смерти и воскресении
- 24-27. Вопрос о храмовом налоге
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Глава 18
- 1-9. Величие малых и смиренных
- 10-14. Притча о заблудшей овце
- 15-20. Отношение к согрешившему
- 21-35. Прощайте брату своему
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Глава 19
- 1-12. О разводе и безбрачии
- 13-30. Как обрести Божье Царство и жизнь вечную
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Глава 20
- 1-16. Притча о работниках в винограднике
- 17-19. Третье предсказание о страдании
- 20-28. Просьба матери
- 29-34. Исцеление двух слепых в Иерихоне
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Глава 21
- 1-11. Торжественный вход в Иерусалим
- 12-17. Очищение храма
- 18-22. Бесплодная смоковница
- 23-27. Кто дал Иисусу такую власть?
- 28-32. Притча о двух сыновьях
- 33-46. Притча о злых виноградарях
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Глава 22
- 1-14. Притча о свадебном пире
- 15-22. Кесарю — кесарево, а Богу — Богово
- 23-33. «Бог не мёртвых, но живых»
- 34-40. Главная заповедь
- 41-46. Христос и Давид
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Глава 23
- 1-12. Разоблачены и осуждены
- 13-39. Семикратное обвинение
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Глава 24
- 1-28. Последнее время: бедствия и разрушения
- 29-44. Последнее время: Второе пришествие и призыв к бодрствованию
- 45-51. Притча о благоразумном и злом рабе
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Глава 25
- 1-13. Притча о десяти девах
- 14-30. Притча о талантах
- 31-46. Суд над народами
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Глава 26
- 1-5. Заговор против Иисуса
- 6-13. Миропомазание Иисуса в Вифании
- 14-16. Предательство Иуды
- 17-30. Господня вечеря
- 31-35. Иисус предсказывает отречение Петра
- 36-56. Иисус взят под стражу
- 57-68. Иисус перед Синедрионом
- 69-75. Отречение Петра
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Глава 27
- 1-10. Тридцать сребреников
- 11-31. Иисус перед Пилатом
- 32-44. Распятие
- 45-56. Смерть
- 57-66. Погребение
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Глава 28
- 1-17. Первые свидетели воскресения
- 18-20. Великое поручение
- Список литературы
- Об авторе. Время действовать! (Интервью Татьяны Фадеевой)
Благодарю за новый комментарий к Евангелию от Матфея!