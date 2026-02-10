Попов Владимир - Звезды Реформации

«Звезды Реформации» — это не просто перечень биографий, а глубокое размышление о свободе совести, авторитете Писания и ответственности человека перед Богом. Владимир Попов мастерски показывает, что реформаторы были «звездами» не по своему величию, а потому, что указывали путь к Источнику. Книга будет интересна всем, кто изучает историю Европы, теологию или просто хочет понять, на каких идейных фундаментах стоит современный мир.
Владимир Попов - Звезды Реформации
Серия: «Национальные евангельские авторы»
Киев, 2016. - 112 с.
ISBN 978-617-7374-14-4
Владимир Попов - Звезды Реформации - Содержание
От автора
Рыцарь Христа и бедные дамы
Утренняя звезда Реформации
Проповедник Вифлеемской часовни
Пророк и реформатор
Вождь Реформации
Женевский реформатор
Христианский гуманист и мученик
Пилигрим к небесной Отчизне
Поэт и правозащитник
Проповедник духовного пробуждения
Миссионер в Индии
Проповедник благодати
Об истоках Реформации в России
