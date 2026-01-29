Поттер - Взлет аналитической философии 1879-1930

Фундаментальный труд, охватывающий решающий этап развития западной мысли. Майкл Поттер анализирует период с 1879 по 1930 год, когда аналитическая философия прошла путь от формальной логики Фреге до прагматического поворота Рамсея. Книга предлагает четкий и последовательный разбор ключевых текстов эпохи, включая «Principia Mathematica» и «Логико-философский трактат».

Это идеальное пособие для понимания того, на каком фундаменте стоит современная аналитическая мысль и почему идеи этого периода до сих пор определяют повестку философских дискуссий.

Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея

Пер. с англ. В.В. Целищев. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 592 с.

ISBN 978-5-88373-745-8

Поттер М. - Взлет аналитической философии 1879-1930: от Фреге до Рамсея – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Приключения идей: метафизика логики на рубеже веков

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФРЕГЕ

1. БИОГРАФИЯ. Сочинение - Дальнейшее чтение

2. ЛОГИКА ДО 1879. Логика стоиков - Аристотелевская логика - Суппозиции - Виды сущностей - Отношения - Трансцендентальная логика - Эмпиризм и идеализм - Буль - Дальнейшее чтение-.

3. BEGRIFFSSCHRIFT I: ОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ. Цель конце пт-шрифта - Штрих-суждение - Штрих-контент - Аксиомы, основные законы и правила - Тон и концептуальное содержание - Функция и аргумент - Греческие и латинские буквы - Дальнейшее чтение

4. BEGRIFFSSCHRIFT II: ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение

5. BEGRIFFSSCHRIFT III: КВАНТИФИКАЦИЯ. Синтаксис - Семантика - Правила и основные законы - Дальнейшее чтение -

6. BEGRIFFSSCHRIFT IV: ТОЖДЕСТВО. Синтаксис - Семантика - Основные законы - Дальнейшее чтение -

7. BEGRIFFSSCHRIFT V: АНКЕСТРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ. Определение анкестрального отношения - Нетривиальное логики - Непредикативность - Дальнейшее чтение

8. РАННЯЯ ФИЛОСОФИЯ ЛОГИКИ. Психологизм и эмпиризм - Суждение и истина - Определение сферы логики - Металогика - Дальнейшее чтение

9. ИЕРАРХИЯ. Уровни - Приложения - Концепция и объект - Объемность и тождество - Дальнейшее чтение

10. GRUNDLAGEN 1: ПРИНЦИП КОНТЕКСТА. Семантическая неполнота - Модель Локка - Концепция и объект снова - Дальнейшее чтение -

11. GRUNDLAGEN II: АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ИСТИНА. Игровой формализм - Лейбниц - Апостериорность - Аналитическая или синтетическая? - Дальнейшее чтение

12. GRUNDLAGEN III: ЧИСЛА. Числа чего? - Числа как не-лингвистические - Числа как объекты - Числа как само-под-сушествующие - Числа как недействительные - Числа как объективные - Числа как абстрастные - Числа как логические - Дальнейшее чтение

13. GRUNDLAGEN IV: ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. Нумерически определенные кванторы - Принцип Юма - Параграф - Выведение арифметики - Снова проблема Юлия Цезаря - Другие определения - Дальнейшее чтение

14. SENSE AND REFERENCE I: СИНГУЛЯРНЫЕ ТЕРМИНЫ. Отказ от теории Begriffsschrift - Смысл сингулярного термина - Имена и дескрипции - Интерналистские и экстерна- листские концепции смысла - Дальнейшее чтение

15. SENSE AND REFERENCE II: ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Референт предложения - Мысли - Указание на мысли - Дальнейшее чтение

16. SENSE AND REFERENCE III: КОНЦЕПТ-СЛОВА. Ненасыщенные смыслы - Концепции - Концепция лошадь - Дальнейшее чтение

17. GRUNDGESETZE 1: ТИПЫ. Синтаксис - Семантика - Снова возражение Витгенштейна- . Истина и принятие за истину - Дальнейшее чтение

18. GRUNDGESETZE II: ОБЪЕМЫ. Объемы и области значений - Семантика - Противоречие - Снова логические объекты - Дальнейшее чтение

19. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ФРЕГЕ - ГИЛЬБЕРТ. Основания геометрии - Дедуктивизм - Единственность - Существование и непротиворечивость - Определение Фреге 1906 года - Дальнейшее чтение

20. ПОЗДНИЕ СОЧИНЕНИЯ. Структура области референта - Мысль и язык - Одинаковость смысла - Индексикалы - Идеализм - Дальнейшее чтение

21. НАСЛЕДИЕ ФРЕГЕ. Логика - Язык - Математика - Дальнейшее чтение

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССЕЛ

22. БИОГРАФИЯ. Работы - Дальнейшее чтение

23. БРЭДЛИ. Абсолютный идеализм - Обращение Рассела - Дальнейшее чтение

24. ГЕОМЕТРИЯ. Метрическая геометрия - Первый вывод из метрической геометрии - Второй вывод из метрической геометрии - Размерность- . Геометрия и физика - Дедукция дескриптивной геометрии - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение

25. МАКТАГГАРТ. Тиргартенская Программа - Парадоксы относительности - Дальнейшее чтение

26. НЕМЕЦКАЯ МАТЕМАТИКА. Континуум - Бесконечно большое - Математическое образование - Дальнейшее чтение

27. УАЙТХЕД. Универсальная алгебра - Единый парадокс относительности - Неверный поворот? - Дальнейшее чтение

28. МУР. Экзистенциальная теория суждения - Вещь и концепция - Опровержение идеализма - Против Канта? - Влияние Мура - Дальнейшее чтение

29. ЛЕЙБНИЦ. Аналитичность и необходимость - Внешние отношения - Парадокс относительности разрешен - Снова материя и пози- ция - Дальнейшее чтение

30. ПЕАНО. Классы - Отношения - Проект Principles 1900 года - Логика и абстракция - Дальнейшее чтение

31. РАННИЙ ЛОГИЦИЗМ. Логицизм Рассела - Характеризуя логику - Знание логи- ки - Дальнейшее чтение

32. ОБОЗНАЧАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ. Переменная - Неопределенные обозначающие концепции - Определенные обозначающие понятия - Эпистемология - Дальнейшее чтение

33. ПРОТИВОРЕЧИЕ. Парадоксы - Типы - Сводимость - Дальнейшее чтение

34. ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ. Аргумент «Элегия Грея» - Против Фреге? - Новая теория обо- значающих фраз - Область действия - He-сущности - Значимость - Подстановочная теория - Дальнейшее чтение

35. ИСТИНА. Когерентная теория - Прагматистская теория - Примите- вистская теория - Корреспондентная теория - Дальнейшее чтение

36. ТИПЫ. Иерархия пропозициональных функций - Аксиома сводимоста - Тождество - Дальнейшие аксиомы - Дальнейшее чтение

37. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛОГИЦИЗМ. Преемственность - Принцип порочного круга - Универ- сальность логики - Классы как фикции - Регрессивный метод - Логическая истина - Дальнейшее чтение

38. ЗНАКОМСТВО. Партикулярии - Комплексы - Универсалии - Пере- менная - Я - Дальнейшее чтение

39. МАТЕРИЯ. О понятии причины - Вывод и конструирование - Конструк- ционистская основа - Публичное и личное пространство - Дальнейшее чтение

40. ДОВОЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ. Теория года и точка зрения Фреге - Теория года и онтология Введения - Теория года и проблема направления - Теория года и глагол - Экзистенциальное предложение - Перестановочные комплексы - Суждение нонсенса - Дальнейшее чтение

41. ФАКТЫ. Комплекс и факт - Негативные факты - Общие факты - Имена и партикулярии - Формы и универсалии - Дальнейшее чтение

42. ПОЗДНИЙ ЛОГИЦИЗМ. Предмет логики - Новая теория типов - Пропозиции не являются именами - Биполярность и истина - Логика и необходимость - Дальнейшее чтение -

43. СУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. Язык и неопределенность - Отвергая субъект - Значение - Чувство веры - Дальнейшее чтение

44. НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОНИЗМ. Принятие нейтрального монизма - Вторая волна? -. Вывод от восприятий к событиям - Эмерджентность - Дальнейшее чтение

45. НАСЛЕДИЕ РАССЕЛА. Закат абсолютного идеализма - Программа внешнего мира - Логицизм - Натурализм - Кембриджский анализ - Философия обыденного языка - Более поздний прием - Дальнейшее чтение

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВИТГЕНШТЕЙН

46. БИОГРАФИЯ. Дальнейшее чтение

47. ФАКТЫ. Факты - Атомарные факты - Молекулярные факты - Дальнейшее чтение

48. ИЗОБРАЖЕНИЯ. Значение - Истина - Относительная невыразимость - Возможность - Дальнейшее чтение

49. ПРОПОЗИЦИИ. Логическая форма - Знак и символ - Абсолютная невыска- зываемость - Принцип контекста Витгенштейна - Дальнейшее чтение

50. СМЫСЛ. Истинностные возможности - Тавтология и противоречие - Независимость - Общая форма пропозиции - Дальнейшее чтение

51. КОНЦЕПТ-ШРИФТ ВИТГЕНШТЕЙНА. Ы-операция - Пропозициональные переменные - Прямое перечисление - Пропозициональные функции - Формальные ряды - Принцип порочного круга Витгенштейна - Дальнейшее чтение

52. ОБЪЕКТЫ. Простота и элементарные пропозиции - Аргумент в пользу субстанции - Конституенты - Формы объекта - .Мысль и мир - Дальнейшее чтение

53. ТОЖДЕСТВО. Аргумент Витгенштейна - Обходясь без тождества - Тождество и классы - Дальнейшее чтение

54. СОЛИПСИЗМ. Аргумент в пользу солипсизма - Мыслящий субъект - Дальнейшее чтение

55. ОБЫДЕННЫЙ ЯЗЫК. Нечеткость - Строгость - Философия - Дальнейшее чтение

56. УМЫ. Суждение - Эмпирический субъект - Логика и психология - Теория познания - Дальнейшее чтение

57. ЛОГИКА. Пропозиции логики - Логика как трансцендентальная - Дальнейшее чтение

58. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ. Глаз и визуальное поле - A priori порядок - Говоря о Я - Дальнейшее чтение

59. АРИФМЕТИКА. Числа - Зависимость от бесконечности - Дальнейшее чтение

60. НАУКА. Сеть - Принципы - Независимость воли - Дальнейшее чтение

61. ЭТИКА. Моральный нонсенс - Волевой субъект - Лекция по этике-. Религия - Дальнейшее чтение

62. МИСТИЧЕСКОЕ. Загадка - Квиетизм - Диалектическое прочтение - Решительное прочтение - Каркас - Предисловие - Дальнейшее чтение

63. НАСЛЕДИЕ ТРАКТАТА. Независимость элементарных пропозиций - Форма пространства - Атомизм - Изобразительная теория -. Философия - Дальнейшее чтение

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАМСЕЙ

64. БИОГРАФИЯ. Литература

65. ИСТИНА. Пропозиции - Истина - Выражение и описание - Реверсная семантика - Дальнейшее чтение

66. ЗНАНИЕ. Релайэбилизм - Индукция - Человеческая логика - Дальнейшее чтение

67. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ I: ТИПЫ. Простая иерархия Рамсея - Высказывая невысказываемое - .Трансцендентальный аргумент - Дальнейшее чтение

68. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ II: ЛОГИЦИЗМ. Экстенсиональные пропозициональные функции - Возражения Витгенштейна - Кончина трансцендентального аргумента - Дальнейшее чтение

69. УНИВЕРСАЛИИ. Неполнота - Узкие и широкие области - Сложные универсалии - Однократные и многократные термины - Дальнейшее чтение

70. СТЕПЕНИ ВЕРЫ. Логические вероятности - Заключение пари - Синхронные Голландские Книги - Диахронные Голландские Книги - Степени веры и частоты - Частичная вера и желание - Дальнейшее чтение

71. ФАКТЫ И ПРОПОЗИЦИИ. Куриные веры - Частичная вера и курицы - Дальнейшее чтение

72. ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ. Законы - Тест Рамсея - Причина - Теории - Дальнейшее чтение

73. НАСЛЕДИЕ РАМСЕЯ. Истина и значение - Логицизм - Универсалии - Дальнейшее чтение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Целищев В. В. Замечания о переводе на русский язык терминов

Приложение 2 . Сундхолм Г, Сто лет суждения и вывода: 1837-1936. Некоторые тенденции в развитии логики

ЛИТЕРАТУРА