Поттер - Взлет аналитической философии 1879-1930
Фундаментальный труд, охватывающий решающий этап развития западной мысли. Майкл Поттер анализирует период с 1879 по 1930 год, когда аналитическая философия прошла путь от формальной логики Фреге до прагматического поворота Рамсея. Книга предлагает четкий и последовательный разбор ключевых текстов эпохи, включая «Principia Mathematica» и «Логико-философский трактат».
Это идеальное пособие для понимания того, на каком фундаменте стоит современная аналитическая мысль и почему идеи этого периода до сих пор определяют повестку философских дискуссий.
Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея
Пер. с англ. В.В. Целищев. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 592 с.
ISBN 978-5-88373-745-8
Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Приключения идей: метафизика логики на рубеже веков
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФРЕГЕ
1. БИОГРАФИЯ. Сочинение - Дальнейшее чтение
2. ЛОГИКА ДО 1879. Логика стоиков - Аристотелевская логика - Суппозиции - Виды сущностей - Отношения - Трансцендентальная логика - Эмпиризм и идеализм - Буль - Дальнейшее чтение-.
3. BEGRIFFSSCHRIFT I: ОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ. Цель конце пт-шрифта - Штрих-суждение - Штрих-контент - Аксиомы, основные законы и правила - Тон и концептуальное содержание - Функция и аргумент - Греческие и латинские буквы - Дальнейшее чтение
4. BEGRIFFSSCHRIFT II: ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение
5. BEGRIFFSSCHRIFT III: КВАНТИФИКАЦИЯ. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение -
6. BEGRIFFSSCHRIFT IV: ТОЖДЕСТВО. Синтаксис - Семантика - Основные законы - Дальнейшее чтение -
7. BEGRIFFSSCHRIFT V: АНКЕСТРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ. Определение анкестрального отношения - Нетривиальное логики - Непредикативность - Дальнейшее чтение
8. РАННЯЯ ФИЛОСОФИЯ ЛОГИКИ. Психологизм и эмпиризм - Суждение и истина - Определение сферы логики - Металогика - Дальнейшее чтение
9. ИЕРАРХИЯ. Уровни - Приложения - Концепция и объект - Объемность и тождество - Дальнейшее чтение
10. GRUNDLAGEN 1: ПРИНЦИП КОНТЕКСТА. Семантическая неполнота - Модель Локка - Концепция и объект снова - Дальнейшее чтение -
11. GRUNDLAGEN II: АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ИСТИНА. Игровой формализм - Лейбниц - Апостериорность - Аналитическая или синтетическая? - Дальнейшее чтение
12. GRUNDLAGEN III: ЧИСЛА. Числа чего? - Числа как не-лингвистические - Числа как объекты - Числа как само-под-сушествующие - Числа как недействительные - Числа как объективные - Числа как абстрастные - Числа как логические - Дальнейшее чтение
13. GRUNDLAGEN IV: ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. Нумерически определенные кванторы - Принцип Юма - Параграф - Выведение арифметики - Снова проблема Юлия Цезаря - Другие определения - Дальнейшее чтение
14. SENSE AND REFERENCE I: СИНГУЛЯРНЫЕ ТЕРМИНЫ. Отказ от теории Begriffsschrift - Смысл сингулярного термина - Имена и дескрипции - Интерналистские и экстерна- листские концепции смысла - Дальнейшее чтение
15. SENSE AND REFERENCE II: ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Референт предложения - Мысли - Указание на мысли - Дальнейшее чтение
16. SENSE AND REFERENCE III: КОНЦЕПТ-СЛОВА. Ненасыщенные смыслы - Концепции - Концепция лошадь - Дальнейшее чтение
17. GRUNDGESETZE 1: ТИПЫ. Синтаксис - Семантика - Снова возражение Витгенштейна- . Истина и принятие за истину - Дальнейшее чтение
18. GRUNDGESETZE II: ОБЪЕМЫ. Объемы и области значений - Семантика - Противоречие - Снова логические объекты - Дальнейшее чтение
19. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ФРЕГЕ - ГИЛЬБЕРТ. Основания геометрии - Дедуктивизм - Единственность - Существование и непротиворечивость - Определение Фреге 1906 года - Дальнейшее чтение
20. ПОЗДНИЕ СОЧИНЕНИЯ. Структура области референта - Мысль и язык - Одинаковость смысла - Индексикалы - Идеализм - Дальнейшее чтение
21. НАСЛЕДИЕ ФРЕГЕ. Логика - Язык - Математика - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССЕЛ
22. БИОГРАФИЯ. Работы - Дальнейшее чтение
23. БРЭДЛИ. Абсолютный идеализм - Обращение Рассела - Дальнейшее чтение
24. ГЕОМЕТРИЯ. Метрическая геометрия - Первый вывод из метрической геометрии - Второй вывод из метрической геометрии - Размерность- . Геометрия и физика - Дедукция дескриптивной геометрии - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение
25. МАКТАГГАРТ. Тиргартенская Программа - Парадоксы относительности - Дальнейшее чтение
26. НЕМЕЦКАЯ МАТЕМАТИКА. Континуум - Бесконечно большое - Математическое образование - Дальнейшее чтение
27. УАЙТХЕД. Универсальная алгебра - Единый парадокс относительности - Неверный поворот? - Дальнейшее чтение
28. МУР. Экзистенциальная теория суждения - Вещь и концепция - Опровержение идеализма - Против Канта? - Влияние Мура - Дальнейшее чтение
29. ЛЕЙБНИЦ. Аналитичность и необходимость - Внешние отношения - Парадокс относительности разрешен - Снова материя и пози- ция - Дальнейшее чтение
30. ПЕАНО. Классы - Отношения - Проект Principles 1900 года - Логика и абстракция - Дальнейшее чтение
31. РАННИЙ ЛОГИЦИЗМ. Логицизм Рассела - Характеризуя логику - Знание логи- ки - Дальнейшее чтение
32. ОБОЗНАЧАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ. Переменная - Неопределенные обозначающие концепции - Определенные обозначающие понятия - Эпистемология - Дальнейшее чтение
33. ПРОТИВОРЕЧИЕ. Парадоксы - Типы - Сводимость - Дальнейшее чтение
34. ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ. Аргумент «Элегия Грея» - Против Фреге? - Новая теория обо- значающих фраз - Область действия - He-сущности - Значимость - Подстановочная теория - Дальнейшее чтение
35. ИСТИНА. Когерентная теория - Прагматистская теория - Примите- вистская теория - Корреспондентная теория - Дальнейшее чтение
36. ТИПЫ. Иерархия пропозициональных функций - Аксиома сводимоста - Тождество - Дальнейшие аксиомы - Дальнейшее чтение
37. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛОГИЦИЗМ. Преемственность - Принцип порочного круга - Универ- сальность логики - Классы как фикции - Регрессивный метод - Логическая истина - Дальнейшее чтение
38. ЗНАКОМСТВО. Партикулярии - Комплексы - Универсалии - Пере- менная - Я - Дальнейшее чтение
39. МАТЕРИЯ. О понятии причины - Вывод и конструирование - Конструк- ционистская основа - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение
40. ДОВОЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ. Теория года и точка зрения Фреге - Теория года и онтология Введения - Теория года и проблема направления - Теория года и глагол - Экзистенциальное предложение - Перестановочные комплексы - Суждение нонсенса - Дальнейшее чтение
41. ФАКТЫ. Комплекс и факт - Негативные факты - Общие факты - Имена и партикулярии - Формы и универсалии - Дальнейшее чтение
42. ПОЗДНИЙ ЛОГИЦИЗМ. Предмет логики - Новая теория типов - Пропозиции не являются именами - Биполярность и истина - Логика и необходимость - Дальнейшее чтение -
43. СУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Язык и неопределенность - Отвергая субъект - Значение - Чувство веры - Дальнейшее чтение
44. НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОНИЗМ. Принятие нейтрального монизма - Вторая волна? -. Вывод от восприятий к событиям - Эмерджентность - Дальнейшее чтение
45. НАСЛЕДИЕ РАССЕЛА. Закат абсолютного идеализма - Программа внешнего мира - Логицизм - Натурализм - Кембриджский анализ - Философия обыденного языка - Более поздний прием - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВИТГЕНШТЕЙН
46. БИОГРАФИЯ. Дальнейшее чтение
47. ФАКТЫ. Факты - Атомарные факты - Молекулярные факты - Дальнейшее чтение
48. ИЗОБРАЖЕНИЯ. Значение - Истина - Относительная невыразимость - Возможность - Дальнейшее чтение
49. ПРОПОЗИЦИИ. Логическая форма - Знак и символ - Абсолютная невыска- зываемость - Принцип контекста Витгенштейна - Дальнейшее чтение
50. СМЫСЛ. Истинностные возможности - Тавтология и противоречие - Независимость - Общая форма пропозиции - Дальнейшее чтение
51. КОНЦЕПТ-ШРИФТ ВИТГЕНШТЕЙНА. Ы-операция - Пропозициональные переменные - Прямое перечисление - Пропозициональные функции - Формальные ряды - Принцип порочного круга Витгенштейна - Дальнейшее чтение
52. ОБЪЕКТЫ. Простота и элементарные пропозиции - Аргумент в пользу субстанции - Конституенты - Формы объекта - .Мысль и мир - Дальнейшее чтение
53. ТОЖДЕСТВО. Аргумент Витгенштейна - Обходясь без тождества - Тождество и классы - Дальнейшее чтение
54. СОЛИПСИЗМ. Аргумент в пользу солипсизма - Мыслящий субъект - Дальнейшее чтение
55. ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК. Нечеткость - Строгость - Философия - Дальнейшее чтение
56. УМЫ. Суждение - Эмпирический субъект - Логика и психология - Теория познания - Дальнейшее чтение
57. ЛОГИКА. Пропозиции логики - Логика как трансцендентальная - Дальнейшее чтение
58. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ. Глаз и визуальное поле - A priori порядок - Говоря о Я - Дальнейшее чтение
59. АРИФМЕТИКА. Числа - Зависимость от бесконечности - Дальнейшее чтение
60. НАУКА. Сеть - Принципы - Независимость воли - Дальнейшее чтение
61. ЭТИКА. Моральный нонсенс - Волевой субъект - Лекция по этике-. Религия - Дальнейшее чтение
62. МИСТИЧЕСКОЕ. Загадка - Квиетизм - Диалектическое прочтение - Решительное прочтение - Каркас - Предисловие - Дальнейшее чтение
63. НАСЛЕДИЕ ТРАКТАТА. Независимость элементарных пропозиций - Форма пространства - Атомизм - Изобразительная теория -. Философия - Дальнейшее чтение
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАМСЕЙ
64. БИОГРАФИЯ. Литература
65. ИСТИНА. Пропозиции - Истина - Выражение и описание - Реверсная семантика - Дальнейшее чтение
66. ЗНАНИЕ. Релайэбилизм - Индукция - Человеческая логика - Дальнейшее чтение
67. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ I: ТИПЫ. Простая иерархия Рамсея - Высказывая невысказываемое - .Трансцендентальный аргумент - Дальнейшее чтение
68. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ II: ЛОГИЦИЗМ. Экстенсиональные пропозициональные функции - Возражения Витгенштейна - Кончина трансцендентального аргумента - Дальнейшее чтение
69. УНИВЕРСАЛИИ. Неполнота - Узкие и широкие области - Сложные универсалии - Однократные и многократные термины - Дальнейшее чтение
70. СТЕПЕНИ ВЕРЫ. Логические вероятности - Заключение пари - Синхронные Голландские Книги - Диахронные Голландские Книги - Степени веры и частоты - Частичная вера и желание - Дальнейшее чтение
71. ФАКТЫ И ПРОПОЗИЦИИ. Куриные веры - Частичная вера и курицы - Дальнейшее чтение
72. ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ. Законы - Тест Рамсея - Причина - Теории - Дальнейшее чтение
73. НАСЛЕДИЕ РАМСЕЯ. Истина и значение - Логицизм - Универсалии - Дальнейшее чтение
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Целищев В. В. Замечания о переводе на русский язык терминов
Приложение 2 . Сундхолм Г, Сто лет суждения и вывода: 1837-1936. Некоторые тенденции в развитии логики
ЛИТЕРАТУРА
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