Передавая на суд читателей свою работу автор испытывает чувство удовлетворения от того, что спустя много лет он наконец-то осуществил свое заветное желание. Информация, содержащаяся здесь, не нова, по крайней мере для некоторых. Из-за предубеждений «мира» люди, обладавшие светом, не решались позволить ему сиять, зная, что время еще не пришло.

Наверно, авторитеты примутся искать связь между масонством и игральными картами, но те из них, к которым общественность чаще всего обращается, сами были введены в заблуждение. Им пришлось придумывать какое-то оправдание существованию игральных карт. Не зная правды, они приписывали их происхож-дение забавам безрассудного короля и т.д.

В то же время одно оправдание равносильно другому, если подлинную причину нельзя раскрыть, поэтому хранители света допустили распространение разных вымыслов, так как знали, что истинный свет будет открыт в свое время.

Тот, кто говорит правду, все еще находится по угрозой остра-кизма со стороны общества, однако личной свободе и жизни уже ничего не угрожает. Человечество утверждает, что добилось заметного прогресса, но мы читаем о некой христианской нации, просящей Бога помочь ей посредством войны в ее стремлении уничтожить другую столь же христианскую нацию.

Брат по-прежнему ополчается на брата, и каждый по-прежнему верит в личного бога, падкого на подкуп. Каждый по-прежнему считает рай градом небесным, а ад - ведущим туда переулком.

Мильтон Альберто Поттенджер - Символизм. Трактат о душе вещей

- М.: Издательство «Велигор»,

2023. - 280 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-282-4

Мильтон Альберто Поттенджер - Символизм. Трактат о душе вещей - Содержание

Содержание

Предисловие

Глава 1. Несколько слов о моей персоне

Глава 2. Божественная истина

Красота символизма

Глава 3. Человечество как единица

Он говорил с ними притчами (символами)

Глава 4. Предмет символизма

Глава 5. Цыганское Таро..

Жонглер. Первая буква - Алеф Верховная жрица. Вторая буква - Бет Императрица. Третья буква - Гимель

Император. Четвертая буква - Далет Первосвященник. Пятая буква - Хе Влюбленные. Шестая буква - Вав

Колесница. Седьмая буква - Заин

Правосудие. Восьмая буква - Хет Отшельник. Девятая буква - Тет Колесо фортуны. Десятая буква - Йод

Сила. Одиннадцатая буква - Каф Повешенный. Двенадцатая буква - Ламед

Смерть. Тринадцатая буква - Мем

Умеренность. Четырнадцатая буква - Нун Дьявол. Пятнадцатая буква - Саме

Огонь с небес. Шестнадцатая буква - Аин Звезды. Семнадцатая буква - Пе

Луна. Восемнадцатая буква - Цади Солнце. Девятнадцатая буква - Коф Суд. Двадцатая буква - Реш

Шут. Двадцать первая буква - Шин Мир. Двадцать вторая буква - Тав

Глава б. Божественный язык колоды игральных карт

Глава 7. Женщина правит ничуть не хуже мужчины

Глава 8. Тождество храма царя Соломона и человеческого тела

Глава 9. Валет, политик и Христос

Глава 10. Четыре Дамы и цветы в их руках

Глава 11. Великий архетипический Человек

Пояснение к диаграмме

Глава 12. Пиковый Валет, четверть Смерти, знак Козерога

Глава 13. Червовый Валет, четверть Любви, знак Овна Глава

14. Трефовый Валет, четверть мудрости, знак Рака.

Глава 15. Краткий обзор эзотерического значения знаков Зодиака

ОВЕН (баран)

РАК (краб)

ВЕСЫ (баланс)

КОЗЕРОГ (козел)

Глава 16. Каббалистическая диаграмма

Психическая четверть

Минеральная четверть

Глава 17. Половая принадлежность у растительности

Растительная четверть

Животная четверть

Имя и число

Глава 18. Четыре великие эмблемы

Страх

Эгоизм

Невежество

Глава 19. По Его образу и подобию

Глава 20. Цифры

Глава 21. Кафельный пол масонов

Глава 22. Человек как отражение вселенной

Глава 23. Львиная хватка

Глава 24. Всевидящее око

Глава 25. Источник жизни