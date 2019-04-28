Православное богослужение - 7 книг
Обращаясь к богословским основаниям богослужебного перевода, мы невольно апеллируем к существу нашего исповедания – к вере в Дух и Смысл (Логос) и в полноту духа и смысла в Церкви, которые возможны только в условиях духовной свободы, дарованной нам Христом. Вспомним в этой связи, что ап. Павел недвусмысленно отрицает всякую веру в букву, столь характерную, скажем, для иудаизма или мусульманства, – ведь «буква убивает, а Дух животворит» (2 Кор 3:6).
Православная экклезиология предполагает возможность усвоения даров Христовой жизни в Церкви, а значит, во все эпохи, во всех народах, во всех землях, на всех континентах, при любых обстоятельствах. И эта возможность здесь строится не по линии буквального воспроизведения церковного предания, а по линии духовного восприятия того Предания, которое дано и задано нам Христом и Его апостолами. Иначе от известной со времён свв. Кирилла и Мефодия «трехъязычной ереси» можно довести дело до настоящей ереси христологического, экклезиологического или пневматологического свойства.
И не случайно же мы считаем, что борьба за духовную свободу, за торжество любви и за истину в церкви есть борьба за дух и смысл в ней, т. е. за пневматологичность и логистичность, проникнутость Логосом, всей нашей веры и жизни. А если кто-то в церкви придерживается веры в букву, то он должен знать, что этим он умаляет и пневмоцентричность, и христоцентричность церковной жизни. Все мы хорошо знаем, что происходит, когда начинается уклонение в такой, как правило, опасливый, охранительный буквализм: неизбежно возникают фарисейско-фундаменталистские тенденции, которые, безусловно, особенно страшны для церкви и которые сегодня представляют собой основную опасность именно для церкви Восточной, в том числе и для Русской.
Мы любим осуждать фундаментализм, скажем, исламский или какой угодно иной, но почему-то не хотим говорить о фундаментализме православном. Мы как бы стыдимся собственного фундаментализма и при этом зачастую горячо поддерживаем совсем не здоровую традиционность нашей веры, а именно традиционализм, который есть выражение крайности в воззрениях на формы существования традиции, явленные церковью или через церковь в истории, в историческом времени.
Делая переводы, мы должны всё это оценивать и обсуждать. Мы должны исходить не только из опыта прошлого, но и из того опыта, который Господь открывает нам сейчас. Мы не должны здесь уподобляться не самым лучшим протестантам, которые принимают только какой-то один пласт предания, забывая об остальных.
Мы критикуем протестантов, но часто поступаем точно так же. Причём они-то, как правило, берут хотя бы качественные пласты, прямо связанные со Священным писанием, а мы нередко довольствуемся менее качественными, а то и совсем маргинальными пластами святоотеческого и богослужебного предания церкви, в том числе такими постановлениями соборов и аскетическими опытами, которые, хотя при каких-то уникальных обстоятельствах когда-то и могли быть оправданны, всё же не могут быть названы общецерковными по своему значению.
Православное богослужение - Книга 1: Вечерня и Утреня
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
3-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2015. – 272 с.
ISBN 978-5-89100-127-5
ISBN 978-5-89100-127-5
Православное богослужение - Книга 1: Вечерня и Утреня - Содержание
- Последование Великой вечерни на русском и церковнославянском языках
- Последование Утрени на русском и церковнославянском языках
- Избранные тропари, кондаки, величания, прокимны, запевы и отпусты: воскресные на восемь гласов; вседневные (седмичные); на двунадесятые, великие и другие особо чтимые праздники; из Триоди постной; из Триоди цветной
- Последование Великой вечерни в день святой Пятидесятницы (коленопреклонения).
- Слово огласительное св. Иоанна Златоуста (в день св. Пасхи на Утрени
Православное богослужение - Книга 2 : Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Иоанна Златоуста
С прил. церковнослав. текстов.
3-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. ГеоргияКочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 288 с.
ISBN 978-5-89100-146-6
Православное богослужение - Книга 2 : Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Иоанна Златоуста - Содержание
- Последование таинства евхаристии
- Литургия св. Иоанна Златоуста на русском и церковнославянском языках
- Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
- Чин приготовления ко святому причащению
- Благодарственные молитвы
- Литургийные прокимны, аллилуарии, причастны, входные стихи, отпусты: воскресные на восемь гласов;
- седмичные; общие святых; на двунадесятые, великие и другие особо чтимые праздники; из Триоди постной; из Триоди цветной
- Пасхальные часы
- Тропари воскресные на восемь гласов
- Тропари вседневные (седмичные)
Православное богослужение - Книга 3: Последования таинства евхаристии: Литургия св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. апостола Иакова
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б.А. Каячева, Н.В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Фила-ретовский православно-христианский институт, 2010. — 272 с.
ISBN 978-5-89100-106-0
Православное богослужение - Книга 3: Последования таинства евхаристии: Литургия св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. апостола Иакова - Содержание
- Последования таинства евхаристии
- Литургия св. Василия Великого на русском и церковнославянском языках
- Литургия преждеосвящённых даров на русском и церковнославянском языках
- Литургия св. апостола Иакова
- Прокимны, аллилуарии, причастны и отпусты на Литургии св. Василия Великого
- Литургийные прокимны и аллилуарии воскресные на восемь гласов
- Тропари и кондаки воскресные на восемь гласов
Православное богослужение - Книга 4: Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл.свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Фи ларетовский православно-христианский институт, 2016. – 192 с.
ISBN 978-5-89100-116-9
ISBN 978-5-89100-116-9
Православное богослужение - Книга 4: Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления - Содержание
- Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления на русском и церковнославянском языках
- Молитвы в первый день по рождении женщиной младенца
- Молитва запечатления младенца, получающего имя в восьмой день по рождении
- Молитвы в сороковой день
- Молитвы первого оглашения над взрослым
- Молитвы над оглашаемым второго оглашения
- Последование святого кpещения
- Последование святого миpопомазания
- Крестный ход и «литургия оглашённых»
- Обpяды «Восьмого дня» (по кpещении)
- Молитва святого кpещения вкpатце
- Чин кpещения в соединении с евхаpистией
- Увещание от иеpея к воспpиемнику (по святом кpещении младенца)
- Поучение новопpосвещённому (взрослому)
- Последование св. Мефодия, патpиаpха Константинопольского, для pазличных людей (кpещёных и миpопомазанных), обpащающихся к пpавославной и истинной веpе после её отвеpжения
- Чин пpисоединения к Пpавославной цеpкви
- Молитва на освящение мира, совершаемое в Великий четверг
- Из Требника митрополита Петра Могилы
Православное богослужение - Книга 5: Последования таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащения тяжелобольного, церковного брака, поставлений на служение Церкви
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б.А. Каячева, Н.В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2008. — 304 с.
Православное богослужение - Книга 5: Последования таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащения тяжелобольного, церковного брака, поставлений на служение Церкви - Содержание
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Таинство покаяния на русском и церковнославянском языках
- Наставление о том, каким следует быть духовнику и как безукоризненно поучать приходящих к нему
- Последование исповеди
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Последование елеосвящения на русском и церковнославянском языках
- Чин срочного причащения тяжелобольного на русскоми церковнославянском языках
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Последование церковного брака на русском и церковнославянском языках
- Обручение
- Венчание
- Обряды «Восьмого дня» (по венчании)
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Последования поставлений на служение церкви на русском и церковнославянском языках
- Чтеца и псаломщика
- Иподьякона
- Дьякона
- Пресвитера
- Епископа
- Молитва поставления дьякониссы
Православное богослужение - Книга 6: Последования освящения воды, молитвы об усопших, молитвы до и после трапезы, молебны, различные молитвы
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, К. А. Мозгова, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2017. – 400 с.
ISBN 978-5-89100-121-3
ISBN 978-5-89100-121-3
Православное богослужение - Книга 6: Последования освящения воды, молитвы об усопших, молитвы до и после трапезы, молебны, различные молитвы - Содержание
Последования освящения воды на русском и церковнославянском языках
- Последование великого освящения воды, совершаемого на святое Богоявление
- Последование малого освящения воды
Молитвы об усопших на русском и церковнославянском языках
- Чинопоследование погребения мирян
- Лития
- Отпевание
- Молитвы при погребении
- Чинопоследование панихиды
- Порядок поминок (поминальной трапезы)
Молитвы до и после трапезы на русском и церковнославянском языках
- Молитвы перед едой и после еды
- Чин о панагии
- Чин благословения и резания «колача» (жертвенного хлеба)
- Порядок совершения агапы (вечери любви)
Молебны на русском и церковнославянском языках
- Молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого доброго дела
- Молебное пение об одном или многих болящих
- Канон молебный ко Всесвятой Богородице во всякойбеде и душевной скорби
- Последование благодарения за ниспослание просимого и за всякое благодеяние Божие
- Молебное пение на Новый год
- Молебное пение перед началом обучения детей
- Молебен в начале и в конце учебного года
- Чин благословения отправляющихся в путь
- Чин благословения нового дома
Различные молитвы на русском и церковнославянском языках
- Молитва на поселение в новом доме
- Молитва на благословение верб в Вербное воскресенье
- Молитва на благословение артоса в святой день Пасхи
- Молитва на раздробление артоса в субботу Светлой седмицы
- Молитва на вкушение винограда
- Чин освящения автомобиля
- Молитва на освящение всякой вещи
- Молитва на примирение враждующих
- Молитва на всякую немощь
- Молитва запретительная над страждущими от демонов (св. Василия Великого)
Православное богослужение - Книга 7: Часослов
В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Фи ларетовский православно-христианский институт, 2018. – 288 с.
ISBN 978-5-89100-150-3
ISBN 978-5-89100-150-3
Православное богослужение - Книга 7: Часослов - Содержание
- Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й на русском и церковнославянском языках
- Последование изобразительных на русском и церковнославянском языках
- Повечерие великое и малое на русском и церковнославянском языках
- Полунощница вседневная, субботняя и воскресная на
- русском и церковнославянском языках
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Пасхальные часы
спасибо