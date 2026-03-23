Пратт - Пленяем всякое помышление

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Ричард Л. Пратт предлагает не теоретический учебник по апологетике и защите веры, а учит тому, как на практике отвечать на вопросы неверующих. Пратт показывает, как апологетика обусловлена учением Библии о человеке и его отношениях с Творцом.

Исходя из этого, он рассматривает предпосылки, позицию и конкретные шаги истинно библейской защиты христианства. Книга содержит примеры и обзорные вопросы и поэтому как для индивидуального изучения, так и для занятий в группе. Написанное Ричардом Праттом руководство дает возможность любому человеку заниматься апологетикой Ван Тиля, философская терминология которой представлена обычным языком, и сделано это серьезно и воодушевляюще.

Ричард Пратт - Пленяем всякое помышление - Руководство по христианской апологетике

перевод на русский язык, GPI, 2003

ISBN 0-9741206-4-2

Ричард Пратт - Пленяем всякое помышление - Руководство по христианской апологетике - Содержание

  • Предисловие

  • Предисловие автора

  • Благодарность

  • Твердое основание

  • С чего все начиналось

  • Человек безгрешный

  • Человек падший

  • Человек искупленный

  • Нехристианская точка зрения

  • Христианская точка зрения

  • Намерения и действия

  • Популярные способы защиты веры

  • Структура библейской апологетики

  • В защиту веры (1)

  • В защиту веры (2)

  • В защиту веры (3)

  • Притча об апологетике

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

