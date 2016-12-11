Готовясь к чтению Ветхого Завета, мы должны усвоить, что для понимания его историй необходимы инструменты и сила. Если не будет силы, все наши инструменты окажутся ненужными. Точно так же, от силы очень мало пользы, если нет инструментов.



Что же представляют собой инструменты герменевтики? И в чем заключается сила? Наши инструменты - это совокупность человеческого знания и навыков, которыми мы пользуемся при толковании. Сила же является работой нашего божественного Учителя, Святого Духа.

К сожалению, мы часто забываем, что для изъяснения ветхозаветных историй нам нужны, как человеческие инструменты, так и божественная сила. Мы склонны чрезмерно полагаться на что-нибудь одно.

Ричард Пратт - Он дал нам прообразы

Перевод: Алексей Фищенко

Русское издание:

Киев, Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2000

ISBN 966-95439-4-0

ISBN 5-88029-028-Х

Ричард Пратт - Он дал нам прообразы - Содержание

Предисловие

Введение: Три этапа толкования Подготовка Исследование Применение Заключение Вопросы Упражнения

Часть I: Подготовка к толкованию ветхозаветных историй

1: Ориентация на подготовку Субъективная модель Объективная модель Модель "диалога с авторитетом" Заключение Вопросы Упражнения

2: Влияние христианской жизни Освящение Дарования Призвание Заключение Вопросы Упражнения

3: Влияние взаимодействия Взаимоотношения в обществе Динамика христианского взаимодействия Толкование и богословие Заключение Вопросы Упражнения

4: Влияние экзегетики Тематический анализ Исторический анализ Буквальный анализ Заключение Вопросы Упражнения

Часть II: Исследование ветхозаветных историй

5: Ориентация на исследование Цель исследования Этапы исследования Заключение Вопросы Упражнения

6: Личности в ветхозаветных историях Представление личности Средства описания героя Цель описания личности Заключение Вопросы Упражнения

7: Описание сцены Разделение сцен Пространство и время в сценах Образность в сценах Заключение Вопросы Упражнения

8: Структура отдельных эпизодов Виды драматического хода Симметрия драматического решения Типичные образцы драматического решения Заключение Вопросы Упражнения

9: Структуры больших историй Хронология и тематика Типичные построения Заключение Вопросы Упражнения

10: Писатели и читатели Определение автора и читателей Выявление намерений писателя Заключение Вопросы Упражнения

11: Описание авторских намерений Наблюдения Предвидения Применение Заключение Вопросы Упражнения

12: Обзор ветхозаветных историй История Моисея История Второзакония История Паралипоменон Другие книги Заключение Вопросы Упражнения

Часть III: Применение ветхозаветных историй

13: Ориентация на применение Цель применения Процесс применения Заключение Вопросы Упражнения

14: От века до века Эпохи искупительной истории Ветхозаветные истории и Христос Христианская теократия Заключение Вопросы Упражнения

15: Из культуры в культуру Оценка различий в культурах Культура в Ветхом и Новом Заветах Применение к современной культуре Заключение Вопросы Упражнения

16: От людей к людям Препятствия в личном применении Процесс личного применения Уровни личного применения Заключение Вопросы Упражнения

Ричард Пратт - Он дал нам прообразы - Предисловие

Когда мы с женой решили, что я должен стремиться к высокому уровню богословских исследований, перед нами возник трудный выбор. Мои личные интересы касались в основном философии религии. Но мы ясно видели, что многие серьезные проблемы в церкви появляются из-за пренебрежения Ветхим Заветом. Будучи убеждены в этом, мы посвятили себя тому, чтобы помочь Божьему народу понимать и применять Ветхий Завет. "Он дал нам прообразы" является первым шагом для достижения нашей цели.



Эта книга сосредотачивается на толковании историй Ветхого Завета. За последние годы появилось много выдающихся книг по толкованию Библии. Для чего же еще одна?



Во-первых, эта книга не является "учебником для ученых". Даже некоторые наилучшие толкования Библии носят несколько технический характер для распространенного использования. Моя работа предназначена для людей, которые только начинают теологические изучения. Я собрал в ней немного знаний о Ветхом Завете, теологии и толковании. Я также избегал сложных понятий ради неопытных читателей.



Во-вторых, эта книга конкретно рассматривает ветхозаветные прообразы. Многие справочники для понимания Писаний рассматривают всю Библию в общих чертах и пренебрегают уникальностью каждой отдельной истории Ветхого Завета. Методы, описанные в этой книге, применимы ко всеобщему толкованию Библии, но по большей части я сосредотачивался на конкретных особенностях ветхозаветных рассказов.



В-третьих, эта книга зиждется на основаниях ортодоксальной протестантской теологии. Но, насколько я знаю, ни одно из мнений, изложенных в этой работе, не противоречит взглядам евангельской теологии. Более того, традиционные протестантские доктринальные формулы часто упоминаются в этой книге. Последние годы я особенно обеспокоен тем, что евангельские библейские ученые часто не согласовывают свои исследования Библии с традиционной систематической теологией. По этой причине я часто ссылаюсь на конфессии, символы веры, законоучения и ведущие теологические работы прошлого и настоящего.



В-четвертых, эта книга направлена на практическое применение ветхозаветных рассказов в церкви. Лидеры Церкви обязаны учить всему Слову Божьему. Но, к сожалению, очень немногие из них умеют анализировать, изъяснять и применять истории Ветхого Завета в своей церкви. Чтобы восполнить такую нужду, эта книга предлагает руководство для подготовки, исследования и применения ветхозаветных историй в современном мире.



Эта работа представляет собой нечто большее, чем всего лишь введение в толкование Ветхого Завета. Бесчисленные вопросы были оставлены для самостоятельного исследования читателем. Последующие главы представляют результаты моих собственных трудов по толкованию Ветхого Завета. Эта книга является итогом ненасытных научных поисков последнего десятилетия. Но более того, это результаты духовной жажды, появившейся во мне с тех пор, как я познал милость Божью во Христе и понял, что в Ветхом Завете Он дал нам множество прообразов.



Ричард Л. Пратт. Реформированная Теологическая Семинария

Орландо, Флорида. 31 декабря 1989 г.