Потехина Ирина - От римских епископов к римским папам (I - середина VIII в.)

История римских епископов (или иначе - пап) периода поздней Античности и Средневековья уже не одно столетие является предметом пристального исследовательского интереса. Сначала интерес этот был, главным образом, «антикварным» и полемическим. С одной стороны, основоположники европейской исторической науки - как духовного, так и светского звания - стремились собрать как можно больше свидетельств церковной и папской истории, методично выискивая их по разного рода архивам,библиотекам, руинам и усыпальницам. С другой стороны, идейные противники Католической Церкви (особенно из числа протестантских историков и мыслителей-рационалистов) с завидной дотошностью разоблачали реальные и мнимые злоупотребления клира и оспаривали властные притязания св. Престола, привлекая для своих рассуждений все те же «остатки» церковного прошлого. На этой основе - в слиянии эрудитского и гиперкритического подходов - и суждено было зародиться современной нам историографии истории папства, позволяющей к настоящему моменту достаточно детально и с разных сторон рассмотреть процесс становления этого в высшей степени специфического властного института.

Сейчас мы уже знаем, что папский престол в Риме отнюдь не всегда обладал той властью и влиянием, с которыми само его название ассоциируется в контексте Высокого и позднего Средневековья (и даже отчасти Нового времени). Путь на вершину могущества - не только религиозного, но и политического и экономического - растянулся для римских епископов на несколько столетий. И наиболее сложным на этом пути, очевидно, оказалось самое его начало - этап, который некоторые современные исследователи не без оснований именуют временем «пап до папства» (подразумевая под этим последним конкретный, сложившийся набор духовных и светских властных прерогатив и полномочий). Именно этому этапу, простирающемуся ориентировочно от возникновения римской христианской общины, освященной авторитетом ап. Петра, первого среди учеников Христа, «Камня» в основании Церкви, до создания собственного светского государства пап (Патримония св. Петра), и будет посвящена предлагаемая читателям книга.

Потехина Ирина - От римских епископов к римским папам (I - середина VIII в.)

СПб: Евразия, 2024, 224 с.

ISBN 978-5-8071-0626-1

Потехина Ирина - От римских епископов к римским папам (I - середина VIII в.) - Содержание

Введение

Глава I. Папы в период господства Римской Империи

§ 1. Римская церковь до провозглашения Миланского эдикта

§ 2. Церковь и папство в последние века Античности

Глава II. Папы в эпоху «темных веков»

§ 1. Между Византией и варварами (конец V - конец VI в.)

§ 2. На пути к светской власти: папский престол в конце VI - середине VIII в

Заключение

Список сокращений

Библиография