Пратико - Ван Пелт - Основы библейского иврита - Учебник - Рабочая тетрадь
Как видно из названия, этот учебник представляет собой «основы» библейского иврита. С точки зрения авторов, это основы фонологии, морфологии и синтаксиса. Кто-то из студентов захочет большего, кто-то меньшего. Тем не менее, этот учебник наше лучшее представление о том, что должен включать базовый годичный курс библейского иврита. Мы намеренно свели к минимуму обсуждение вопросов, связанных с историческим развитием языка и сравнительной семитской филологией. Хотя эти вопросы интересны и иногда полезны, они часто отвлекают и запутывают начинающего студента, и их следует изучать на среднем уровне.
Мы понимаем, что большая часть тех, кто начинают изучать библейский иврит, готовятся к пасторскому или преподавательскому служению. Поэтому для большинства из нас изучение иврита - это не только академическое занятие, но и акт послушания в призвании служить Богу. Нам доверена проповедь и преподавание Слова Божьего и, таким образом, забота о Его народе. Поэтому изучение библейских языков должно составлять фундаментальную и важную часть нашей подготовки. В целом, замысел для этого учебника учитывает как масштаб (базовый), так и ее основную аудиторию (те, кто готовится к библейскому служению). Некоторые из наиболее примечательных особенностей изложения учебного материала подробно описаны ниже.
1. Предлагаются две части: учебник и рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь содержит упражнения для каждой главы учебника и шесть дополнительных текстов для чтения. На сайте ZondervanAcademic.com есть ключ с ответами для рабочей тетради. Зарегистрируйте учетную запись, а затем загрузите ключ для ответов с вкладки «study resources» на странице книги «Basics of Biblical Hebrew Grammar».
2. В конце каждой главы даётся список слов для заучивания. В третьем издании студенты должны запомнить 527 слов на иврите. Этот словарный запас включает 506 слов (за исключением имён собственных), которые встречаются в Библии 70 и более раз, и 21 собственное имя. Слова и определения взяты из The Vocabulary Guide to Biblical Hebrew and Aramaic, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018, а также могут быть найдены в Old Testament Hebrew Vocabulary Cards, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018). Имена собственные выделены для учащихся в рабочей тетради серым цветом. Студентам также будет полезно использовать аудиозапись Basics of Biblical Hebrew Vocabulary Audio (available as an audio book from a wide variety of retailers) или Biblical Hebrew Vocabulary in Context (Grand Rapids: Zondervan, 2019).
3. В учебнике часто приводятся статистические данные, чтобы проиллюстрировать значимость или распределение подсчитанных единиц. Например, после каждого слова и его определения мы указываем, сколько раз это слово встречается в ВЗ. Статистическая информация также приводится для некоторых склоняемых форм, грамматических конструкций и других подобных элементов. Статистическая информация взята из модуля Accordance BHS- W4. Мы в неоплатном долгу перед этим программным обеспечением и его разработчиками (www.accordancebible.com]. Мы широко использовали этот бесценный ресурс при создании как учебника, так и рабочей тетради. Однако мы признаем, что эта база данных не лишена ошибок, и мы исправили нечастые ошибки, тщательно проверяя результаты, когда это было возможно. Мы также признаем, что существуют расхождения с другими статистическими источниками, но в целях последовательности мы использовали статистику Accordance.
4. В конце каждой главы мы поместили краткий раздел, призванный стимулировать студентов к изучению иврита. Эти разделы называются по-разному: «То, что вы должны знать», «То, что вы должны обдумать» или «То, что вы должны запомнить». Эти разделы включают в себя различные экзегетические или богословские статьи, ободрение от выдающихся деятелей в истории церкви и короткие тексты на иврите для заучивания. В каждом случае цель - показать, что любой уровень владения языком может обеспечить лучшее понимание Ветхого Завета и повысить эффективность в передаче библейской истины.
Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник
Третье издание. - Киев: Библейская семинария благодати, 2024. – 616 с.
ISBN 978-6179-3־95121־
Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник – Содержание
Благодарности
Введение к третьему изданию
Список сокращений
Таблица: дополнительная информация
Таблица: что нужно знать, понимать или запомнить
Зачем изучать иврит?
Часть первая: основы еврейского чтения
1. Алфавит
2. Гласные
3. Структура слога и правила чтения
Часть вторая: номинативы еврейского языка
4. Существительные
5. Определённый артикль и союз «I»
6. Предлоги
7. Прилагательные
8. Местоимения
9. Местоимённые суффиксы
10. Сопряжённое сочетание
11. Числительные
Часть третья: введение в еврейские глаголы и породу Каль
12. Введение в еврейские глаголы
13. Каль перфект - сильные глаголы
14. Каль перфект - слабые глаголы
15. Каль имперфект - сильные глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
17. Последовательный Вав
18. Каль императив
19. Местоимённые суффиксы с глаголами
20. Связанный инфинитив породы Каль
21. Абсолютный инфинитив породы Каль
22. Причастие породы Каль
23. Синтаксис предложения
Часть четвёртая: введение в производные породы
24. Нифаль - сильные глаголы
25. Нифаль - слабые глаголы
26. Хифиль - сильные глаголы
27. Хифиль - слабые глаголы
28. Хофаль - сильные глаголы
29. Хофаль - слабые глаголы
30. Пиэль - сильные глаголы
31. Пиэль - слабые глаголы
32. Пуаль - сильные глаголы
33. Пуаль - слабые глаголы
34. Хитпаэль - сильные глаголы
35. Хитпаэль - слабые глаголы
Часть пятая: чтение и изучение Библии на еврейском языке
36. Введение в изучение Библии на еврейском языке
Приложения
1. Парадигмы глагольных пород
2. Диагностические признаки глагольных пород
Еврейско-русский словарь
Тематический указатель
Пратико, Гари Д., Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита - Рабочая тетрадь
Пер. з англійської російською мовою. - Київ: Біблійна семінарія благодаті, 2024 - 192 стр.
ISBN 978-617-95121-9-3
Пратико, Гари Д., Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита - Рабочая тетрадь – Содержание
Содержание
Введение
Упражнения к первому разделу учебника: основы еврейского чтения
1. Алфавит
2. Гласные иврита
3. Структура слога и правила чтения
Упражнения ко второму разделу учебника: номинативы иврита
4. Существительные
5. Определённый артикль и союз
6. Предлоги
7. Прилагательные
8. Местоимения
9. Местоимённые суффиксы
10. Сопряжённое сочетание
11. Числительные
Упражнения к третьему разделу учебника: глаголы и порода Каль
12. Введение в еврейские глаголы
13. Каль перфект - сильные глаголы
14. Каль перфект - слабые глаголы
15. Каль имперфект - сильные глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
17. Последовательный Вав
18. Повелительное наклонение Каль
19. Местоимённые суффиксы
20. Связанный инфинитив Каль
21. Абсолютный инфинитив Каль
22. Причастие Каль
23. Синтаксис предложения
Спасибо большое вам, брат Вадим и Господу.