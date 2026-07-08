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Портманн - Человек – Из архивов Эраноса, 1947

Портманн - Человек – Из архивов Эраноса, 1947
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies

Антология представляет собой уникальный междисциплинарный компендиум докладов знаменитой сессии интеллектуального клуба «Эранос» 1947 года, собравший под одной обложкой исследования ведущих мыслителей середины двадцатого века. В центре внимания авторов находится фундаментальная проблема восстановления целостного образа человека, разрушенного узкой научной специализацией и глобальным социокультурным кризисом послевоенной Европы. Книга разворачивает масштабное панорамное исследование человеческой природы на стыке эволюционной биологии, античной мифологии, библейской экзегезы, раннехристианской патристики, исламского мистицизма и средневековой схоластической философии.

Каждый из разделов сборника предлагает оригинальный методологический подход к дешифровке человеческой инаковости и его онтологического статуса в мироздании. Палеонтологический анализ происхождения гоминидов сменяется феноменологией мистериального опыта, а строгая текстология ветхозаветных и новозаветных понятий образа Божьего гармонично соседствует с концепциями идеального человека в суфизме и гилеморфизма в томизме. Издание адресовано богословам, философам, историкам религии, библеистам, христианским психологам и всем мыслящим читателям, стремящимся к глубокому, интеллектуально ответственному постижению тайны человеческого существования.

Портманн Адольф, Кереньи Карл, Дессауэр Фридрих, Шмидт Карл Людвиг, Ранер Хуго, Киспель Жиль, Массиньон Луи, Уайт Виктор, Бек Лео – Человек – Из архивов Эраноса, 1947

Пер. с нем. А. Васильченко. – М.: Касталия, 2026. – 300 с.
ISBN 978-5-908110-50-1

Из архивов Эраноса – Человек – Содержание

  • Предисловие

  • Проблема происхождения. Адольф Портманн

  • Первобытный человек и мистерия. Карл Кереньи

  • Человек и Космос. Фридрих Дессауэр

  • Человек как образ Божий в Ветхом и Новом Заветах. Карл Людвиг Шмидт

  • Образ человека у Оригена. Хуго Ранер

  • Представление о человеке в валентинианском гнозисе. Жиль Киспель

  • Идеальный человек в исламе и его эсхатологическая самобытность. Луи Массиньон

  • Концепция человека у Аристотеля и Фомы Аквинского. Виктор Уайт

  • Individuum ineffabile. Лео Бек

Views 37
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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