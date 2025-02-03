Пособие по изучению основных библейских доктрин
С момента своего первого издания в 1988 году "Вероучение ад вентистов седьмого дня", известное на русском языке под названием "В начале было Слово", выдержало шесть изданий общим тиражом свыше 500 тысяч экэемnпяров. Выпущенная под умелым и дальновидным руководством покойного Боба Спенглера, секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня, эта книга уже стала классикой - важным инструментом в понимании адвентистами седьмого дня своего вероучения и свидетельством дnя неадвентистов. Последние благодаря этому изданию стали лучше понимать, во что мы как Церковь верим и чему учим. Тысячи неадвентистских священнослужителей по всему миру получили эту книгу в подарок и стали лучше понимать наше учение.
Члены Церкви адвентистов седьмого дня, студенты наших учебных заведений, пасторы и учителя нашли эту книгу чрезвычайно полезной, так как здесь раскрывается библейское основание наших основных верований и учений. Ни одно другое издание не смогло настолько же ясно, просто и христоцентрично представить наше вероучение.
Однако с течением времени многие верующие и пасторы вырази ли нужду в учебном пособии как дnя личного исследования этой книги, так и дnя ее изучения в группах, чтобы члены Церкви могли укреnпяться в истине. В результате Пасторская ассоциация Генеральной Кон ференции разработала это учебное пособие, и мы адресуем его вам, надеясь и молясь, что оно послужит к назиданию, укреппению вашей веры, побудит к дальнейшему исследованию Слова Божьего и - что важнее всего - построению тесных личных взаимоотношений с нашим Господом Иисусом Христом.
Пособие по изучению основных библейских доктрин
Источник жизни, 2010. - 224 с.
ISBN 978-S-86847-697-6
Пособие по изучению основных библейских доктрин - СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ
- Урок 1 Слово Божье
- Урок 2 Божество
- Урок З Бог Отец
- Урок 4 Бог Сын
- Урок 5 Бог Дух Святой
- Урок 6 Сотворение
- Урок 7 Природа человека
- Урок 8 Великая борьба
- Урок 9 Жизнь, смерть и воскресение Христа
- Урок 10 Опыт спасения
- Урок 11 Возрастание во Христе
- Урок 12 Церковь
- Урок 1З Остаток и Его миссия
- Урок 14 Единство в теле Христовом
- Урок 15 Крещение
- Урок 16 Вечеря Господня
- Урок 17 Духовные дары и служения
- Урок 18 Дар пророчества
- Урок 19 3акон Божий
- Урок 20 Суббота
- Урок 21 Управление
- Урок 22 Христианское поведение
- Урок 2З Брак и семья
- Урок 24 Служение Христа в небесном святилище
- Урок 25 Второе пришествие Христа
- Урок 26 Смерть и воскресение
- Урок 27 Тысячелетние царствие и конец греха
- Урок 28 Новая земля
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