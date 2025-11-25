Ідея написання «Порадника малого грішника» виникла в редакції порталу Fronda.pl. Журналісти разом із користувачами порталу намагалися знайти відповіді на численні запитання, які цікавлять молодих людей, адже вони змушені щоденно вирішувати дилеми сучасного світу. Божа мудрість передбачила справжній лад речей. У сьогоднішньому світі сучасній людині щораз складніше розпізнати межу свідомого й добровільного протесту проти сотвореного ладу. Тому ми попросили священиків, а зокрема духівників, пояснити слова, вчинки та наміри, що виникають під час щоденних життєвих ситуацій.

Чи колекціонування статуеток та символів інших релігій - це погано? Чи ми грішимо, коли песимістично налаштовані до життя або коли живемо в сепарації? Це непрості запитання, часом на них неможливо дати однозначну відповідь, оскільки кожна відповідь передбачає вільну волю особи, якій поставили це запитання. Ми хочемо пробудити надію на те, що життя з Богом наповнене тоді, коли ми наважуємося стати віч-на-віч з ворогом, тобто з гріхом. А гріх, як відомо, часом настільки замаскований, що годі й помітити спустошення, яке він сіє у зраненій душі.

«Якщо ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе і немає в нас правди». Свідчення Отців Пустелі та святих показують нам, що подорож до досконалости та чистоти є важкою та небезпечною. Тому треба виробити в собі «огиду до будь-якого гріха». Сподіваємося, що ця книжка допоможе зробити сучасний іспит сумління. Сердечно дякуємо журналістам порталу Fronda.pl Марті Бжезінській та Ярославу Врублевському, адже саме вони вели розмови зі священиками та монахами.

Порадник малого грішника

пер. з пол. О. Мандрика

Львів: Свічадо, 2014, 176 с.

ISBN 978-966-395-738-8

Порадник малого грішника - Зміст

Чи володіння буддійськими статуетками та африканськими масками - це гріх?

Чи проїзд «зайцем» - це гріх?

Курити марихуану - це гріх?

Якщо не вибачаємо донощикам та «таємним співпрацівникам» - це гріх?

Чи самозбагачення - це гріх?

Сепарація - це гріх?

Якщо священик не носить колоратки - то це гріх?

Якщо я не даю милостиню жебракам - це гріх?

Чи слухання музики в стилі хеві-метал - це гріх?

Чи татуювання та пірсинг - це гріх?

Якщо я не молюся кожного дня - це гріх?

Чи громадянський непослух - це гріх?

Чи зміна статі - це гріх?

Чи грати в лотерею - це гріх?

Чи танець може бути гріхом?

Чи копіювання з інтернету - це гріх?

Чи наша недовіра та зневага у ставленні до циганів є гріхом?

Чи віра в забобони - це гріх?

Чи вбивство у комп’ютерних іграх є гріхом?

Святкувати Геловін - це гріх?

Чи роздратованість та гнів - це гріх?

Чи виконання смертної кари є гріхом?

Чи деїзм - це гріх?

Коли ми проводимо свята далеко від близьких - це гріх?

Песимізм - це гріх?

Чи підтримка Великого Оркестру Святкової Допомоги - це гріх?

Чи шопоголізм - це гріх?

Чи інтернетове ворожбитство - це гріх?

Бути хакером - це гріх?

Чи відмова від участи у парламентсько-президентських виборах - це гріх?

Чи зрада перекреслює подружжя?

Коли футболісти хрестяться перед матчем і коли хтось молиться, «щоб сусіда шляк трафив» - то це гріх?

Чи можна перевищувати швидкість під час їзди автомобілем, коли обмеження швидкости видаються абсурдними?

Коли ми в робочий час робимо приватні справи - то це гріх?

Чи катастрофа - це Божа кара?

Чи гомосексуаліст може стати священиком?

Як ставитися до апостатів?

Як християнин повинен поводитися під час фінансової кризи?

Коли схуднення перетворюється на гріх?

Коли приватні об’явлення стають гріхом?

Коли вболівання є гріхом?

Як можна розпізнати, що душпастирство працює погано?

ДОДАТОК. Католики, тобто...?