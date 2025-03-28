Потапова, Виктория - Невидимая часть души - Исцеление через знакомство с внутренним «я»

Последние пять лет я работаю в маленьком, уютном кабинете. Там есть большое трехстворчатое окно. В солнечную погоду через тюль пробиваются лучи, создающие теплые островки света на ковре. В углу стоит диванчик, на котором сидят «обнимательные» мягкие игрушки. Вдоль стен расположились два стеллажа: один с маленькими фигурками, другой с карандашами, красками, кисточками, пастелью, пластилином и другими арт-материалами. Рядом стоит песочница с кинетическим песком. Тут же стулья разной формы и размера. Здесь есть все, чтобы приходящие ко мне люди могли прислушаться к себе и выбрать самый подходящий для них способ выразить свой внутренний мир.

Мне всегда были интересны люди и их истории. С самого детства мне нравилось слушать других, рассматривать их, размышляя над тем, что они чувствуют. Поэтому никто из моего окружения не удивился, когда после школы я подала документы на факультет психологии. В институте мой интерес еще больше разгорелся. Мне нравилось разговаривать с людьми о них самих, разгадывать тайны их чувств и искать ответы на сложные жизненные задачи. Психология как наука подарила мне для этого много разных инструментов, которые помогают рассмотреть, узнать, понять и помочь. Так, проективные методы позволяют заглянуть за ширму сознания и увидеть то, что скрыто не только от окружающих, но и от самого человека.

С методикой «Рисунок несуществующего животного» я познакомилась, когда на протяжении двух последних курсов института писала дипломную работу, посвященную стрессу и адаптации. Тогда эта методика была выбрана мной как инструмент, позволяющий узнать, что люди чувствуют в контакте с внешним миром и как ощущают себя. На тот момент я собрала более ста рисунков, среди которых нельзя было найти даже двух похожих. С тех пор я уже более пятнадцати лет использую эту методику в работе с людьми и так и не встретила идентичных изображений. Так же как и не встречала идентичных людей и судеб.

А сейчас я предлагаю вам вместе со мной начать исследование себя и открыть своего внутреннего несуществующего зверя — познакомиться через него со своими эмоциональными потребностями с опорой на интерес и возможность по-доброму посмотреть на себя. Но для начала предлагаю вам взять лист бумаги, карандаши, краски или фломастеры и порисовать. Будет здорово, если вы сможете найти для этого пространство, где вас не будут отвлекать, и достаточное количество времени, чтобы в полном объеме завершить начатый рисунок.

Потапова, Виктория - Невидимая часть души - Исцеление через знакомство с внутренним «я»

Москва : МИФ, 2025. — 192 c. (Психология МИФ. Работа с внутренними фигурами).

ISBN 978-5-00250-150-2

Потапова, Виктория - Невидимая часть души – Содержание

Введение

Глава 1. Сила метода и его эффективность

Точка, с которой начинается откровение

Психоанализ

Арт-терапия

Проективные методы исследования личности

Глава 2. Рисунок как ключ к вашим эмоциям и потребностям

Рисунок несуществующего животного

Эмоции

Потребности

Фигуры внутреннего критика и защитника. Самость

Эмоциональные потребности

Глава 3. Портрет души: что говорит ваш рисунок

Путешествие внутрь себя

Потребность в защищенности

Пространство жизни. Защищенность

Потребность в любви и принятии

Любовь и принятие

Потребность в отношениях и принадлежности

Отношения и принадлежность

Потребность в ясности и границах

Ясность и границы

Потребность в активности, творчестве, субъектности

Активность, субъектность, творчество

Глава 4. Новые горизонты

Истории

Что еще может быть важно

Найти хорошее место

Послесловие