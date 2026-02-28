Познайте свои дары

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Познайте свои дары - Практикум для организаторов новых церквей

Второе издание. - Киев: Библейская Лига Украины, Украинский Центр Христианского Сотрудничества, 2004. – 119 с.

Познайте свои дары - Содержание

Приглашаем вас к открытию своих дарований

Как пользоваться этим пособием

Раздел 1 Ключевые вопросы и ответы

  • 1. Что такое духовный дар?

  • 2. Кто обладает духовными дарами?

  • 3. Может ли человек обладать несколькими духовными дарами?

  • 4. Как даются духовные дары?

  • 5. Зачем даются духовные дары?

  • 6. Сколько есть духовных даров?

  • 7. Есть ли духовные дары, которые не упоминаются в Новом Завете?

  • 8. Есть ли среди упомянутых в Новом Завете духовных даров такие, которые утратили силу?

  • 9. Все ли дары важны?

  • 10. Отличаются ли духовные дары от природных талантов?

  • 11. Отличаются ли духовные дары от плода Духа?

  • 12. Как духовные дары отличаются от различных служений в церкви?

  • 13. Если все члены церкви обладают дарами, то почему же нужны особенные рукоположенные служители?

  • 14. Не должны ли все христиане делать то, что делают одаренные христиане с о своими духовными дарами?

  • 15. Служат ли сестры духовными дарами, как и братья?

  • 16. Сохраняем ли мы наши духовные дары всю свою жизнь?

  • 17. Может ли сатана подделывать духовные дары?

  • 18. Какие злоупотребления духовными дарами должны мы избегать?

  • 19. Почему в прошлом так мало внимания уделялось духовным дарам?

  • 20. Почему сегодня возобновлен интерес к духовным дарам?

  • 21 Могут ли христиане использовать духовные дары, не осознавая их как дары?

  • 22. Зачем мне нужно знать свои духовные дары?

  • 23. Можно ли преувеличить духовные дары?

  • 24. Есть ли связь между исполнением Духа и духовными дарами?

  • 25. Что препятствует христианам открыть свои духовные дары?

  • 26. Как мне открыть духовный дар?

  • 27. Что должен я делать со своими духовными дарами, когда узнаю, в чем они состоят?

  • 28. Что может сделать духовно одаренный человек для развития служения?

  • 29. Почему духовные дары так важны в Церкви?

  • 30. Как может церковь помочь своим членам развить духовные дары?

  • 31 Какую пользу извлечет церковь, делающая упор на понимании даров?

  • 32. Что произойдет, когда церковь игнорирует духовные дары?

  • 33. Как дары воздействуют на структуру церкви?

  • 34 Что препятствует введению в церкви мышления, основанного на духовных дарах?

  • 35. Как помогают духовные дары жизни христиан в мире?

  • 36. Как использовать мои духовные дарования в семье?

Раздел 2 Шесть занятий в группе

  • Занятие 1 Определение и описание - Занятие 2 Библейское основание - Занятие 3 Открытие своих даров - Занятие 4 Утверждение своих даров - Занятие 5 Исследование неприменяемых даров - Занятие 6 Нахождение своего места в Церкви

Раздел 3 Разбор конкретных даров

  • Дар управления - Дар искусства - Дар различения - Дар увещателя - Дар евангелиста - Дар веры - Дар раздевания - Дар странноприимства - Дар молитвы - Дар начальства - Дар благотворения - Дар пророчества - Дар служения - Дар пастыря - Дар учителя

Раздел 4 Разбор ключевых мест Библии о дарах

  • Петра 4:10-11 - Римлянам 12:3-9 - 1 Коринфянам 12:1-31 - Ефесянам 4:11-16

Added 28.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

