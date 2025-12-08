Имя Матфей в переводе с древнееврейского означает «Дар Божий» или «Божий человек». Историки полагают, что греческий вариант Евангелия от Матфея появился в Антиохии, где вместе с евреями, уверовавшими в Христа, уверовали и язычники. Это знание помогает понять изначальный контекст Евангелия, что, по мнению У. Луца, позволяет «не топтаться на месте, а двигаться в определённую сторону. <...> Именно поэтому основополагающее значение имеет историческое исследование их [библейских текстов] первоначального смысла».

По какой причине именно Евангелие от Матфея стало первой книгой формирующегося канона Нового Завета? К. Бломберг утверждает: «...ответ в том, что Евангелие от Матфея содержит самые ясные и частые ссылки на Ветхий Завет. Собрание книг, которые содержат столь же вдохновенное и авторитетное Писание, сопутствующее новому Божьему завету, вполне уместно было начать именно с повествований о его начинателе, Иисусе из Назарета. Из всех четырёх евангелий Евангелие от Матфея помогло сформировать наиболее плавный переход от ветхого к новому».

Классическая модель деления Евангелия от Матфея на пять частей была предложена Б. В. Бэконом. Исходной точкой для него послужили пять речей Матфея (гл. 5-7; 10; 13:1-52; 18; 24-25). Каждой из них предшествует повествовательная часть, так что всё Евангелие состоит из пяти своего рода книг: 3:1-7:29; 8:1-11:1; 11:2-13:53; 13:54-19:1; 19:16-26:2, а также введения (1:1-2:23) и заключения (26:3-28:20). «Эту пятичленную схему при желании можно сопоставить с книгами Пятикнижия. В случае такого сопоставления Евангелие от Матфея было бы новой Торой, а Иисус — Новым Моисеем».

Попов, Артём - Богочеловек - Комментарий к Евангелию от Матфея

— СПб.: «Ваката», 2025. — 240 с.

ISBN 978-5-6047421-6-7

Попов, Артём - Богочеловек - Содержание