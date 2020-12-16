2019 год на канонической территории Белорусской Православной Церкви проходит под знаком воспоминания о Полоцком Соборе 1839 г. Полоцкий объединительный Собор униатского духовенства является поворотным событием в истории белорусского народа в XIX в. Он завершил длившийся 59 лет процесс межконфессионального перераспределения белорусско-украинского населения. По его итогам с Русской Православной Церковью воссоединились 1 600 000 верующих, в том числе по Литовской епархии - 986 249, а по Белорусской епархии - 613 751 человек [1, л. 11-13]. Возвращение униатов к православному вероисповеданию остановило латинизацию церковной жизни белорусов и полонизацию белорусского духовенства, которые вели наш народ к денационализации и историческому небытию. Прекращение действия Брестской церковной унии в белорусско-литовских губерниях устранило национально-культурную псевдоморфозу, подавлявшую естественное развитие белорусского народа, дало мощный толчок всестороннему развитию белорусской культуры, становлению белорусского национального самосознания и, в конечном итоге, послужило возникновению современной белорусской государственности. Значение Полоцкого Собора не только для белорусского, но и для всех восточнославянских народов очень велико. Однако сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов не об этом, а выделить главный урок, который можно извлечь из осмысления 243 летнего действия Брестской церковной унии на белорусских землях и событий ее упразднения, совершившихся в период с 1780 по 1839 г.

Православие в Беларуси ХІХ-ХХ вв. : Материалы международной научной конференции. Республика Беларусь, г. Минск, 1 ноября 2019 г.

Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. - 318 с.

ISBN 978-985-7145-42-3

Православие в Беларуси ХІХ-ХХ вв. : Материалы международной научной конференции. Республика Беларусь, г. Минск, 1 ноября 2019 г. - Содержание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Протоиерей Александр Романчук - ГЛАВНЫЙ УРОК ПОЛОЦКОГО ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА 1839 ГОДА

Н. Е. Новик - К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-НАЧАЛА XX В.

Протоиерей Владислав Цыпин - КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ БЕЛАРУСИ

А. В. Миронович - ЛИКВИДАЦИЯ УНИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВСТВА

СЕКЦИЯ 1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XIX ВЕКЕ

Д. И. Каврига - КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР И РОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАК ПРИНЦИП ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. У. Ерашэвіч - ФІНАНСАВА-МАТЭРЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ СЕЛЬСКАГА ПРЫХОДСКАГА ПРАВАСЛАЎНАГА ДУХАВЕНСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ (40-50-Я ГГ. XIX В.)

Л. У. Дучыц, В. У. Мядзведзева - УКЛАД ПРАВАСЛАЎНЫХ СВЯТАРОЎ У АРХЕАЛАГІЧНУЮ НАВУКУ БЕЛАРУСІ (ХІХ - ПАЧАТАК ХХ СТСТ.)

А. И. Ганчар - ОТНОШЕНИЕ СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА К ЦИРКУЛЯРУ ВИЛЕНСКОГО РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ЕПИСКОПА С. ЗВЕРОВИЧА ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1902 г.

С. В. Мяньчэня - ПРАВАСЛАЎНАЯ ЦАРКВА І ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛІТЫКА РАСІЙСКІХ УЛАД У СФЕРЫ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ІДЭЙ ЦВЯРОЗАСЦІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ - ПАЧАТКУ ХХ СТСТ.

М. М. Кароль - САМОТНЫ ПРАПАВЕДНІК ЦІ «АГЕНТ КСЯНДЗА»: ВЫПАДАК МІЖКАНФЕСІЙНАЙ НАПРУЖАНАСЦІ Ў ДЗІСЕНСКІМ ПАВЕЦЕ Ў КАНЦЫ ХІХ - ПАЧАТКУ ХХ СТ

СЕКЦИЯ 2. ПОЛОЦКИЙ СОБОР 1839 г. И УПРАЗДНЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ УНИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ

Е. Н. Филатова - ПРОЕКТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ УНИАТСКОЙ ЦЕРКВИ К ПРАВОСЛАВНОЙ. 1793-1916 гг.

Urszula Anna Pawluczuk - PRAWOSLAWNE MONASTERY NA TERENACH ZACHODNICH EPARCHII IMPERIUM ROSYJSKIEGO NA PRZELOMIE XIX/XX WIEKU

A. Д. Гронский - ОБРАЗ МИТРОПОЛИТА ИОСИФА (СЕМАШКО) В БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИЦИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕТИЦИИ ПРОТИВ КАНОНИЗАЦИИ)

П. В. Шевкун - ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МОДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЕПАРХИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО ХХ ВВ.)

О. Н. Алекаев - СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Е. П. Дмитрук - ДИАРИУШ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА АФАНАСИЯ БРЕСТСКОГО (ФИЛИППОВИЧА): НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЕКЦИЯ 3. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XX ВЕКЕ

B. М. Лянцэвіч - ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ШЛЮБНЫХ АДНОСІН НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У СВЕЦЕ ІМПЕРАТАРСКАГА УКАЗА “АБ УМАЦАВАННІ ПАЧАТКАЎ ВЕРАЦЯРПІМАСЦІ” АД 17.04.1905 г.

Протоиерей Василий Яковчук - НОВОПРОСЛАВЛЕННЫЙ СВЯТОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР ГЛАГОЛЕВ

Л. Б. Тригорлова - ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПОЛОЦКОМ УЕЗДЕ (1919-1924)

О. Е. Зубко - ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ (ПОВСЕДНЕВНОМ) ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ МЕЖВОЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ (1921-1939)

В. В. Бараненко - МИНСКАЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ГРУППА (1923-1924 гг.): КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

С. Н. Баконина - ФОРМИРОВАНИЕ ОБНОВЛЕНЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯЩЕННИКА-ЭСПЕРАНТИСТА ИННОКЕНТИЯ СЕРЫШЕВА: В ОППОЗИЦИИ К ПРАВОСЛАВИЮ

П. Ю. Булаты - АРХІПАСТЫРСКІЯ ВІЗІТЫ ГРОДЗЕНСКАГА ЎЛАДЫКІ: ЭПІЗОДЫ ЦАРКОЎНАГА ЖЫЦЦЯ МІЖВАЕННАГА ЧАСУ (1930 г.)

А. В. Слесарев - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЕРОМОНАХА ВЛАДИМИРА (ФИНЬКОВСКОГО) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (ИЮНЬ 1941 - МАРТ 1942 ГГ.)

Н. Г Болтрушевич - ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В БССР В 1944-1958 гг.: СТРУКТУРА, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. О. Горанский, С. В. Мандрик - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БССР (1944-1958 гг.)

Андрюс Гиндренас - ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ ВИЛЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Е. А. Степанюк - ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1953 - 1964 гг.

A. Н. Сытько - ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ВЕРНИКОВСКИЙ

СЕКЦИЯ 4. ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ

Н. Н. Сухотский - РЕЛИГИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ БЕЛОРУСОВ: СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

B. Д. Выборный - ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Б. Богданович - РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БЕЛОРУСОВ

Е. Н. Лебедева, Л. С. Дьяченко - ОСНОВНЫЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Л. В. Вонсович - ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА

А. А. Ражкоў - НААЛАГІЧНАЯ МЕТОДЫКА А. Г. ДУГІНА Ў АДНОСІНАХ ДА БЕЛАРУСІ

Д. Н. Пинчук - ЗАБРОШЕННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ДЕЙСТВИЯ

СЕКЦИЯ 5. ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА

Н. К. Рудаковский - НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРМИИ И ЦЕРКВИ В ВОПРОСАХ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Г. И. Сорока-Скиба - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ПЕДАДОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Т. Е. Пирштук, О. В. Вакулюк - РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ВОИНОВ

М. Н. Музыченко - СОТРУДНИЧЕСТВО ГУО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. КАЛИНКОВИЧИ» С ТУРОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Православие в Беларуси ХІХ-ХХ вв. : Материалы международной научной конференции. Республика Беларусь, г. Минск, 1 ноября 2019 г. - Протоиерей Владислав Цыпин - Канонический статус Православной Церкви в период немецкой оккупации Беларуси

В речи на Архиерейском Соборе 1943 г. митрополит Сергий, вспоминая начало войны, говорил: «О том, какую позицию должна занять наша Церковь во время войны, нам не приходилось задумываться, потому что прежде чем мы успели определить как-нибудь свое положение, оно уже определилось, - фашисты напали на нашу страну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников, всячески их там мучили, грабили».

В Белоруссии оккупационные власти пытались сколотить автокефальную Белорусскую Церковь. В самом начале войны, когда Западная Белоруссия была оккупирована немецкими войсками и митрополит Николай не мог уже осуществлять там церковное управление, патриарший местоблюститель митрополит Сергий назначил экзархом Белоруссии епископа Пантелеймона (Рожновского) с возведением его в сан архиепископа. Владыка Пантелеймон в свое время был решительным противником автокефалии Православной Церкви в Польше, вследствие чего он почти двадцать лет находился за штатом, проживая в Жировицком Успенском монастыре. Во время немецкой оккупации он оставался твердым сторонником сохранения канонической связи с кириархальною Церковью - Московским Патриархатом.

Немецкие власти предложили ему возглавить автокефальную Белорусскую Церковь, потребовав от него не вступать в сношения ни с Москвой, ни с Варшавой. Возглавив Белорусскую Церковь в сане митрополита Минского и Белорусского, Пантелеймон не пошел на разрыв с предстоятелем Русской Церкви - Белорусская Церковь, хотя и не имела административных связей с Московской Патриархией, тем не менее не усвоила себе автокефального статуса, к чему ее подталкивали оккупационные власти. Поэтому под давлением оккупационных властей, а также из-за интриг сепаратистски настроенного духовенства владыка вынужден был практически отойти от дел. Вскоре он скончался. После него Белорусскую автокефальную митрополию возглавил Филофей (Нарко), который, однако, тоже не шел на поводу у сепаратистов.

Литература и источники

Шкаровский, М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве / М. В. Шкаровский. - М., 1999.

Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / протоиерей Владислав Цыпин. - М. : Изд. Сретенского монастыря, 2006.