С момента своего первого издания в 1988 году "Вероучение ад вентистов седьмого дня", известное на русском языке под названием "В начале было Слово", выдержало шесть изданий общим тиражом свыше 500 тысяч экэемnпяров. Выпущенная под умелым и дальновидным руководством покойного Боба Спенглера, секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции адвентистов седьмого дня, эта книга уже стала классикой - важным инструментом в понимании адвентистами седьмого дня своего вероучения и свидетельством дnя неадвентистов. Последние благодаря этому изданию стали лучше понимать, во что мы как Церковь верим и чему учим. Тысячи неадвентистских священнослужителей по всему миру получили эту книгу в подарок и стали лучше понимать наше учение.

Члены Церкви адвентистов седьмого дня, студенты наших учебных заведений, пасторы и учителя нашли эту книгу чрезвычайно полезной, так как здесь раскрывается библейское основание наших основных верований и учений. Ни одно другое издание не смогло настолько же ясно, просто и христоцентрично представить наше вероучение.

Однако с течением времени многие верующие и пасторы вырази ли нужду в учебном пособии как дnя личного исследования этой книги, так и дnя ее изучения в группах, чтобы члены Церкви могли укреnпяться в истине. В результате Пасторская ассоциация Генеральной Кон ференции разработала это учебное пособие, и мы адресуем его вам, надеясь и молясь, что оно послужит к назиданию, укреппению вашей веры, побудит к дальнейшему исследованию Слова Божьего и - что важнее всего - построению тесных личных взаимоотношений с нашим Господом Иисусом Христом.

Пособие по изучению основных библейских доктрин

Источник жизни, 2010. - 224 с.

ISBN 978-S-86847-697-6

Пособие по изучению основных библейских доктрин - СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ

Урок 1 Слово Божье

Урок 2 Божество

Урок З Бог Отец

Урок 4 Бог Сын

Урок 5 Бог Дух Святой

Урок 6 Сотворение

Урок 7 Природа человека

Урок 8 Великая борьба

Урок 9 Жизнь, смерть и воскресение Христа

Урок 10 Опыт спасения

Урок 11 Возрастание во Христе

Урок 12 Церковь

Урок 1З Остаток и Его миссия

Урок 14 Единство в теле Христовом

Урок 15 Крещение

Урок 16 Вечеря Господня

Урок 17 Духовные дары и служения

Урок 18 Дар пророчества

Урок 19 3акон Божий

Урок 20 Суббота

Урок 21 Управление

Урок 22 Христианское поведение

Урок 2З Брак и семья

Урок 24 Служение Христа в небесном святилище

Урок 25 Второе пришествие Христа

Урок 26 Смерть и воскресение

Урок 27 Тысячелетние царствие и конец греха

Урок 28 Новая земля

Контрольные вопросы

Ключи к вопросам