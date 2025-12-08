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Богочеловек

Попов, Артём - Богочеловек - Комментарий к Евангелию от Матфея
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries

Имя Матфей в переводе с древнееврейского означает «Дар Божий» или «Божий человек». Историки полагают, что греческий вариант Евангелия от Матфея появился в Антиохии, где вместе с евреями, уверовавшими в Христа, уверовали и язычники. Это знание помогает понять изначальный контекст Евангелия, что, по мнению У. Луца, позволяет «не топтаться на месте, а двигаться в определённую сторону. <...> Именно поэтому основополагающее значение имеет историческое исследование их [библейских текстов] первоначального смысла».

По какой причине именно Евангелие от Матфея стало первой книгой формирующегося канона Нового Завета? К. Бломберг утверждает: «...ответ в том, что Евангелие от Матфея содержит самые ясные и частые ссылки на Ветхий Завет. Собрание книг, которые содержат столь же вдохновенное и авторитетное Писание, сопутствующее новому Божьему завету, вполне уместно было начать именно с повествований о его начинателе, Иисусе из Назарета. Из всех четырёх евангелий Евангелие от Матфея помогло сформировать наиболее плавный переход от ветхого к новому».

Классическая модель деления Евангелия от Матфея на пять частей была предложена Б. В. Бэконом. Исходной точкой для него послужили пять речей Матфея (гл. 5-7; 10; 13:1-52; 18; 24-25). Каждой из них предшествует повествовательная часть, так что всё Евангелие состоит из пяти своего рода книг: 3:1-7:29; 8:1-11:1; 11:2-13:53; 13:54-19:1; 19:16-26:2, а также введения (1:1-2:23) и заключения (26:3-28:20). «Эту пятичленную схему при желании можно сопоставить с книгами Пятикнижия. В случае такого сопоставления Евангелие от Матфея было бы новой Торой, а Иисус — Новым Моисеем».

Попов, Артём - Богочеловек - Комментарий к Евангелию от Матфея

— СПб.: «Ваката», 2025. — 240 с.
ISBN 978-5-6047421-6-7

Попов, Артём - Богочеловек - Содержание

  • От автора. Зачем написана эта книга?
  • Общие сведения о Евангелии от Матфея
  • Датировка Евангелия от Матфея
  • Особенности Евангелия от Матфея
  • Глава 1
    • 1-16. Прародители Иисуса
    • 17. Значение сорока двух поколений
    • 18-25. Рождение Иисуса
  • Глава 2
    • 1-12. Поклонение волхвов
    • 13-18. Бегство семьи в Египет
    • 19-23. Возвращение семьи в Назарет
  • Глава 3
    • 1-12. Предтеча Иисуса
    • 13-17. Крещение Иисуса
  • Глава 4
    • 1-11. Искушение Иисуса
    • 12-17. Начало служения Иисуса
    • 18-22. Призвание Иисусом первых учеников
    • 23-25. Путь Иисуса: учение, исцеление, проповедь
  • Нагорная проповедь (гл. 5-7)
    • Глава 5
      • 1-12. Заповеди блаженства
      • 13-16. «Соль земли» и «свет мира»
      • 17-20. Исполнение Закона
      • 21-48. Новый взгляд на Закон
    • Глава 6
      • 1-18. Пост, милостыня, молитва... Что движет тобой?
      • 19-34. Кто твой Господин?
    • Глава 7
      • 1-5. Не оценивайте людей
      • 6. Трепетное отношение к святыне
      • 7-12. «Просите, и дано будет вам»
      • 13-14. Узкие и широкие врата
      • 15-20. Дерево узнаётся по плодам
      • 21-23. Кто войдёт в Небесное Царство?
      • 24-27. Притча о двух строителях
      • 28-29. Сила слова Иисуса
  • Глава 8
    • 1-4. Исцеление прокажённого
    • 5-13. Вера сотника
    • 14-17. Иисус — Целитель тела и души
    • 18-22. Цена ученичества
    • 23-27. «И ветры и море повинуются Ему»
    • 28-34. Исцеление двух одержимых
  • Глава 9
    • 1-8. Исцеление парализованного в Капернауме
    • 9-13. Матфей становится учеником Иисуса
    • 14-17. Вопрос о посте
    • 18-26. Вера несёт исцеление и воскрешение
    • 27-31. Прозрение по вере
    • 32-34. Немой заговорил
    • 35-38. Иисус сострадает измученным и беспомощным
  • Глава 10
    • 1-15. Апостолы: имена, призвание, поручения
    • 16-39. Привилегии и обязанности последователей Иисуса
    • 40-42. Награда тем, кто слушает Евангелие
  • Глава 11
    • 1-6. Сомнение Иоанна Крестителя
    • 7-19. Кто больше пророка?
    • 20-30. Горе тем, кто не обратился
  • Глава 12
    • 1-14. Соблюдение субботы
    • 15-21. Избранный Богом слуга
    • 22-37. Непростительный грех
    • 38-42. Знамение пророка Ионы
    • 43-45. Под властью злого и доброго духов
    • 46-50. Новое родство
  • Глава 13
    • 1-17. Притча о сеятеле
    • 18-23. Толкование притчи о сеятеле
    • 24-30. Притча о плевелах
    • 31-32. Притча о горчичном зерне
    • 33-35. Притча о закваске
    • 36-43. Толкование притчи о плевелах
    • 44-52. Притчи о сокровище в поле, драгоценной жемчужине и рыболовной сети
    • 53-58. Пророк, не признанный в своём отечестве
  • Глава 14
    • 1-12. Смерть Иоанна Крестителя
    • 13-21. Чудо насыщения голодных
    • 22-36. «Не бойтесь»
  • Глава 15
    • 1-20. Божья заповедь выше человеческого предания
    • 21-28. Великая вера хананеянки
    • 29-39. Ответ Иисуса на нужды людей
  • Глава 16
    • 1-12. Другого знамения не будет
    • 13-20. Пётр признаёт Иисуса Мессией
    • 21-28. Предсказание Иисусом Своей мученической смерти
  • Глава 17
    • 1-13. Преображение Господне
    • 14-21. «Род неверный и развращённый»
    • 22-23. Ещё одно предсказание о смерти и воскресении
    • 24-27. Вопрос о храмовом налоге
  • Глава 18
    • 1-9. Величие малых и смиренных
    • 10-14. Притча о заблудшей овце
    • 15-20. Отношение к согрешившему
    • 21-35. Прощайте брату своему
  • Глава 19
    • 1-12. О разводе и безбрачии
    • 13-30. Как обрести Божье Царство и жизнь вечную
  • Глава 20
    • 1-16. Притча о работниках в винограднике
    • 17-19. Третье предсказание о страдании
    • 20-28. Просьба матери
    • 29-34. Исцеление двух слепых в Иерихоне
  • Глава 21
    • 1-11. Торжественный вход в Иерусалим
    • 12-17. Очищение храма
    • 18-22. Бесплодная смоковница
    • 23-27. Кто дал Иисусу такую власть?
    • 28-32. Притча о двух сыновьях
    • 33-46. Притча о злых виноградарях
  • Глава 22
    • 1-14. Притча о свадебном пире
    • 15-22. Кесарю — кесарево, а Богу — Богово
    • 23-33. «Бог не мёртвых, но живых»
    • 34-40. Главная заповедь
    • 41-46. Христос и Давид
  • Глава 23
    • 1-12. Разоблачены и осуждены
    • 13-39. Семикратное обвинение
  • Глава 24
    • 1-28. Последнее время: бедствия и разрушения
    • 29-44. Последнее время: Второе пришествие и призыв к бодрствованию
    • 45-51. Притча о благоразумном и злом рабе
  • Глава 25
    • 1-13. Притча о десяти девах
    • 14-30. Притча о талантах
    • 31-46. Суд над народами
  • Глава 26
    • 1-5. Заговор против Иисуса
    • 6-13. Миропомазание Иисуса в Вифании
    • 14-16. Предательство Иуды
    • 17-30. Господня вечеря
    • 31-35. Иисус предсказывает отречение Петра
    • 36-56. Иисус взят под стражу
    • 57-68. Иисус перед Синедрионом
    • 69-75. Отречение Петра
  • Глава 27
    • 1-10. Тридцать сребреников
    • 11-31. Иисус перед Пилатом
    • 32-44. Распятие
    • 45-56. Смерть
    • 57-66. Погребение
  • Глава 28
    • 1-17. Первые свидетели воскресения
    • 18-20. Великое поручение
  • Список литературы
  • Об авторе. Время действовать! (Интервью Татьяны Фадеевой)
Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 08.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 8 months ago

Благодарю за новый комментарий к Евангелию от Матфея!

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