XX век оставил после себя следы двух мировых войн и уничтоженных 6 миллионов евреев, превращённых в прах. В прах превратились 1,5 миллиона детей. Зачем написана эта книга? Она не о Холокосте, она рассказывает о бельгийском монахе отце Бруно Рейндерсе (1903-1981), который в нечеловеческих условиях тоталитарного гитлеровского режима, в крошечной стране, где затеряться было почти невозможно, спас 390 еврейских детей и взрослых. Это не было спасением утопающих на водах, когда человек, вытащенный на берег, уже спасён.

Это была история планомерного, в течение всей оккупации страны, спасения евреев, которых надо было спрятать под новыми именами, обеспечить продовольственными карточками (когда народ в Бельгии голодал), перевезти в безопасное место. Иногда ребёнка перепрятывали по пять раз. Надо было эмоционально сгладить трагичность ситуации, ведь детей отрывали от родителей и везли в чужие семьи или монастыри. При этом сам отец Бруно вынужден был покинуть монастырь, скрываться под чужим именем на разных квартирах, иметь «жену и детей», лгать, воровать продовольственные карточки и спасать, спасать...

Писатель Курт Воннегут, немец по происхождению, прошедший Вторую мировую войну американским солдатом и немецким военнопленным, переживший бомбардировку Дрездена, писал, что войны всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. И всё же эта книга о человеке, способном остановить ледники.

Попова Бронислава - Отец Бруно Рейндерс - «Кто спасёт одну жизнь, спасёт весь мир»

М.: «Волшебный фонарь», 2021, 226 с.: ил.

ISBN 978-5-903505-05-0

Попова Бронислава - Отец Бруно Рейндерс - «Кто спасёт одну жизнь, спасёт весь мир» - Содержание

Предисловие

1. Любовь к Бельгии

Город Брюссель

Семья Рейндерс

2. Священник отец Бруно. 1928-1936 годы

Наставники

3. Вторая Мировая война

Оккупация Бельгии

Казармы Доссен

4. 1942-1943 годы. Спасение евреев

Соратники

Человек на велосипеде Горящий Антверпен Намюр

5. Сеть Ван ден Берга и отца Бруно

Приюты Баннё Николь Замок Фав Два раввина в Баннё Как прятали еврейских детей в Баннё Гестапо

Ноябрь 2015 года. Льеж

1943 год. Отец Бруно и «его дети»

6. 1944 год. Отец Бруно

7. Записные книжки отца Бруно

Помощники

Гентский алтарь

8. Германия. 1946-1948 годы. Франция

9. Бельгия. 1950-е годы

10. Деревня Конжу. 1957-1967 годы

11. Католическая церковь. 1950-е годы

12. Израиль. 1964 год

13. Отиньи. 1971-1976 годы

Иллюстрации