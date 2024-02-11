Постановления Апостольские – Постановления Святых Апостолов чрез Климента, Епископа и Гражданина Римского

Апостолы и пресвитеры всем уверовавшим в Господа Иисуса Христа из язычников: благодать вам и мир от Вседержителя Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа, да умножится в познании Его.

Кафолическая Церковь есть Божие насаждение и избранный виноградник Его (Ис. 5,2, 7). Уверовавшие в не- заблуждающееся богочестие Его, приобретшие чрез веру вечное Царство Его, принявшие силу Его и причастие Святого Духа, вооруженные чрез Иисуса и обнявшие всем сердцем страх Его, приобщившиеся окропления драгоценною и невинною кровию Христовою, получившие дерзновение называть Вседержителя Бога Отцом, сонаследники и сопричастники возлюбленного Отрока Его, выслушайте, держащиеся обетования Его по повелению Спасителя, священное учение, согласное со славными вещаниями Его.

Старайтесь, сыны Божии, все делать по послушанию Божию и во всем будьте угодны Христу, Господу нашему; ибо кто преуспевает в беззаконии и делает противное воле Божией, тот сочтен будет от Бога как беззаконный язычник.

1. Воздерживайтесь от всякого любостяжания и несправедливости; ибо и в законе написано: «Не пожелай ны ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни подъяремнича его, ни всего, елика суть ближняго твоего» (Исх. 20, 17), потому что всякое пожелание сего — от лукавого. Ибо, кто пожелал жены, или раба, или рабыни ближнего, тот уже прелюбодей и вор по мысли; если он не раскаивается, то осужден Господом нашим Иисусом Христом, чрез Которого слава Богу во веки. Аминь. Ибо в Евангелии, возглавляя, утверждая и дополняя деся- тисловие закона, Он говорит: «В законе написано: “Не прелюбы сотворити. Аз же глаголю вам”, т. е. в законе Я чрез Моисея говорил, а теперь лично говорю вам: “Всяк, иже воззрит на жену ближняго, ко еже вожделети ея, уже любо- действова с нею в сердцы своем”» (Мф. 5,27,28). Вот пожелавший признан прелюбодеем по мысли! А кто пожелал вола или осла, тот не о том ли помышляет, чтобы украсть и присвоить себе или увести их? Или опять, кто пожелал поля и остался в таком намерении, тот не худо ли поступает, когда, уничтожив межу, принуждает хозяина отдать ему оное даром? Ибо пророк говорит в одном месте: «Горе со- вокупляющым дом .к дому и село к селу приближающым, да ближнему отнимут что» (Ис. 5, 8), почему говорит: «Еда вселитеся едини на земли? Услышатася бо во ушесех Господа Саваофа сия» (ст. 8,9), и в другом месте: «Проклят пре- лагаяй пределы ближняго своего. Ирекут вси людие: буди» (Втор. 27,17); почему Моисей говорит: «Да не предвижеши пределов ближняго своего, яже положити отцы твои» (Втор. 19, 14). Посему-то и следуют на таковых от Бога страхи, смерти, судилища, осуждения. Но в людях, послушных Богу, — один закон Божий, простой, истинный, живой, сей: еже ты ненавидиши, чтобы было тебе от другого, ты другому да не творити'. Ты не желаешь, чтобы кто-нибудь худо смотрел на твою жену, чтобы растлить ее? И ты не смотри на жену ближнего своего злообычно. Не желаешь ты, чтобы похитили твою одежду? И ты не похищай одежды другого. Не желаешь, чтобы тебя били, злословили, бесчестили? И ты не причиняй сего другому.

2. Но тебя проклинает кто-нибудь? Ты благословляй его, потому что в книге Чисел написано: «Благословящий тя благословен, и проклинающий тя проклят» (Числ. 24, 9). Подобно и в Евангелии написано: «Благословите клену- щыя вы» (Лк. 6, 28). Когда вас обижают, вы не обижайте взаимно, но терпите, потому что Писание говорит: «Не рцы: отмщу врагу за то, что обидел меня, но потерпи» (Притч. 20, 22), да отомстит за тебя Господь и наведет отмщение на обижающего тебя. И опять в Евангелии говорит оно: «Любите враги ваша, добро творите ненавидящым вас, и молитеся за творящих вам напасть и изгоняющыя, и будете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех, яко солнце Свое сияет на злыя и благия, и дождит на праведныя и неправедным» (Мф. 5, 44, 45). Будем, возлюбленные, внимать этим заповедям, чтобы чрез исполнение их оказаться нам сынами света.

Постановления Апостольские – Постановления Святых Апостолов чрез Климента, Епископа и Гражданина Римского

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. – 242 с.

Постановления Апостольские – Содержание

От издателей Предисловие переводчика