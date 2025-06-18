В апреле 1888 г. в Ватиканской библиотеке была «случайно» обнаружена рукопись «с многочисленными миниатюрами», а именно Vat. gr. 1754 [Tikkanen 1893: 3]. В этой работе Тикканена, содержащей описание иконографии Vat. gr. 1754, состоялось введение в научный оборот ранее неизвестного памятника византийской гимнографии и иконографии. С этой небольшой статьи начинается традиция изучения текста Канона и сопровождающих этот текст миниатюр.

В 1926 г. А. Делат подробно описал миниатюры в ЕВЕ1395, воспроизвел надписи, указал (с некоторыми неточностями) параллели в тексте Лествицы [Delatte 1926: 92–105 (№ 41)].

В конце 1930-х гг. среди греческих рукописей Библиотеки Румынской академии наук Н. Камариано был обнаружен кодекс BAR gr. 850, см.: [Camariano 1940: 8 (№ 850)].

Важнейший этап изучения Канона связан с именем американского исследователя Дж. Р. Мартина, автора фундаментальной монографии по иллюминации византийских рукописей Лествицы. Заслугой исследователя является установление связей между надписями на миниатюрах и текстом Лествицы, издание Vat. gr. 1754, публикация миниатюр [Martin 1954: 128–149; pl. XC1–CX].

Богатой иллюминации бухарестского списка Покаянного канона (BAR gr. 1294) посвящены две статьи румынского ученого И. Барнеа [Bamea 1961; 1963]. Ученый опубликовал текст Канона по названной рукописи, в том числе с воспроизведением миниатюр.

Следующий этап изучения Покаянного канона связан с именем сербского исследователя Д. Богдановича, обнаружившего две славянские рукописи Канона в составе книг хиландарской библиотеки (Хил. 87 и Хил. 356). Ученый указал местонахождение восьми греческих рукописей и двух упомянутых выше сербских с текстом Покаянного канона, отметил основные текстологические приметы этих списков, затронул вопрос о связях текстов Канона, надписей к миниатюрам и Лествицы, выявил, что автор Покаянного канона использовал в качестве основы для своего текста не Лествицу, а надписи к миниатюрам, датировал время появления всего цикла (Канон, надписи, миниатюры) первой половиной XI в., издал греческий текст Канона по Vat. gr. 1754 (по изданию Мартина) с разночтениями по BAR gr. 1294 (по изданию Барнеа), издал славянский текст Канона по Хил. 356 с разночтениями по Хил. 87.

Важные замечания о Покаянном каноне содержатся в статье А. Ю. Виноградова и М. С. Желтова, назвавших Канон «дидактической поэмой, оформленной в виде якобы литургического текста» и отметивших, что «какое-либо богослужебное его использование не зафиксировано» [Виноградов, Желтов 2014: 57–58].

Итак, важнейшими вехами на пути исследования Канона стали искусствоведческий анализ миниатюр Канона (см. [Martin 1954: 128–149]) и двуязычное синоптическое издание текста Д. Богдановичем (по BAR gr. 1294, Vat. gr. 1754 и Хил. 87, Хил. 356) [Богданович 1974]. Нами обнаружены рукописи, не входящие в поле зрения Дж. Мартина и Д. Богдановича: это BAR gr. 850 и две части разрозненной BAR gr. 1294 — Haifa 1 и МсС2042. Заметим, что во всех греческих рукописях, кроме ЕВЕ1395, Канон прилагается к Лествице; в ЕВЕ1395 Канон связан с Синтагмой Матфея Властаря.

Татьяна Георгиевна Попова — Покаянный канон по мотивам Лествицы Иоанна Синайского в византийской и славяно-русской культурах

Санкт-Петербург: Нестор-История, 2024. — 304 с.

ISBN 978-5-4469-2247-5

Татьяна Георгиевна Попова — Покаянный канон — Содержание