Если согласиться с предположением, что Канон Георгию был переведен восточным славянином и на Руси, то насельник Киева и тем более Новгорода, если гипотетически реконструировать ход его мысли, исходил из своего окружения, в котором возделывание злаков было хорошо известно, а виноградарство — нет. Таким образом, хотя книжник ошибся, но его погрешность извинительна. Во всяком случае, в греческом каноне, на который и надо ориентироваться, св. Георгий уподоблен не препростому пахарю, а благородному высокообразованному виноградарю, который, не щадя себя, возделывает свой возлюбленный виноградник.

Теперь, как всегда бывает, общую пословицу Nomen omen надо применить к конкретной судьбе Георгия Победоносца: она сбылась.

Елена Потехина, Александр Кравецкий (ред.) - Православие в славянском мире: история, культура, язык

Fontes Slavia Orthodoxa I

Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2014 - 247 с.

ISBN 978-83-61605-30-0

Елена Потехина, Александр Кравецкий (ред.) - Православие в славянском мире: история, культура, язык - Содержание

От редакторов

Гимнография: поэтика, стилистика, этимология

ЕВГЕНИЙ ВЕРЕЩАГИН (Москва) - Этимологизирование греческого имени святого в переводной (славянской) гимнографии: опыт прошлого

ОЛЬГА ХАЙЛОВА (Москва) - Гимнографические эквиваленты для отображения реалий эпохи гонений на Русскую Православную Церковь

ОЛЬГА СВЕТЛОВА (Москва) - Греческие кальки в русской православной богослужебной поэзии (на примере Акафиста Пресвятой Богородице)

Древлеправославие: история, археография, источниковедение

НАТАЛЬЯ АНУФРИЕВА (Екатеринбург) - Лицевые Апокалипсисы из собрания Уральского федерального университета: обзор рукописей

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ (Екатеринбург) - Первые беглые священники уральских старообрядцев

АЛЛА КАМАЛОВА (Ольштын) - Структура и содержание святцев староверов Федосеевского согласия

ЮЛИЯ КЛЮКИНА-БОРОВИК (Екатеринбург) - Паломничество к святым могилам глазами старообрядцев XX века: два взгляда с разницей в полстолетия

РОМАН МАЙОРОВ (Москва) - Московский старообрядческий институт перед Первой мировой войной

ПЕТР МАНГИЛЁВ, протоиерей (Екатеринбург) - Полемика о браке в беспоповщине и решение этого вопроса поморцами Урала и Зауралья в XVIII – первой половине XIX века

МИХАИЛ МЕЛИХОВ (Сыктывкар) - Видения печорского старообрядца С. А. Носова как памятник народной религиозно-дидактической литературы

ИОАННA OЖEХOВСKA (Ольштын) - Азбуки в книжных собраниях мазурских старообрядцев

АЛЕКСАНДР ПАЛКИН (Екатеринбург) - Единоверие в конце 1850-х – 1870-е гг.: основные тенденции развития

ЕЛЕНА ПОТЕХИНА (Ольштын) - История старообрядчества в полемическом трактате «Вечная правда»

Социолингвистические аспекты церковнославянского языка

КСЕНИЯ КОНЧАРЕВИЧ (Белград) - Вопрос о богослужебном языке и литургическое возрождение в сербской церкви XIX-XX вв.

РУЖИЦА ЛЕВУШКИНА (Белград) - Вопросы восприятия богослужебного языка в Сербской православной церкви

Личности: биографии, воспоминания

ИРИНА ПОЧИНСКАЯ (Екатеринбург) - Интервью с Агнией Фоминичной Гребневой

Авторы тома

Елена Потехина, Александр Кравецкий (ред.) - Православие в славянском мире: история, культура, язык - От редакторов

Центр Восточнославянских исследований Варминско-Мазурского университета в Ольштыне совместно с Центром по изучению церковнославянского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук публикацией настоящего тома открывают издание новой серии монографий «Fontes Slavia Orthodoxa. Православие в славянском мире: язык, культура, история». В рамках серии планируется публикация авторских и коллективных монографий, а также сборников статей, проблематика которых касается истории и культуры православия в славянских странах, контактов православия с другими конфессиями и религиями, а также истории и современного состояния церковнославянского языка, поэтики и стилистики религиозных текстов. Нас интересует также та область междисциплинарных исследований в области так называемой теолингвистики, объектом которой является изучение религиозного дискурса, а именно: исследование функционирования религиозного языка в коммуникационной практике общин верующих, в том числе во внутриконфессиональной и межконфессиональной полемике, а также в миссионерской деятельности в иноверческой и атеистической среде.

Первое издание серии представляет собой сборник статей, объединенных общей идеей, заданной в заглавии монографии: «Язык и текст в историческом освещении». Сборник состоит из четырех разделов, в которых опубликованы оригинальные исследования, связанные одной общей идеей.

В первом разделе сборника «Гимнография: поэтика, стилистика, этимология» публикуются работы, посвященные церковнославянским литургическим текстам разного времени. В статье Е. М. Верещагина анализируются различные способы этимологизации имени св. Георгия в древних славянских переводных гимнографических текстах. Учитывая культурно-фоновую интерференцию, автор проверяет действие неписанного, но твердо соблюдаемого правила гимнографов: если в тексте обыгрывается апеллятив, к которому восходит имя святого, то в богослужебном последовании будет подтверждено, что nomen святого — это его omen. О. В. Светлова представляет анализ языковых средств, использованных переводчиком византийского текста Акафиста Пресвятой Богородице для передачи в церковнославянском языке формы и значения греческих сложных слов, содержащих тропы и поэтические фигуры. Статья О. И. Хайловой содержит материалы, приготовленные группой исследователей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета для русско-церковнославянского словаря исторических реалий, встречающихся в литургических текстах новейшего времени.