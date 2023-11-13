Среди многочисленных богословских наук главное фундаментальное место занимает библейская герменевтика или экзегетика.

Герменевтика как наука об искусстве толкования различных текстов возникла в древнем языческом мире. Слово «герменевтика» связано с древнегреческой мифологией и, в частности, с именем Гермеса, сына Зевса и Майны. Гермес считался посланником олимпийских богов. Он излагал и разъяснял, как полагали язычники, волю их божества. В задачу общей герменевтики первоначально входило истолкование филологических, философских и юридических текстов. С развитием христианского богословия принципы герменевтики стали применять для изъяснения библейских истин. Таким образом появилось еще одно направление герменевтики — библейское. Слово «герменевтика» встречается в греческом тексте Нового Завета, когда речь идет о толкователях, призванных переводить и объяснять словесные выступления людей, говорящих на другом наречии или иных языках (I Кор. 12,10,14,26,28).

Более прямую и непосредственную связь с Библией имеет экзегетика. По значению термина экзегетика — это родная сестра герменевтики. Отличие состоит в том, что, по сравнению с герменевтикой, экзегетика занимается исключительно истолкованием текстов Священного Писания. Истоки экзегетики вытекают из недр самой Библии.

В. А. Попов – Исследуйте Писание

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1999. – 200 с.

ISBN 5-У454-0292-Х

В. А. Попов – Исследуйте Писание - Содержание

Предисловие

Глава 1 Введение в экзегетику

Глава 2 Основные и вспомогательные средства истолкования Библии

Глава 3 Евангельские притчи

Глава 4 Библейские псалмы в свете Нового Завета. Классификация и истолкование

Глава 5 Экзегетические особенности Евангелия от Иоанна

Глава 6 Золотые стихи Евангелия от Луки

Приложения: