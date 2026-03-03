Практическое руководство в решении каждодневных проблем

Лучше всего начать применение Практического руководства в целях совершенствования своей личности. Независимо от того, какие проблемы вас беспокоят, на его страницах вы найдете необходимые ответы, почерпнутые из Писания. Естественно, что не все жизненные проблемы могут получить немедленное разрешение. Но есть нечто, что вы можете получить сразу — благословение узнать, чтб говорит Господь в вашей конкретной ситуации. Иисус Христос заботится о каждой стороне вашей жизни, независимо от того, мала она или, напротив, значительна. Не удивительно поэтому, что мы обнаруживаем в Библии исчерпывающие ответы на все мыслимые и немыслимые проблемы, которые могут встретиться на жизненном пути. Сначала следует пробежать взглядом темы, обсуждаемые в Практическом руководстве и указанные в содержании. Затем обратитесь к тем разделам руководства, в которых рассматриваются проблемы, беспокоящие вас наиболее часто, и прочтите то, что говорит об этом Библия. Далее, выучите наизусть выдержки из Писания, предлагаемые вам в помощь для разрешения ваших проблем.

По мере того, как Слово Божие глубоко укореняется в вашем сердце, вы начинаете обнаруживать в себе мудрость, проницательность и интуицию, позволяющие решить проблему, какова бы она ни была. Запоминая же наизусть слова Библии, вы убедитесь в том, что не только стали способны помочь сами себе, но можете поддержать и других, делясь с ними истиной Божьего Слова тогда, когда они в этом нуждаются. Как пользоваться Практическим руководством для помощи другим Среди многих проблем, разрешаемых с помощью данного Практического руководства, существуют наиболее общие, с которыми приходится сталкиваться современному человеку. Поэтому, когда кто-то делится с вами своими трудностями, вы сможете представить, какой из вопросов, рассмотренных в руководстве, более всего подходит для поиска ответа и принятия необходимого решения. Когда вы консультируете человека по телефону, вы можете поделиться с человеком советом, зачитывая его непосредственно из Практического руководства. Если же оказываете помощь при непосредственном общении, то следует сначала внимательно выслушать собеседника и лишь потом обратиться к Практическому руководству, чтобы найти совет и предложить его нуждающемуся в ходе следующей беседы.

Предлагаем следующие этапы в осуществлении духовной помощи:

Остановитесь, слушайте и смотрите на человека, которому вы стараетесь помочь. Определите основную его проблему. Очень важно просить мудрости у Бога, молясь либо про себя, либо вместе с тем, кому помогаете. Поделитесь с человеком истиной, содержащейся по этому вопросу в Писании, и советом из Практического руководства. Попытайтесь получить ответную реакцию того, кому помогаете. Продолжайте молитву и служение духовной поддержки, пока в этом есть необходимость. Порекомендуйте вопросы и тексты для самостоятельного анализа (включенные в руководство) и при необходимости направьте человека, которому вы помогаете, к пастору.

Проводя христианское служение духовной поддержки, вы даете утешение тем, кто страдает, и помогаете тем, кто нуждается в этом. Ваша задача — не обсуждать теологические вопросы, а выслушать человека с сочувствием и помочь ему, используя молитву и делясь с ним Божиим Словом. Постоянно обращайтесь к Писанию, которое должно вести вас во время проведения служения духовной помощи. Слово Божие обладает большой силой, и опираясь на мудрость, даваемую Господом, используя свой здравый смысл и руководствуясь водительством Духа Святого, вы обнаружите в себе способности "компетентного, опытного наставника".

Практическое руководство в решении каждодневных проблем с помощью Библии

Изд-во «Протестант», 1993. — 240с.

ISBN 5-85770-062-0

Практическое руководство в решении каждодневных проблем - Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Введение

Аборты

Основы согласия

Алкоголизм

Гнев

Беспокойство, тревога и напряжение

Отступничество

Водное крещение

Ожесточение и обида

Плохое обращение с детьми

Членство в церкви

Импульсивное поведение

Алчность

Культы

Избавление от уз дьявола

Уныние и разочарование

Воспитание детей

Обучение христиан

Развод

Наркотики

Враги

Зависть и ревность

Вера

Пост

Благоволение Бога

Страх

Денежные затруднения

Прощение

Свобода от бесовских уз

Плод духа

Полный план Бога

Дары духа

Пожертвование и десятина

Сплетни

Смерть и оплакивание

Руководство

Чувство вины

Исцеление

Крещение Святым Духом

Гомосексуализм

Надежда

Скромность

Кровосмешение и совращение малолетних

Бессонница

Ходатайство и заступничество

Осуждение и порицание

Одиночество

Любовь

Вожделение и страсть

Супружеские отношения

Умственные расстройства

Послушание и непослушание

Оккультизм

Родители и дети

Покой

Прославление

Молитва

Гордость и первородный грех

Примирение

Повторный брак

Покаяние

Спасение (взрослых)

Спасение (для детей)

Сексуальные грехи

Курение

Покорность

Покорность (пастырство)

Самоубийство

Искушение

Непростительный грех

Мщение

Свидетельство

Практическое руководство в решении каждодневных проблем - Культы

С точки зрения христиан, культ может быть определен как любая группа, поклоняющаяся божеству, но не признающая Иисуса Христа в качестве единородного Сына Божия. Вальтер Р. Мартин в своей книге "Царство культов" дает определение культа как "религиозной группы, которая в одном или нескольких аспектах веры или практической деятельности существенно отличается от тех религиозных групп, которые в нашей культуре считаются нормативными в части выражения религиозного чувства". Подобная группа может организоваться либо вокруг какой-либо личности, либо вокруг "откровения" или той или иной "интерпретации", выдвигаемой кем-либо.

Так, например, Свидетели Иеговы являются, в большей своей части, последователями интерпретаций и учений Чарльза Т. Рассела и Иосифа Франклина Рутефорда. Мормоны являются последователями интерпретаций и учений Джозефа Смита и Брайема Янга. В современном мире существует множество религиозных групп. Каждая из этих групп претендует на истинность своей религии. Однако, если вы хотите познать истинного и живого Бога, вы должны внимать Слову Божию со всей готовностью вашего ума и ежедневно читать Писание для того, чтобы убедиться "точно ли это так" (см. Деяния 17:11). Что говорится об этом в Писании "Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи" (Псалом 118:104). "Тогда, если кто вам скажет: "вот, здесь Христос", или: "вот, там", — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь; вот, Я наперед сказал вам все" (Марка 13:21-23). "Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их" (2-е Коринфянам 11:13-15). Как распознать культ Если вы знаете какую-либо истину, считая ее подлинной, вы легко отличите и распознаете нечто "не столь подлинное".

Возьмите за основу Библию во всей ее простоте* Чтобы определить подлинность того или иного учения, исследуйте, что говорится по тому или иному поводу в Писании. Проверьте, отклоняется ли это учение от Слова Божиего, искажая чистоту его в важных вопросах веры и практической жизни. Подобными важными аспектами являются: доктрина Бога (Отца, Сына и Святого Духа), учение о небесах, аде, сатане, спасении, крещении Святым Духом, вопросы праведности и святости в Господе, Второе Пришествие Христа, восстания из мертвых и признания Библии в качестве источника истины и руководства в вере и повседневной жизни.

Одним из способов распознавания культа является выявление его отношения к Христу, поскольку культы зачастую не говорят четко и определенно, что Иисус является единородным Сыном Бога и Сам является Богом, принявшим человеческий облик. Другим способом проверки является та особенность культов, которая заключается в претензии учителя или человека, возглавляющего религиозную группу, стать равным Иисусу, или даже выше Его, либо приобрести покорность к себе со стороны других членов группы, большую, чем покорность Христу, либо претендовать на часть славы, принадлежащей Иисусу (см. 2-е Коринфянам 10:10, 18; 11:3, 4). Культами, использующими имя Христа, являются: Церковь святых последнего дня (известного также как Мормоны); Всемирная Церковь Бога (Армстронгизм); Христианская Наука; Униты; Унитарианцы (различные группы); Международный Путь (но не все группы, использующие название Путь); Общество Харе Кришна; Сциентологи; Церковь Объединения ("Мунисты"); так называемые "Дети Бога", возглавляемые "Моисеем" Бергом; Свидетели Иеговы и другие, выходящие за общие рамки группы, учения которых следует подвергать анализу. Некоторые оккультные группы также часто используют христианство в своих учениях, что приводит к вовлечению людей в число их последователей. Из таких групп следует отметить: Ассоциацию по Исследованию и Просвещению (ARE); Теософию; колдовство и другие. Следует осторожно подходить также к течениям, использующим "каббалистические" методы; к ложам, практикующим секретные, таинственные клятвы, часто оказывающиеся клятвами на крови; к группам Трансцендентальной Медитации (ТМ); к течениям восточного мистицизма (включая йогу и другие, использующие различные божества в своих наименованиях), а также к иным группам, которые привносят элементы Христианства в свою веру и религиозную практику.