Православное богослужение

Обращаясь к богословским основаниям богослужебного перевода, мы невольно апеллируем к существу нашего исповедания – к вере в Дух и Смысл (Логос) и в полноту духа и смысла в Церкви, которые возможны только в условиях духовной свободы, дарованной нам Христом. Вспомним в этой связи, что ап. Павел недвусмысленно отрицает всякую веру в букву, столь характерную, скажем, для иудаизма или мусульманства, – ведь «буква убивает, а Дух животворит» (2 Кор 3:6).

Православная экклезиология предполагает возможность усвоения даров Христовой жизни в Церкви, а значит, во все эпохи, во всех народах, во всех землях, на всех континентах, при любых обстоятельствах. И эта возможность здесь строится не по линии буквального воспроизведения церковного предания, а по линии духовного восприятия того Предания, которое дано и задано нам Христом и Его апостолами. Иначе от известной со времён свв. Кирилла и Мефодия «трехъязычной ереси» можно довести дело до настоящей ереси христологического, экклезиологического или пневматологического свойства.

И не случайно же мы считаем, что борьба за духовную свободу, за торжество любви и за истину в церкви есть борьба за дух и смысл в ней, т. е. за пневматологичность и логистичность, проникнутость Логосом, всей нашей веры и жизни. А если кто-то в церкви придерживается веры в букву, то он должен знать, что этим он умаляет и пневмоцентричность, и христоцентричность церковной жизни. Все мы хорошо знаем, что происходит, когда начинается уклонение в такой, как правило, опасливый, охранительный буквализм: неизбежно возникают фарисейско-фундаменталистские тенденции, которые, безусловно, особенно страшны для церкви и которые сегодня представляют собой основную опасность именно для церкви Восточной, в том числе и для Русской.