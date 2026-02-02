Этот сборник статей и речей можно рассматривать как продолжение моей книги «В поисках лучшего мира» («Auf der Suche nach einer besseren Welt»), которая также вышла в свет в Мюнхене в издательстве «Piper». Обе книги включают в себя статьи, одна часть из которых сконцентрирована вокруг естествознания, другая — вокруг истории или политики.

Название этой книги («Вся жизнь — решение проблем») является также названием ее 12-й главы второй части — главы, оказавшей существенное влияние на хоть и краткое, но значимое «Резюме в качестве предисловия», которым открывается тот более ранний сборник работ. Предисловию к настоящему сборнику я также попытался придать большее значение, чем обычно выпадает на долю предисловий. Отбор глав — коллективная работа моей ассистентки Мелитты Мью (Melitta Mew) и доктора Клауса Штадлера (Klaus Stadler) из издательства «Piper». Я глубоко благодарен им обоим.

Поппер Карл Раймунд - Вся жизнь - решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 1: Вопросы познания природы

Пер. с нем.

М: УРСС: ЛЕНАНД, 2019. 200 с.

ISBN 978-5-9710-4854-1

Поппер Карл Раймунд - Вся жизнь - решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 1: Вопросы познания природы - Содержание

Предисловие

1. Учение о науке с точки зрения теории развития и логики

2. Научная редукция и эссенциалистская неполнота науки

3. Замечания реалиста к проблеме тела и души

4. Теория познания и проблема мира

5. Теоретико-познавательная позиция эволюционной теории познания

6. Кеплер: его метафизика Солнечной системы и его эмпирическая критика

Именной указатель

Предметный указатель

Поппер Карл Раймунд - Вся жизнь - решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 1: Вопросы познания природы - Предисловие

«Вопросы познания природы» — так называется первая часть настоящей книги. Речь здесь идет преимущественно о биологии и о непостижимом богатстве форм жизни. Чем глубже мы проникаем в какую-либо из многочисленных сфер биологии — с какой бы то ни было стороны, — тем непостижимее оказывается богатство форм биологических структур на каждом уровне и тем поразительнее их гармоническая согласованность. Последняя глава первой части посвящена Иоганну Кеплеру — великому искателю гармоний в физическом творении Бога и великому открывателю трех кеплеровских законов, которые в высшей степени абстрактно, но в то же время в высшей степени гармонично определяют движения планет. Из трех духовных исполинов — Галилея, его современника Кеплера и следующего за ними Ньютона, — которые вместе и наряду с другими создали наше естествознание, Кеплер является, возможно, самым великим. Он был, судя по всему, наиболее открытым, привлекательным и скромным. Все трое были страстными искателями и неутомимыми тружениками; все трое упорно работали; часто такая работа приносила много разочарований, но они были щедро вознаграждены огромным счастьем первооткрывателя, который видит мир в новом свете: иначе, прекраснее, гармоничнее и лучше, чем кто-либо до них, — и которые потому понимали, что в их упорной работе им благоволила удача, почти незаслуженно, ибо все так просто могло бы пойти совсем не так.

Кеплер был единственным из этих трех исполинов, который не только прошел через все это, но и старательно и откровенно записал. И он, как никто другой, понимал, что именно идеи древнегреческих мыслителей, от Фалеса до Аристотеля, Аристарха и Птолемея, вдохновляли Коперника, служившего для Кеплера образцом, на смелые мысли. Огромная скромность помогала ему — более, чем другим двоим, — снова и снова осознавать свои ошибки — ошибки, для преодоления которых требовались немыслимые усилия, — и учиться на них. Каждый из этих трех исполинов мысли находился по-своему глубоко в плену у предрассудков. (Слово «предрассудки» нам следует использовать здесь с величайшей осторожностью, памятуя о том, как мало мы знаем, и понимая, что и мы сами, не осознавая того, опутаны различными предрассудками.) Галилей находился под влиянием глубокой веры в естественное круговое движение — веры, которую Кеплер в результате продолжительной борьбы сумел преодолеть и в себе, и в астрономии. Ньютон написал фундаментальный труд о традиционной (преимущественно библейской) истории человечества, даты которой он скорректировал, руководствуясь принципами, основанными на определенных предрассудках. А Кеплер был не только астрономом, но и астрологом — и потому был отвергнут Галилеем, а равно и многими другими. Однако Кеплер преодолел догматические формы своего астрологического предрассудка — он был самокритичным астрологом. Он учил, что судьба, предначертанная звездами, не является неизбежной, но может быть преодолена нашей нравственной волей. Это значительная уступка критикам астрологии. Пожалуй, из этих троих исполинов он был наименее догматичным в своем предрассудке.

Поппер Карл Раймунд - Вся жизнь - решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 2: Мысли об истории и политике

Пер. с нем.

М.: УРСС: ЛЕНАНД, 2019. 232 с.

ISBN 978-5-9710-5642-3

Поппер Карл Раймунд - Вся жизнь - решение проблем. О познании, истории и политике. Ч. 2: Мысли об истории и политике - Содержание

Предисловие

1. К теме свободы

2. Об историографии и смысле истории

3. О теории демократии

4. Замечания к теории и практике демократического государства

5. Свобода и интеллектуальная ответственность

6. Вся жизнь — решение проблем

7. Против цинизма в интерпретации истории

8. «Войны ведутся ради мира»

9. Мысли о крахе коммунизма: попытка понять прошлое и обрисовать будущее

10. О необходимости мира

Именной указатель

Предметный указатель