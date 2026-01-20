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Пратико - Ван Пелт - Основы библейского иврита - Учебник - Рабочая тетрадь

Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Educational, Philology Literature
Как видно из названия, этот учебник представляет собой «основы» библейского иврита. С точки зрения авторов, это основы фонологии, морфологии и синтаксиса. Кто-то из студентов захочет большего, кто-то меньшего. Тем не менее, этот учебник наше лучшее представление о том, что должен включать базовый годичный курс библейского иврита. Мы намеренно свели к минимуму обсуждение вопросов, связанных с историческим развитием языка и сравнительной семитской филологией. Хотя эти вопросы интересны и иногда полезны, они часто отвлекают и запутывают начинающего студента, и их следует изучать на среднем уровне.
Мы понимаем, что большая часть тех, кто начинают изучать библейский иврит, готовятся к пасторскому или преподавательскому служению. Поэтому для большинства из нас изучение иврита - это не только академическое занятие, но и акт послушания в призвании служить Богу. Нам доверена проповедь и преподавание Слова Божьего и, таким образом, забота о Его народе. Поэтому изучение библейских языков должно составлять фундаментальную и важную часть нашей подготовки. В целом, замысел для этого учебника учитывает как масштаб (базовый), так и ее основную аудиторию (те, кто готовится к библейскому служению). Некоторые из наиболее примечательных особенностей изложения учебного материала подробно описаны ниже.
1. Предлагаются две части: учебник и рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь содержит упражнения для каждой главы учебника и шесть дополнительных текстов для чтения. На сайте ZondervanAcademic.com есть ключ с ответами для рабочей тетради. Зарегистрируйте учетную запись, а затем загрузите ключ для ответов с вкладки «study resources» на странице книги «Basics of Biblical Hebrew Grammar».
2. В конце каждой главы даётся список слов для заучивания. В третьем издании студенты должны запомнить 527 слов на иврите. Этот словарный запас включает 506 слов (за исключением имён собственных), которые встречаются в Библии 70 и более раз, и 21 собственное имя. Слова и определения взяты из The Vocabulary Guide to Biblical Hebrew and Aramaic, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018, а также могут быть найдены в Old Testament Hebrew Vocabulary Cards, 2nd edition (Grand Rapids: Zondervan, 2018). Имена собственные выделены для учащихся в рабочей тетради серым цветом. Студентам также будет полезно использовать аудиозапись Basics of Biblical Hebrew Vocabulary Audio (available as an audio book from a wide variety of retailers) или Biblical Hebrew Vocabulary in Context (Grand Rapids: Zondervan, 2019).
3. В учебнике часто приводятся статистические данные, чтобы проиллюстрировать значимость или распределение подсчитанных единиц. Например, после каждого слова и его определения мы указываем, сколько раз это слово встречается в ВЗ. Статистическая информация также приводится для некоторых склоняемых форм, грамматических конструкций и других подобных элементов. Статистическая информация взята из модуля Accordance BHS- W4. Мы в неоплатном долгу перед этим программным обеспечением и его разработчиками (www.accordancebible.com]. Мы широко использовали этот бесценный ресурс при создании как учебника, так и рабочей тетради. Однако мы признаем, что эта база данных не лишена ошибок, и мы исправили нечастые ошибки, тщательно проверяя результаты, когда это было возможно. Мы также признаем, что существуют расхождения с другими статистическими источниками, но в целях последовательности мы использовали статистику Accordance.
4. В конце каждой главы мы поместили краткий раздел, призванный стимулировать студентов к изучению иврита. Эти разделы называются по-разному: «То, что вы должны знать», «То, что вы должны обдумать» или «То, что вы должны запомнить». Эти разделы включают в себя различные экзегетические или богословские статьи, ободрение от выдающихся деятелей в истории церкви и короткие тексты на иврите для заучивания. В каждом случае цель - показать, что любой уровень владения языком может обеспечить лучшее понимание Ветхого Завета и повысить эффективность в передаче библейской истины.

Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник

Третье издание. - Киев: Библейская семинария благодати, 2024. – 616 с.
ISBN 978-6179-3־95121־

Пратико, Гари Д. - Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита – Учебник – Содержание

Благодарности
Введение к третьему изданию
Список сокращений
Таблица: дополнительная информация
Таблица: что нужно знать, понимать или запомнить
Зачем изучать иврит?
Часть первая: основы еврейского чтения
1. Алфавит
2. Гласные
3. Структура слога и правила чтения
Часть вторая: номинативы еврейского языка
4. Существительные
5. Определённый артикль и союз «I»
6. Предлоги
7. Прилагательные
8. Местоимения
9. Местоимённые суффиксы
10. Сопряжённое сочетание
11. Числительные
Часть третья: введение в еврейские глаголы и породу Каль
12. Введение в еврейские глаголы
13. Каль перфект - сильные глаголы
14. Каль перфект - слабые глаголы
15. Каль имперфект - сильные глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
17. Последовательный Вав
18. Каль императив
19. Местоимённые суффиксы с глаголами
20. Связанный инфинитив породы Каль
21. Абсолютный инфинитив породы Каль
22. Причастие породы Каль
23. Синтаксис предложения
Часть четвёртая: введение в производные породы
24. Нифаль - сильные глаголы
25. Нифаль - слабые глаголы
26. Хифиль - сильные глаголы
27. Хифиль - слабые глаголы
28. Хофаль - сильные глаголы
29. Хофаль - слабые глаголы
30. Пиэль - сильные глаголы
31. Пиэль - слабые глаголы
32. Пуаль - сильные глаголы
33. Пуаль - слабые глаголы
34. Хитпаэль - сильные глаголы
35. Хитпаэль - слабые глаголы
Часть пятая: чтение и изучение Библии на еврейском языке
36. Введение в изучение Библии на еврейском языке
Приложения
1. Парадигмы глагольных пород
2. Диагностические признаки глагольных пород
Еврейско-русский словарь
Тематический указатель

Пратико, Гари Д., Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита - Рабочая тетрадьПратико, Гари Д., Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита - Рабочая тетрадь

Пер. з англійської російською мовою. - Київ: Біблійна семінарія благодаті, 2024 - 192 стр.
ISBN 978-617-95121-9-3

Пратико, Гари Д., Ван Пелт, Майлз В. - Основы библейского иврита - Рабочая тетрадь – Содержание

Содержание
Введение
Упражнения к первому разделу учебника: основы еврейского чтения
1. Алфавит
2. Гласные иврита
3. Структура слога и правила чтения
Упражнения ко второму разделу учебника: номинативы иврита
4. Существительные
5. Определённый артикль и союз
6. Предлоги
7. Прилагательные
8. Местоимения
9. Местоимённые суффиксы
10. Сопряжённое сочетание
11. Числительные
Упражнения к третьему разделу учебника: глаголы и порода Каль
12. Введение в еврейские глаголы
13. Каль перфект - сильные глаголы
14. Каль перфект - слабые глаголы
15. Каль имперфект - сильные глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
16. Каль имперфект - слабые глаголы
17. Последовательный Вав
18. Повелительное наклонение Каль
19. Местоимённые суффиксы
20. Связанный инфинитив Каль
21. Абсолютный инфинитив Каль
22. Причастие Каль
23. Синтаксис предложения
Views 1 103
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

E
E 1 year ago

Спасибо большое вам, брат Вадим и Господу.

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