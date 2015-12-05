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Позов - Позидис - Основы древнецерковной антропологии

Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Educational
Христианская антропология составляет третье звено в христианской онтологии после теологии и космологии.
Теология получила законченные формы в творениях Св. Отцов Церкви и в последующие века. Космология и антропология существуют только в фрагментах в Евангелии, в апостольских посланиях и в аскетической литературе, и систематизация их составляет насущную задачу дня.

Свет Логоса освещает и самые темные и отдаленные уголки Бытия. Истины Логоса составляют основу всякого полного и цельного знания во все века и у всех народов, но во всей своей полноте они пришли вместе с воплощением Логоса.

Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии

ISBN 978-5-288-04506-6
Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 1: Сын человеческий. -- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 573 с.
ISBN 978-5-288-04507-3 (Т. 1),
Основы древнецерковной антропологии: В 2 т. Том 2: Апокатастасис. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 549 с.
ISBN 978-5-288-04508-0 (Т. 2),

Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - Содержание

Том 1 - Сын человеческий
Ершов С А Грек из России: врач и богослов
Вступление
ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК
АНТРОПОЛОГИЯ Систасис
  • Триединство человека
  • Триединство духа
  • Триединство души
  • Триединство тела
  • Космическая душа
  • Слово
  • Сердце
  • Фантазия
  • Память
  • Внутренний человек
  • Внутренний логос
АНТРОПОЛОГИЯ Катастасис
  • Естество и катастасис
  • Эксцентризм и космофилия
  • Метасхематизм
  • Дезинтеграция
  • Автономность
  • Страсть
  • Противоестество
  • Болезнь
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Писатели Востока и Запада
  • Ершов С А Духовность как психотерапевтическое понятие
  • Ершов С А Концепция православной психотерапии

Том 2 - Апокатастасис

ОБРАЗ И АРХЕТИП
  • Лрхсгап
  • Образ Бога
  • Образ человеческий
  • Человек- Архетип
  • Архетипы
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
  • Адам
  • Змей
  • Каин
  • Мессианизм
  • Аитротюцеигриэм-гумаиизм
ВОЗВРАЩЕНИЕ РАЯ
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
  • Новый человек
  • Такистен
  • Благодать
ПУТЬ ЦАРСТВИЯ
  • Обращение
  • Трпзвсние
  • Отрешение
  • Сокрушение сердца
  • Умерщвление плот
  • Делание
АНОКАТАСТАСИС
  • Апокатастасис
  • Разум и рассудителнсть
  • Утверждение и отрицание
  • Различение
  • Вмещение
  • Врачевание
  • Психоанализ
  • Интроверсия
  • Катарсис
  • Реинтеграция
  • Триодизация
  • Иерархия, гармония и симфония
  • Психосиитез
  • Сверхсознание
  • Вселение силы
  • Тайиоведение
  • Любовь
  • Свобода
МЕТАМОРФОЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Святитель Феофан Затворник Душа и ангел — не тело

Позов - Позидис Авраам - Основы древнецерковной антропологии - ТРИЕДИНСТВО БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕК

Из всех известных систем антропогонии наиболее реальной оказалась (и до сих пор остается) антропогонии Моисея, изложенная в первой главе его первой книги. Что это—не продукт египетской мистагогии, к которой Моисей причастен по своему образованию, видно из простого сличения с антропогонией Гермеса Трисмегиста, как она конспективно изложена в его «Смарагдовой таблице»4. У Моисея антропогонии изложена в тесной связи с космогонией и геогонией, с образованием земли и ее природы, ее тремя царствами: минеральным, растительным и животным. Подчеркнута связь сотворенного человека с землей:

«И создал Господь Бог человека из праха земного» (Быт. 2, 7).

Когда человек стал смертным после грехопадения, вновь подчеркнута его земная природа:

«Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 8, 10).

Почему Бог создал человека из земли, создал его материальным, телесным? Человек должен был включить в себя созданное до него земное творение и стал средоточием земли как особого плана релятивного бытия. Но еще до земного материального плана создал Бог небо, т. е. небесный, нематериальный, бестелесный план релятивного бытия. Человек включил в себя и небесный план, он уподобился ангелу, стал членом интеллигибельного мира. Родство человека с ангелом выражается в его духовности. Человек обладает духом, аналогичным духу ангельскому. Оба они суть образцы тварного, релятивного духа, в отличие от нетварного, Абсолютного Духа Бога. Во второй главе кн. «Бытия» Моисея отмечена душевность человека:

«И создал Бог человека... и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7).

Душу человека Бог создает иначе, вне зависимости от творения душ животных. «Живую душу» водяных и пресмыкающихся животных производит вода, а «душу земных животных производит земля по Слову Божию (Быт. I, 20-21 и 24). Вода и земля, производящие не только тела животных, но и их живую душу, представлены здесь в их интеллигибельном аспекте, как члены Небесной Иерархии, как ангелы. Они производят тела и души животных, оставаясь духами (херувимы).
Views 1 059
Rating 4.9 / 5
Added 05.12.2015
Author denpon
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

T
teolog 10 years ago
Большое спсибо за этот ценный труд!!!

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