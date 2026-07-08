Портманн - Человек – Из архивов Эраноса, 1947

Антология представляет собой уникальный междисциплинарный компендиум докладов знаменитой сессии интеллектуального клуба «Эранос» 1947 года, собравший под одной обложкой исследования ведущих мыслителей середины двадцатого века. В центре внимания авторов находится фундаментальная проблема восстановления целостного образа человека, разрушенного узкой научной специализацией и глобальным социокультурным кризисом послевоенной Европы. Книга разворачивает масштабное панорамное исследование человеческой природы на стыке эволюционной биологии, античной мифологии, библейской экзегезы, раннехристианской патристики, исламского мистицизма и средневековой схоластической философии.

Каждый из разделов сборника предлагает оригинальный методологический подход к дешифровке человеческой инаковости и его онтологического статуса в мироздании. Палеонтологический анализ происхождения гоминидов сменяется феноменологией мистериального опыта, а строгая текстология ветхозаветных и новозаветных понятий образа Божьего гармонично соседствует с концепциями идеального человека в суфизме и гилеморфизма в томизме. Издание адресовано богословам, философам, историкам религии, библеистам, христианским психологам и всем мыслящим читателям, стремящимся к глубокому, интеллектуально ответственному постижению тайны человеческого существования.

Портманн Адольф, Кереньи Карл, Дессауэр Фридрих, Шмидт Карл Людвиг, Ранер Хуго, Киспель Жиль, Массиньон Луи, Уайт Виктор, Бек Лео – Человек – Из архивов Эраноса, 1947

Пер. с нем. А. Васильченко. – М.: Касталия, 2026. – 300 с.

ISBN 978-5-908110-50-1

Из архивов Эраноса – Человек – Содержание