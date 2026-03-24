Попов - Евангельская культура

Попов - Евангельская культура: история и современность
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Series Национальные евангельские авторы (2 books)

Владимир Попов - Евангельская культура - история и современность

Издательство «МИССИЯ ЕВРАЗИЯ», 2018г. - 172 с. - (Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-5-86181-700-4

Владимир Попов - Евангельская культура - история и современность - Содержание

  • От автора

  • Дух Победоносцева

  • Евангельская культура: история и современность

  • Хоровое пение и душа России

  • Искусство Реформации

  • Раскрывать Богословие в пении и музыке

  • Отечественная школа проповеди в церквах евангельских христиан-баптистов

  • Истоки

  • Подготовка проповедников в церквах ЕХБ

  • Особенности национальной школы

  • Кризис жанра

  • Заключение

  • «Все мне позволительно, но не все полезно»

  • Русский баптизм - в чем уникальность?

  • Жизнь отдавшие ради Христа и Евангелия

  • Благовествовать всякому племени

  • Беседы с христианами о призвании

  • Когда душа поёт

  • На арене спортивной и духовной

  • Соработники у Бога

  • Возрастая в познании и благодати

  • Мое призвание - служить русским

  • Мы всегда искали мира

  • «Так да светит свет ваш»

  • Услышать в музыке голос Божий

  • Об авторах и книгах

  • «Перед лицом Твоим, Господи»

  • Под знаком Голгофы

  • «Над бездной зла мне чудится ковчег»

  • Воинствовать мечом духовным

Views 42
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

