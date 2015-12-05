Христианская антропология составляет третье звено в христианской онтологии после теологии и космологии.

Теология получила законченные формы в творениях Св. Отцов Церкви и в последующие века. Космология и антропология существуют только в фрагментах в Евангелии, в апостольских посланиях и в аскетической литературе, и систематизация их составляет насущную задачу дня.



Свет Логоса освещает и самые темные и отдаленные уголки Бытия. Истины Логоса составляют основу всякого полного и цельного знания во все века и у всех народов, но во всей своей полноте они пришли вместе с воплощением Логоса.

Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии

ISBN 978-5-288-04506-6

Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 1: Сын человеческий. -- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 573 с.

ISBN 978-5-288-04507-3 (Т. 1),

Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 2: Апокатастасис. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 549 с.

ISBN 978-5-288-04508-0 (Т. 2),



Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - Содержание

Том 1 - Сын человеческий

Ершов С А Грек из России: врач и богослов

Вступление

ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК

АНТРОПОЛОГИЯ Систасис

Триединство человека

Триединство духа

Триединство души

Триединство тела

Космическая душа

Слово

Сердце

Фантазия

Память

Внутренний человек

Внутренний логос

АНТРОПОЛОГИЯ Катастасис

Естество и катастасис

Эксцентризм и космофилия

Метасхематизм

Дезинтеграция

Автономность

Страсть

Противоестество

Болезнь

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Писатели Востока и Запада

Ершов С А Духовность как психотерапевтическое понятие

Ершов С А Концепция православной психотерапии

Том 2 - Апокатастасис

ОБРАЗ И АРХЕТИП

Лрхсгап

Образ Бога

Образ человеческий

Человек- Архетип

Архетипы

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Адам

Змей

Каин

Мессианизм

Аитротюцеигриэм-гумаиизм

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Новый человек

Такистен

Благодать

ПУТЬ ЦАРСТВИЯ

Обращение

Трпзвсние

Отрешение

Сокрушение сердца

Умерщвление плот

Делание

АНОКАТАСТАСИС

Апокатастасис

Разум и рассудителнсть

Утверждение и отрицание

Различение

Вмещение

Врачевание

Психоанализ

Интроверсия

Катарсис

Реинтеграция

Триодизация

Иерархия, гармония и симфония

Психосиитез

Сверхсознание

Вселение силы

Тайиоведение

Любовь

Свобода

МЕТАМОРФОЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Святитель Феофан Затворник Душа и ангел — не тело

Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК

Из всех известных систем антропогонии наиболее реальной оказалась (и до сих пор остается) антропогонии Моисея, изложенная в первой главе его первой книги. Что это—не продукт египетской мистагогии, к которой Моисей причастен по своему образованию, видно из простого сличения с антропогонией Гермеса Трисмегиста, как она конспективно изложена в его «Смарагдовой таблице»4. У Моисея антропогонии изложена в тесной связи с космогонией и геогонией, с образованием земли и ее природы, ее тремя царствами: минеральным, растительным и животным. Подчеркнута связь сотворенного человека с землей:



«И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2, 7).



Когда человек стал смертным после грехопадения, вновь подчеркнута его земная природа:



«Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 8, 10).



Почему Бог создал человека из земли, создал его материальным, телесным? Человек должен был включить в себя созданное до него земное творение и стал средоточием земли как особого плана релятивного бытия. Но еще до земного материального плана создал Бог небо, т. е. небесный, нематериальный, бестелесный план релятивного бытия. Человек включил в себя и небесный план, он уподобился ангелу, стал членом интеллигибельного мира. Родство человека с ангелом выражается в его духовности. Человек обладает духом, аналогичным духу ангельскому. Оба они суть образцы тварного, релятивного духа, в отличие от нетварного, Абсолютного Духа Бога. Во второй главе кн. «Бытия» Моисея отмечена душевность человека:



«И создал Бог человека... и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7).



Душу человека Бог создает иначе, вне зависимости от творения душ животных. «Живую душу» водяных и пресмыкающихся животных производит вода, а «душу земных животных производит земля по Слову Божию (Быт. I, 20-21 и 24). Вода и земля, производящие не только тела животных, но и их живую душу, представлены здесь в их интеллигибельном аспекте, как члены Небесной Иерархии, как ангелы. Они производят тела и души животных, оставаясь духами (херувимы).

