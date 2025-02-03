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Пособие по изучению основных библейских доктрин

Пособие по изучению основных библейских доктрин
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
С момента своего первого издания в 1988 году "Вероучение ад вентистов седьмого дня", известное на русском языке под названием "В начале было Слово", выдержало шесть изданий общим тиражом свыше 500 тысяч экэемnпяров. Выпущенная под умелым и дальновидным руководством покойного Боба Спенглера, секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня, эта книга уже стала классикой - важным инструментом в понимании адвентистами седьмого дня своего вероучения и свидетельством дnя неадвентистов. Последние благодаря этому изданию стали лучше понимать, во что мы как Церковь верим и чему учим. Тысячи неадвентистских священнослужителей по всему миру получили эту книгу в подарок и стали лучше понимать наше учение.
Члены Церкви адвентистов седьмого дня, студенты наших учебных заведений, пасторы и учителя нашли эту книгу чрезвычайно полезной, так как здесь раскрывается библейское основание наших основных верований и учений. Ни одно другое издание не смогло настолько же ясно, просто и христоцентрично представить наше вероучение.
Однако с течением времени многие верующие и пасторы вырази ли нужду в учебном пособии как дnя личного исследования этой книги, так и дnя ее изучения в группах, чтобы члены Церкви могли укреnпяться в истине. В результате Пасторская ассоциация Генеральной Кон ференции разработала это учебное пособие, и мы адресуем его вам, надеясь и молясь, что оно послужит к назиданию, укреппению вашей веры, побудит к дальнейшему исследованию Слова Божьего и - что важнее всего - построению тесных личных взаимоотношений с нашим Господом Иисусом Христом.

Пособие по изучению основных библейских доктрин

Источник жизни, 2010. - 224 с.
ISBN 978-S-86847-697-6

Пособие по изучению основных библейских доктрин - СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ
  • Урок 1 Слово Божье
  • Урок 2 Божество
  • Урок З Бог Отец
  • Урок 4 Бог Сын
  • Урок 5 Бог Дух Святой
  • Урок 6 Сотворение
  • Урок 7 Природа человека
  • Урок 8 Великая борьба
  • Урок 9 Жизнь, смерть и воскресение Христа
  • Урок 10 Опыт спасения
  • Урок 11 Возрастание во Христе
  • Урок 12 Церковь
  • Урок 1З Остаток и Его миссия
  • Урок 14 Единство в теле Христовом
  • Урок 15 Крещение
  • Урок 16 Вечеря Господня
  • Урок 17 Духовные дары и служения
  • Урок 18 Дар пророчества
  • Урок 19 3акон Божий
  • Урок 20 Суббота
  • Урок 21 Управление
  • Урок 22 Христианское поведение
  • Урок 2З Брак и семья
  • Урок 24 Служение Христа в небесном святилище
  • Урок 25 Второе пришествие Христа
  • Урок 26 Смерть и воскресение
  • Урок 27 Тысячелетние царствие и конец греха
  • Урок 28 Новая земля
Контрольные вопросы
Ключи к вопросам
Views 309
Rating 3.3 / 5
Added 03.02.2025
Author brat Artem
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3.3/5 (3)

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