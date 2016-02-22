Впервые в Священном Писании о войне упоминается в истории Авраама. Пять союзных царей воевали против Кедорлаомера, царя Еламского, и трех его союзников; и последние четыре, разбив первых, взяли в плен много жителей, в том числе и праведного Лота, племянника Авраамова, находившегося на завоеванной территории.

Авраам (в то время еще носивший имя Аврам), услышав, что племянник его взят иноплеменниками в плен, вооружил 318 человек и ночью, напав на захватчиков, отнял пленника и все награбленное (см. Быт. 14, 14–15).

Именно после этого сражения вышел в долине Шаве навстречу Аврааму Мелхиседек, царь Салимский, и вынес хлеб и вино, – он был священник Бога Всевышнего, – и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний… [Аврам]дал ему десятую часть из всего [из того, что было добыто в недавней битве](Быт. 14, 18–20).

И то, что буквально в следующих строках Авраам отказывается от всякого вознаграждения со стороны царя Содомского: даже и нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего (Быт. 14, 18–20), дает нам право искать духовное основание этой первой бранной победе в Священном Писании.

Николай Посадский - Войны библейской истории

Москва, Сибирская Благозвонница, 2015 г. – 96 с.

ISBN - 978-5-906793-19-5

Николай Посадский - Войны библейской истории - Содержание

Вместо предисловия

От Авраама до Иеффая

Войны Иудеев

Давид

Разделение царств

Израильское царство

Иудейское царство

Вавилонский плен

Падение Вавилонского царства

Уроки Маккавеев

Разрушение Иерусалима в 70 году по Р. Х

Второе разрушение Иерусалима

Литература

Николай Посадский - Войны библейской истории – Вместо предисловия

Читатель, открывающий книгу, вправе задать вопрос: для чего написан сей труд? Нужно ли нам вспоминать о войнах далекого прошлого? Ведь Сам Спаситель в предельно сжатой форме поставил перед каждым живущим на земле человеком задачу: возлюби! Возлюби Господа Бога… возлюби ближнего твоего (Мф. 22, 37–39). И – даже врагов (Мф. 5, 44).

Но Тот же Господь, обращаясь к обольстителю Адама и Евы, дал нам и самое краткое изложение истории человечества – в образе брани: и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту (Быт. 3, 49–50).

Спустя пять с половиной тысяч лет после этого первого, произнесенного в раю пророчества человечеству было открыто, что поражающий змея в голову участник схватки – Сам Господь Подвигоположник, Заповедовавший верным: следуй за Мною (Мф. 9, 9).

Уже сама возможность напомнить читателю о существовании Священной истории, по мнению автора, достойный повод взяться за перо. Однако эта книга не только и не столько краткий экскурс в минувшую историю Богоизбранного народа, хотя назидательная эта история присутствует в книге в ключевых фигурах Ветхого Завета – Авраам, Моисей, Давид, Гедеон… Поистине велик этот ряд, и отнюдь не числом, но величием праведности. Если это и экскурс, то, скорее, во внутренний мир человека. Да, Ветхий Завет в первую очередь история спасения Творцом человеческого рода и предызображения новозаветных лиц и событий. Но это и история каждого человека, вступившего на путь спасения. В Землю обетованную, прообразующую Царство Божие, можно войти только через великую брань с врагами Божиими.

Священное не престает быть священным и не уходит в прошлое. Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все, – говорит Спаситель (Мф. 5, 18). Вот и Священная библейская история продолжает раскрываться независимо от того, способны мы заглянуть в ее глубину или нет. Разве свидетельство святителя Афанасия Великого о числе участников Первого Вселенского Собора, составивших Никейский символ веры, не указание на число воинов Авраама, одержавших первую в библейской истории воинскую победу?

Обращение к войнам Священной истории – это, по убеждению автора, и взгляд в будущее. «Раздраженный Христом, Евангелием Христовым, Церковью Христовой, христоносцами Христовыми, грех при конце мира будет употреблять самые свирепые войны между людьми и народами, чтобы посрамить Христа и Его немощь», – наставляет нас богоносный муж.Надлежит сему быть, вселяет в нас мужество Христос, пришедший в мир не нарушить… но исполнить проповеданное Его пророкам, а значит и в те страшные времена Бог пребудет с преданными Ему: Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне – от руки меча (Иов. 5, 20). И до скончания времен останется верным: не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила (1 Мак. 3, 19). Как, впрочем, и наставление Псалмопевца: ищи мира и следуй за ним (Пс. 33, 15).

Очевидно, это «стремление к миру» и сделало Давида великим в сражениях. Поистине удивительно, ни Авраам, ни Моисей, ни кроткий Давид не были профессиональными воинами, но в ряд с этими воителями не встанут ни древние Тамерланы, ни позднейшие Наполеоны… Но об этом лучше сказал первоверховный апостол Павел: Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования… были крепки на войне, прогоняли полки чужих (Евр. 11, 32–34).

Вот почему это книга, по изначальному замыслу, и о подвигах веры.

И наконец, возможно, главная задача этого труда – подвигнуть читателя к более глубокому изучению Ветхого Завета – этому неисчерпаемому источнику поистине Божественной премудрости.