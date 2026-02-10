Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Попов Владимир - Звезды Реформации

Попов Владимир - Звезды Реформации
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History
Series Национальные евангельские авторы (2 books)

«Звезды Реформации» — это не просто перечень биографий, а глубокое размышление о свободе совести, авторитете Писания и ответственности человека перед Богом. Владимир Попов мастерски показывает, что реформаторы были «звездами» не по своему величию, а потому, что указывали путь к Источнику. Книга будет интересна всем, кто изучает историю Европы, теологию или просто хочет понять, на каких идейных фундаментах стоит современный мир.

Владимир Попов - Звезды Реформации

Серия: «Национальные евангельские авторы»

Киев, 2016. - 112 с.

ISBN 978-617-7374-14-4

Владимир Попов - Звезды Реформации - Содержание

  • От автора

  • Рыцарь Христа и бедные дамы

  • Утренняя звезда Реформации

  • Проповедник Вифлеемской часовни

  • Пророк и реформатор

  • Вождь Реформации

  • Женевский реформатор

  • Христианский гуманист и мученик

  • Пилигрим к небесной Отчизне

  • Поэт и правозащитник

  • Проповедник духовного пробуждения

  • Миссионер в Индии

  • Проповедник благодати

  • Об истоках Реформации в России

Views 105
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

