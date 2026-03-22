Послание к Филиппийцам - Радость в Господе

Филиппы стали первым городом Европы, где побывали апостол Павел и его спутники. Отправляясь в свое второе миссионерское путешествие, Павел намеревался снова посетить церкви, основанные им во время первого путешествия, а также продвинуться дальше в города Малой Азии. Но «...Дух не допустил их» туда, куда они собирались (Деяния, 16:7), и они прервали путь, пока Бог не послал видение: Павлу явился македонянин, взывающий о помощи. Тогда команда миссионеров переправилась через Эгейское море и оказалась в Македонии. Миссия Павла вышла на новый рубеж.

По мнению большинства историков, это было в конце 40-х годов первого века. Несколькими годами позже Павел снова побывал в этом городе, возвращаясь в Иерусалим, но о других контактах с церковью в Филиппах Книга Деяний не упоминает. Из посланий Павла известно, что он поддерживал связь с македонскими церквами (в том числе филиппийской) через своих сотрудников, посещавших Македонию лично или получавших вести оттуда. Но нет данных, которые бы говорили о том, что Павел провел какое-либо существенное время в Филиппах уже после того, как основал там церковь. Он с теплотой вспоминал общение с местными верующими, но посвящал время, в основном, либо насаждению новых церквей, либо наставлению тех общин, в которых были серьезные проблемы. Церковь в Филиппах не относилась к первой категории и, к счастью для Павла, ко второй тоже.

Во время последней из описанных поездок Павла в Иерусалим он столкнулся с серьезными трудностями. Его выступление в храме стало причиной крупного раздора, после чего его передавали из рук в руки правители Феликс, Фест и царь Агриппа. Проведя два года под стражей в Кесарии и так и не дождавшись снятия обвинений, Павел потребовал суда у кесаря и был отправлен в Рим, где провел, по меньшей мере, еще два года под домашним арестом. Именно в это время, скорее всего, было написано Послание к филиппийцам. Павлу разрешалось принимать посетителей и пользоваться материальной помощью, поэтому филиппийцы направили к нему одного из членов своей церкви, Епафродита, с финансовой и моральной поддержкой. Павел написал послание, чтобы поблагодарить их, а также затронуть некоторые проблемы церкви, о которых его наверняка проинформировал Епафродит. Соответственно, послание говорит о признательности Павла за дружбу филиппийцев, благодарности за их дары и способах решения некоторых их проблем и трудностей.

Путешествие по книге: послание к Филиппийцам. Радость в Господе

Киев: Организация «Путешествие по Библии», 2013. - 70 с.

Путешествие по книге: послание к Филиппийцам. Радость в Господе - Содержание

Введение

Занятие 1 Новая территория

Занятие 2 Неослабевающие связи

Занятие 3 Смиренное служение

Занятие 4 Всепоглощающая цель

Занятие 5 Радость

Занятие 6 Дары и благодарность

Заключение

Примечания для ведущего