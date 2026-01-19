Куда вы направляетесь в своем духовном путешествии и как вы туда попадете? Мы полагаем, что вы уже прошли все три части курса «Основы христианской жизни» или подобного ему и получили основное представление о том, как жить христианской жизнью. Некоторые вещи в этом курсе могут повторяться, но только потому, что изучаемые нами истины можно рассмотреть более глубоко, что и происходит, когда Бог учит нас Его путям. Так мы становимся зрелыми. Мы молимся о том, чтобы этот курс помог вам не только понять, что такое христианская зрелость, но и продолжать ваш путь к зрелости в христианской жизни.

На всем протяжении этого курса мы будем делать ударение на «посвященной» христианской жизни. Нам нужны мужчины и женщины, полностью преданные Богу, которые полностью от- верглись себя и всем сердцем обратились к Господу. Это то, чего Бог желает для каждого из Своих детей. Его благословения настолько обильны, что мы никогда не сможем их постичь, однако очень многие христиане упускают их, потому что до сих пор думают, что смогут распорядиться своей жизнью лучше, чем Бог.

Этот курс потребует от вас посвящения и веры в то, что его требования действительно сделают ваше христианское хождение более глубоким и приблизят вас к Богу — ради Его славы и вашего блага. Поэтому откройте свое сердце и разум для того, чему Бог хочет научить вас, и примите благословение.

Христианская жизнь — это путешествие. С того момента, когда мы рождаемся свыше и входим в Божью семью, мы начинаем свой путь к зрелости во Христе. Этот путь нелегок и долог. На нем полно препятствий, воздвигнутых коварным врагом, стремящимся поймать нас в наших слабостях. Однако эта борьба не безнадежна, потому что Бог Вселенной посвятил Себя и все средства небес тому, чтобы помогать Своим детям.

Поскольку христианская жизнь — это путешествие, мы поместили в начале каждого урока иллюстрации, образно отражающие различные аспекты этого путешествия верующего.

Посвященная христианская жизнь - Учебное пособие

Печатается Российским Союзом евангельских христиан-баптистов для использования только в служении ПЛвЦ. – 2009. – 567 с.

Посвященная христианская жизнь - Учебное пособие – Содержание

Введение

Инструкции для студента

Урок 1. Цель и процесс христианской жизни

I. Духовная жизнь

II. Цель

III. Процесс духовного роста

IV. Христианская жизнь — Божье дело или мое?

V. Заключение

Урок 2. Сила для духовной жизни

I. Представление Святого Духа

II. Служение Святого Духа

III. Заповеди о Духе

IV. Заключение

Урок 3. Война

I. Враг

II. Армия сатаны

III. Источник победы

IV. Наше духовное всеоружие

V. Заключение

Урок 4. Молитва: поклонение и хвала

I. Близость с Богом

II. Определение поклонения

III. Ключевые элементы поклонения

IV. Проявления в поклонении

V. Результаты хвалы и поклонения

Урок 5. Молитва: прошение и ходатайство

I. Библейские примеры молитвы

II. Принципы молитвы

III. Элементы молитвы

IV. Помехи молитве

V. Практика молитвы

VI. Совместная молитва

VII. Заключение

Урок 6. Живое и действенное — Слово Божье

I. Важность Слова Божьего

II. Чтение Слова

III. Изучение Библии через личное общение с Богом

IV. Размышление/заучивание наизусть

V. Заключение

Урок 7. Хождение в вере

I. Вера в Бога

II. Препятствия для веры

III. Умножение вашей веры

IV. Ведение в жизни верующего

V. Этапы познания Божьей воли

VI. Заключение

Урок 8. Духовное преображение

I. Смысл термина «благочестие»

II. Преданность Богу

III. Благочестивый характер

IV. Заключение

Урок 9» Понимание страданий

I. Библейские взгляды на страдания

II. Пять целей страдания

III. Наша реакция на страдания

IV. Заключение

Урок 10. Общение в семье

I. Общение

II. Практика общения

III. Заключение

Урок 11. Служение своим ближним

I. Жизнь как служение

II. Мотивация служения

III. Оснащенные для служения

IV. Служение на практике

V. Заключение

Урок 12. Дорожа временем

I. Развитие правильного отношения

II. Развитие приоритетов

III. Развитие стратегии для жизни

IV. Заключение

Урок 13. Подготовка к возрождению