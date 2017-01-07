"Поллианна" впервые издана в 1912 году. Давно нет в живых ее автора -- известной американской писательницы Элинор Портер (1868--1920), давно уже первые поклонники книги превратились не только в дедушек и бабушек, но и в прадедушек и прабабушек, а приключения девочки со странным именем Поллианна по-прежнему дороги и близки юным читателям англоязычного мира.

Элинор Портер родилась в Нью-Гемпшире. Предки ее из тех, о ком в США с почтением говорят: "Они прибыли на "Мэйфлауэре"! С детства Элинор обожала музыку, и все думали, что она станет певицей. Завершив музыкальное образование в Бостоне, она и впрямь пела в церковных и светских хорах. Но, выйдя замуж, оставила музыку. Позже она переезжает в Нью-Йорк. Там из-под ее пера один за другим выходят сборники рассказов и первый роман "Пересечь поток". Живость персонажей и ситуаций, глубоко христианское осмысление мира сразу привлекли внимание к молодой писательнице. А подлинную славу ей принесла "Поллианна". Элинор Портер написала ее в саду, разбитом прямо на крыше нью-йоркского дома. По словам автора, о лучшем кабинете она и мечтать не могла. Тому, кто прочтет "Поллианну", тут будет о чем задуматься...



Ныне "Поллианна" давно признана классикой детской литературы. Самые престижные издательства публикуют ее рядом с такими произведениями, как "Маленькие женщины" Луизы Олкотт или "Серебряные коньки" Мэри Додж.

Книга несколько раз была экранизирована в США и других странах; одной из исполнительниц роли Поллианны была Мэри Пикфорд. Мы верим, что и ты полюбишь "Поллианну" не меньше, чем твои американские и английские сверстники.



Элинор Портер - Поллианна

Пер. с англ. — СПб.: Свет на Востоке, 2000. — 240 с., ил. Художник А. Михнушов

ISBN 5-93829-001-5

Элинор Портер – Поллианна - Оглавление

1. Мисс Полли

2. Старый Том и Нэнси

3. Приезд Поллианны

4. Маленькая комната на чердаке

5. Игра

6. "У каждого свой долг, Поллианна!"

7. Мисс Полли наказывает племянницу

8. Поллианна наносит визит

9. Которая повествует о незнакомце

10. Сюрприз для миссис Сноу

11. Знакомство с Джимми

12. "Суть дела" Джимми Бича

13. Происшествие в Пендлтонском лесу

14. Главное, от кого студень

15. Доктор Чилтон

16. Красная роза и кружевная шаль

17. Прямо как в книге...

18. Призмы

19. Неожиданный поворот

20. Еще более неожиданный поворот

21. Ответ Поллианны

22. Проповеди и ящики для дров

23. Несчастный случай

24. Джон Пендлтон

25. Игра в ожидание

26. Приоткрытая дверь

27. Два визита

28. Игра и игроки

29. Джимми Бин принимается за дело

30. Джимми Бин все берет на себя

31. Самое радостное, что сделала Поллианна

32. Письмо Поллианны

Элинор Портер – Поллианна – Цитаты из книги

Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живёт маленькая радуга?

Она ведь совсем не похожа на других, а когда люди не похожи, это так интересно!

Самое последнее дело — гордиться богатством

Нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее.

Знаешь, когда привыкнешь искать, чему бы порадоваться, иногда находишь словно само собой. Вот и сейчас так вышло. Если постараться, почти во всем можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее.

После завтрака до девяти ты будешь приводить в порядок свою комнату. С девяти до полдесятого ты будешь каждое утро читать мне вслух. С половины десятого до двенадцати по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Разумеется, я постараюсь уже на днях нанять тебе учителя музыки. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня.

Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Полли поднялась со стула и направилась к выходу.

— Но тетя Полли! — испуганно крикнула Поллианна. — Тетя Полли! Когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени.

— Жить? — удивленно подняла брови тетя Полли. — Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое? Все мы живем, пока Господь не приберет нас к Себе. И ты живешь, чем бы ни занималась.

— Ну, да, да, тетя Полли! Конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать или двигаться. Но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю «жить», тетя Полли, я имею в виду, что я могу делать то, что хочется.

Жилище становится Домом только благодаря женщине или присутствию ребенка.