Позов - Позидис - Основы древнецерковной антропологии
Христианская антропология составляет третье звено в христианской онтологии после теологии и космологии.
Теология получила законченные формы в творениях Св. Отцов Церкви и в последующие века. Космология и антропология существуют только в фрагментах в Евангелии, в апостольских посланиях и в аскетической литературе, и систематизация их составляет насущную задачу дня.
Свет Логоса освещает и самые темные и отдаленные уголки Бытия. Истины Логоса составляют основу всякого полного и цельного знания во все века и у всех народов, но во всей своей полноте они пришли вместе с воплощением Логоса.
Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии
ISBN 978-5-288-04506-6
Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 1: Сын человеческий. -- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 573 с.
ISBN 978-5-288-04507-3 (Т. 1),
ISBN 978-5-288-04507-3 (Т. 1),
Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 2: Апокатастасис. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 549 с.
ISBN 978-5-288-04508-0 (Т. 2),
ISBN 978-5-288-04508-0 (Т. 2),
Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - Содержание
Том 1 - Сын человеческий
Ершов С А Грек из России: врач и богослов
Вступление
ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК
АНТРОПОЛОГИЯ Систасис
Вступление
ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК
АНТРОПОЛОГИЯ Систасис
-
Триединство человека
-
Триединство духа
-
Триединство души
-
Триединство тела
-
Космическая душа
-
Слово
-
Сердце
-
Фантазия
-
Память
-
Внутренний человек
-
Внутренний логос
АНТРОПОЛОГИЯ Катастасис
-
Естество и катастасис
-
Эксцентризм и космофилия
-
Метасхематизм
-
Дезинтеграция
-
Автономность
-
Страсть
-
Противоестество
-
Болезнь
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
-
Писатели Востока и Запада
-
Ершов С А Духовность как психотерапевтическое понятие
-
Ершов С А Концепция православной психотерапии
Том 2 - Апокатастасис
ОБРАЗ И АРХЕТИП
-
Лрхсгап
-
Образ Бога
-
Образ человеческий
-
Человек- Архетип
-
Архетипы
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
-
Адам
-
Змей
-
Каин
-
Мессианизм
-
Аитротюцеигриэм-гумаиизм
ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЯ
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
-
Новый человек
-
Такистен
-
Благодать
ПУТЬ ЦАРСТВИЯ
-
Обращение
-
Трпзвсние
-
Отрешение
-
Сокрушение сердца
-
Умерщвление плот
-
Делание
АНОКАТАСТАСИС
-
Апокатастасис
-
Разум и рассудителнсть
-
Утверждение и отрицание
-
Различение
-
Вмещение
-
Врачевание
-
Психоанализ
-
Интроверсия
-
Катарсис
-
Реинтеграция
-
Триодизация
-
Иерархия, гармония и симфония
-
Психосиитез
-
Сверхсознание
-
Вселение силы
-
Тайиоведение
-
Любовь
-
Свобода
МЕТАМОРФОЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Святитель Феофан Затворник Душа и ангел — не тело
ПРИЛОЖЕНИЕ
Святитель Феофан Затворник Душа и ангел — не тело
Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК
Из всех известных систем антропогонии наиболее реальной оказалась (и до сих пор остается) антропогонии Моисея, изложенная в первой главе его первой книги. Что это—не продукт египетской мистагогии, к которой Моисей причастен по своему образованию, видно из простого сличения с антропогонией Гермеса Трисмегиста, как она конспективно изложена в его «Смарагдовой таблице»4. У Моисея антропогонии изложена в тесной связи с космогонией и геогонией, с образованием земли и ее природы, ее тремя царствами: минеральным, растительным и животным. Подчеркнута связь сотворенного человека с землей:
«И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2, 7).
Когда человек стал смертным после грехопадения, вновь подчеркнута его земная природа:
«Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 8, 10).
Почему Бог создал человека из земли, создал его материальным, телесным? Человек должен был включить в себя созданное до него земное творение и стал средоточием земли как особого плана релятивного бытия. Но еще до земного материального плана создал Бог небо, т. е. небесный, нематериальный, бестелесный план релятивного бытия. Человек включил в себя и небесный план, он уподобился ангелу, стал членом интеллигибельного мира. Родство человека с ангелом выражается в его духовности. Человек обладает духом, аналогичным духу ангельскому. Оба они суть образцы тварного, релятивного духа, в отличие от нетварного, Абсолютного Духа Бога. Во второй главе кн. «Бытия» Моисея отмечена душевность человека:
«И создал Бог человека... и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7).
Душу человека Бог создает иначе, вне зависимости от творения душ животных. «Живую душу» водяных и пресмыкающихся животных производит вода, а «душу земных животных производит земля по Слову Божию (Быт. I, 20-21 и 24). Вода и земля, производящие не только тела животных, но и их живую душу, представлены здесь в их интеллигибельном аспекте, как члены Небесной Иерархии, как ангелы. Они производят тела и души животных, оставаясь духами (херувимы).
«И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2, 7).
Когда человек стал смертным после грехопадения, вновь подчеркнута его земная природа:
«Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 8, 10).
Почему Бог создал человека из земли, создал его материальным, телесным? Человек должен был включить в себя созданное до него земное творение и стал средоточием земли как особого плана релятивного бытия. Но еще до земного материального плана создал Бог небо, т. е. небесный, нематериальный, бестелесный план релятивного бытия. Человек включил в себя и небесный план, он уподобился ангелу, стал членом интеллигибельного мира. Родство человека с ангелом выражается в его духовности. Человек обладает духом, аналогичным духу ангельскому. Оба они суть образцы тварного, релятивного духа, в отличие от нетварного, Абсолютного Духа Бога. Во второй главе кн. «Бытия» Моисея отмечена душевность человека:
«И создал Бог человека... и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7).
Душу человека Бог создает иначе, вне зависимости от творения душ животных. «Живую душу» водяных и пресмыкающихся животных производит вода, а «душу земных животных производит земля по Слову Божию (Быт. I, 20-21 и 24). Вода и земля, производящие не только тела животных, но и их живую душу, представлены здесь в их интеллигибельном аспекте, как члены Небесной Иерархии, как ангелы. Они производят тела и души животных, оставаясь духами (херувимы).
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