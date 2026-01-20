Как видно из названия, этот учебник представляет собой «основы» библейского иврита. С точки зрения авторов, это основы фонологии, морфологии и синтаксиса. Кто-то из студентов захочет большего, кто-то меньшего. Тем не менее, этот учебник наше лучшее представление о том, что должен включать базовый годичный курс библейского иврита. Мы намеренно свели к минимуму обсуждение вопросов, связанных с историческим развитием языка и сравнительной семитской филологией. Хотя эти вопросы интересны и иногда полезны, они часто отвлекают и запутывают начинающего студента, и их следует изучать на среднем уровне.

Мы понимаем, что большая часть тех, кто начинают изучать библейский иврит, готовятся к пасторскому или преподавательскому служению. Поэтому для большинства из нас изучение иврита - это не только академическое занятие, но и акт послушания в призвании служить Богу. Нам доверена проповедь и преподавание Слова Божьего и, таким образом, забота о Его народе. Поэтому изучение библейских языков должно составлять фундаментальную и важную часть нашей подготовки. В целом, замысел для этого учебника учитывает как масштаб (базовый), так и ее основную аудиторию (те, кто готовится к библейскому служению). Некоторые из наиболее примечательных особенностей изложения учебного материала подробно описаны ниже.

1. Предлагаются две части: учебник и рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь содержит упражнения для каждой главы учебника и шесть дополнительных текстов для чтения. На сайте ZondervanAcademic.com есть ключ с ответами для рабочей тетради. Зарегистрируйте учетную запись, а затем загрузите ключ для ответов с вкладки «study resources» на странице книги «Basics of Biblical Hebrew Grammar».

2. В конце каждой главы даётся список слов для заучивания. В третьем издании студенты должны запомнить 527 слов на иврите. Этот словарный запас включает 506 слов (за исключением имён собственных), которые встречаются в Библии 70 и более раз, и 21 собственное имя. Слова и определения взяты из The Vocabulary Guide to Biblical Hebrew and Aramaic, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018, а также могут быть найдены в Old Testament Hebrew Vocabulary Cards, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018). Имена собственные выделены для учащихся в рабочей тетради серым цветом. Студентам также будет полезно использовать аудиозапись Basics of Biblical Hebrew Vocabulary Audio (available as an audio book from a wide variety of retailers) или Biblical Hebrew Vocabulary in Context (Grand Rapids: Zondervan, 2019).

3. В учебнике часто приводятся статистические данные, чтобы проиллюстрировать значимость или распределение подсчитанных единиц. Например, после каждого слова и его определения мы указываем, сколько раз это слово встречается в ВЗ. Статистическая информация также приводится для некоторых склоняемых форм, грамматических конструкций и других подобных элементов. Статистическая информация взята из модуля Accordance BHS- W4. Мы в неоплатном долгу перед этим программным обеспечением и его разработчиками (www.accordancebible.com]. Мы широко использовали этот бесценный ресурс при создании как учебника, так и рабочей тетради. Однако мы признаем, что эта база данных не лишена ошибок, и мы исправили нечастые ошибки, тщательно проверяя результаты, когда это было возможно. Мы также признаем, что существуют расхождения с другими статистическими источниками, но в целях последовательности мы использовали статистику Accordance.

4. В конце каждой главы мы поместили краткий раздел, призванный стимулировать студентов к изучению иврита. Эти разделы называются по-разному: «То, что вы должны знать», «То, что вы должны обдумать» или «То, что вы должны запомнить». Эти разделы включают в себя различные экзегетические или богословские статьи, ободрение от выдающихся деятелей в истории церкви и короткие тексты на иврите для заучивания. В каждом случае цель - показать, что любой уровень владения языком может обеспечить лучшее понимание Ветхого Завета и повысить эффективность в передаче библейской истины.

Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник

Третье издание. - Киев: Библейская семинария благодати, 2024. – 616 с.

ISBN 978-6179-3־95121־

Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник – Содержание

Благодарности

Введение к третьему изданию

Список сокращений

Таблица: дополнительная информация

Таблица: что нужно знать, понимать или запомнить

Зачем изучать иврит?

Часть первая: основы еврейского чтения

1. Алфавит

2. Гласные

3. Структура слога и правила чтения

Часть вторая: номинативы еврейского языка

4. Существительные

5. Определённый артикль и союз «I»

6. Предлоги

7. Прилагательные

8. Местоимения

9. Местоимённые суффиксы

10. Сопряжённое сочетание

11. Числительные

Часть третья: введение в еврейские глаголы и породу Каль

12. Введение в еврейские глаголы

13. Каль перфект - сильные глаголы

14. Каль перфект - слабые глаголы

15. Каль имперфект - сильные глаголы

16. Каль имперфект - слабые глаголы

17. Последовательный Вав

18. Каль императив

19. Местоимённые суффиксы с глаголами

20. Связанный инфинитив породы Каль

21. Абсолютный инфинитив породы Каль

22. Причастие породы Каль

23. Синтаксис предложения

Часть четвёртая: введение в производные породы

24. Нифаль - сильные глаголы

25. Нифаль - слабые глаголы

26. Хифиль - сильные глаголы

27. Хифиль - слабые глаголы

28. Хофаль - сильные глаголы

29. Хофаль - слабые глаголы

30. Пиэль - сильные глаголы

31. Пиэль - слабые глаголы

32. Пуаль - сильные глаголы

33. Пуаль - слабые глаголы

34. Хитпаэль - сильные глаголы

35. Хитпаэль - слабые глаголы

Часть пятая: чтение и изучение Библии на еврейском языке

36. Введение в изучение Библии на еврейском языке

Приложения

1. Парадигмы глагольных пород

2. Диагностические признаки глагольных пород

Еврейско-русский словарь

Тематический указатель