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Православное богослужение - 7 книг

Православное богослужение
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Обращаясь к богословским основаниям богослужебного перевода, мы невольно апеллируем к существу нашего исповедания – к вере в Дух и Смысл (Логос) и в полноту духа и смысла в Церкви, которые возможны только в условиях духовной свободы, дарованной нам Христом. Вспомним в этой связи, что ап. Павел недвусмысленно отрицает всякую веру в букву, столь характерную, скажем, для иудаизма или мусульманства, – ведь «буква убивает, а Дух животворит» (2 Кор 3:6).
Православная экклезиология предполагает возможность усвоения даров Христовой жизни в Церкви, а значит, во все эпохи, во всех народах, во всех землях, на всех континентах, при любых обстоятельствах. И эта возможность здесь строится не по линии буквального воспроизведения церковного предания, а по линии духовного восприятия того Предания, которое дано и задано нам Христом и Его апостолами. Иначе от известной со времён свв. Кирилла и Мефодия «трехъязычной ереси» можно довести дело до настоящей ереси христологического, экклезиологического или пневматологического свойства.
И не случайно же мы считаем, что борьба за духовную свободу, за торжество любви и за истину в церкви есть борьба за дух и смысл в ней, т. е. за пневматологичность и логистичность, проникнутость Логосом, всей нашей веры и жизни. А если кто-то в церкви придерживается веры в букву, то он должен знать, что этим он умаляет и пневмоцентричность, и христоцентричность церковной жизни. Все мы хорошо знаем, что происходит, когда начинается уклонение в такой, как правило, опасливый, охранительный буквализм: неизбежно возникают фарисейско-фундаменталистские тенденции, которые, безусловно, особенно страшны для церкви и которые сегодня представляют собой основную опасность именно для церкви Восточной, в том числе и для Русской.

Мы любим осуждать фундаментализм, скажем, исламский или какой угодно иной, но почему-то не хотим говорить о фундаментализме православном. Мы как бы стыдимся собственного фундаментализма и при этом зачастую горячо поддерживаем совсем не здоровую традиционность нашей веры, а именно традиционализм, который есть выражение крайности в воззрениях на формы существования традиции, явленные церковью или через церковь в истории, в историческом времени.
Делая переводы, мы должны всё это оценивать и обсуждать. Мы должны исходить не только из опыта прошлого, но и из того опыта, который Господь открывает нам сейчас. Мы не должны здесь уподобляться не самым лучшим протестантам, которые принимают только какой-то один пласт предания, забывая об остальных.
Мы критикуем протестантов, но часто поступаем точно так же. Причём они-то, как правило, берут хотя бы качественные пласты, прямо связанные со Священным писанием, а мы нередко довольствуемся менее качественными, а то и совсем маргинальными пластами святоотеческого и богослужебного предания церкви, в том числе такими постановлениями соборов и аскетическими опытами, которые, хотя при каких-то уникальных обстоятельствах когда-то и могли быть оправданны, всё же не могут быть названы общецерковными по своему значению.

Православное богослужение - Книга 1: Вечерня и Утреня

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
3-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2015. – 272 с.
ISBN 978-5-89100-127-5

Православное богослужение - Книга 1: Вечерня и Утреня - Содержание

  • Последование Великой вечерни на русском и церковнославянском языках
  • Последование Утрени на русском и церковнославянском языках
  • Избранные тропари, кондаки, величания, прокимны, запевы и отпусты: воскресные на восемь гласов; вседневные (седмичные); на двунадесятые, великие и другие особо чтимые праздники; из Триоди постной; из Триоди цветной
  • Последование Великой вечерни в день святой Пятидесятницы (коленопреклонения).
  • Слово огласительное св. Иоанна Златоуста (в день св. Пасхи на Утрени

Православное богослужение - Книга 2 : Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Иоанна ЗлатоустаПравославное богослужение - Книга 2 : Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Иоанна Златоуста

С прил. церковнослав. текстов.
3-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. ГеоргияКочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 288 с.
ISBN 978-5-89100-146-6

Православное богослужение - Книга 2 : Последование таинства Евхаристии: Литургия св. Иоанна Златоуста - Содержание

  • Последование таинства евхаристии
  • Литургия св. Иоанна Златоуста на русском и церковнославянском языках
  • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Чин приготовления ко святому причащению
  • Благодарственные молитвы
  • Литургийные прокимны, аллилуарии, причастны, входные стихи, отпусты: воскресные на восемь гласов;
  • седмичные; общие святых; на двунадесятые, великие и другие особо чтимые праздники; из Триоди постной; из Триоди цветной
  • Пасхальные часы
  • Тропари воскресные на восемь гласов
  • Тропари вседневные (седмичные)

Православное богослужение - Книга 3: Последования таинства евхаристии: Литургия св. Василия ВеликогоПравославное богослужение - Книга 3: Последования таинства евхаристии: Литургия св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. апостола Иакова

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б.А. Каячева, Н.В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Фила-ретовский православно-христианский институт, 2010. — 272 с.
ISBN 978-5-89100-106-0

Православное богослужение - Книга 3: Последования таинства евхаристии: Литургия св. Василия Великого, Литургия преждеосвящённых даров, Литургия св. апостола Иакова - Содержание

  • Последования таинства евхаристии
  • Литургия св. Василия Великого на русском и церковнославянском языках
  • Литургия преждеосвящённых даров на русском и церковнославянском языках
  • Литургия св. апостола Иакова
  • Прокимны, аллилуарии, причастны и отпусты на Литургии св. Василия Великого
  • Литургийные прокимны и аллилуарии воскресные на восемь гласов
  • Тропари и кондаки воскресные на восемь гласов

Православное богослужение - Книга 4: Последования таинств крещения и миропомазания Православное богослужение - Книга 4: Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл.свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Фи ларетовский православно-христианский институт, 2016. – 192 с.
ISBN 978-5-89100-116-9

Православное богослужение - Книга 4: Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления - Содержание

  • Последования таинств крещения и миропомазания и другие чины воцерковления на русском и церковнославянском языках
  • Молитвы в первый день по рождении женщиной младенца
  • Молитва запечатления младенца, получающего имя в восьмой день по рождении
  • Молитвы в сороковой день
  • Молитвы первого оглашения над взрослым
  • Молитвы над оглашаемым второго оглашения
  • Последование святого кpещения
  • Последование святого миpопомазания
  • Крестный ход и «литургия оглашённых»
  • Обpяды «Восьмого дня» (по кpещении)
  • Молитва святого кpещения вкpатце
  • Чин кpещения в соединении с евхаpистией
  • Увещание от иеpея к воспpиемнику (по святом кpещении младенца)
  • Поучение новопpосвещённому (взрослому)
  • Последование св. Мефодия, патpиаpха Константинопольского, для pазличных людей (кpещёных и миpопомазанных), обpащающихся к пpавославной и истинной веpе после её отвеpжения
  • Чин пpисоединения к Пpавославной цеpкви
  • Молитва на освящение мира, совершаемое в Великий четверг
  • Из Требника митрополита Петра Могилы

Православное богослужение - Книга 5: Последования таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащенияПравославное богослужение - Книга 5: Последования таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащения тяжелобольного, церковного брака, поставлений на служение Церкви

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б.А. Каячева, Н.В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2008. — 304 с.

Православное богослужение - Книга 5: Последования таинств покаяния, елеосвящения, срочного причащения тяжелобольного, церковного брака, поставлений на служение Церкви - Содержание

  • Таинство покаяния на русском и церковнославянском языках
    • Наставление о том, каким следует быть духовнику и как безукоризненно поучать приходящих к нему
    • Последование исповеди
  • Последование елеосвящения на русском и церковнославянском языках
    • Чин срочного причащения тяжелобольного на русскоми церковнославянском языках
  • Последование церковного брака на русском и церковнославянском языках
    • Обручение
    • Венчание
    • Обряды «Восьмого дня» (по венчании)
  • Последования поставлений на служение церкви на русском и церковнославянском языках
    • Чтеца и псаломщика
    • Иподьякона
    • Дьякона
    • Пресвитера
    • Епископа
    • Молитва поставления дьякониссы

Православное богослужение - Книга 6: Последования освящения воды, молитвы об усопших, молитвы до и после трапезы, молебныПравославное богослужение - Книга 6: Последования освящения воды, молитвы об усопших, молитвы до и после трапезы, молебны, различные молитвы

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр. и доп.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, К. А. Мозгова, Н. В. Эппле;
Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2017. – 400 с.
ISBN 978-5-89100-121-3

Православное богослужение - Книга 6: Последования освящения воды, молитвы об усопших, молитвы до и после трапезы, молебны, различные молитвы - Содержание

Последования освящения воды на русском и церковнославянском языках
  • Последование великого освящения воды, совершаемого на святое Богоявление
  • Последование малого освящения воды
Молитвы об усопших на русском и церковнославянском языках
  • Чинопоследование погребения мирян
  • Лития
  • Отпевание
  • Молитвы при погребении
  • Чинопоследование панихиды
  • Порядок поминок (поминальной трапезы)
Молитвы до и после трапезы на русском и церковнославянском языках
  • Молитвы перед едой и после еды
  • Чин о панагии
  • Чин благословения и резания «колача» (жертвенного хлеба)
  • Порядок совершения агапы (вечери любви)
Молебны на русском и церковнославянском языках
  • Молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого доброго дела
  • Молебное пение об одном или многих болящих
  • Канон молебный ко Всесвятой Богородице во всякойбеде и душевной скорби
  • Последование благодарения за ниспослание просимого и за всякое благодеяние Божие
  • Молебное пение на Новый год
  • Молебное пение перед началом обучения детей
  • Молебен в начале и в конце учебного года
  • Чин благословения отправляющихся в путь
  • Чин благословения нового дома
Различные молитвы на русском и церковнославянском языках
  • Молитва на поселение в новом доме
  • Молитва на благословение верб в Вербное воскресенье
  • Молитва на благословение артоса в святой день Пасхи
  • Молитва на раздробление артоса в субботу Светлой седмицы
  • Молитва на вкушение винограда
  • Чин освящения автомобиля
  • Молитва на освящение всякой вещи
  • Молитва на примирение враждующих
  • Молитва на всякую немощь
  • Молитва запретительная над страждущими от демонов (св. Василия Великого)

Православное богослужение - Книга 7: ЧасословПравославное богослужение - Книга 7: Часослов

В пер. с греч. и церковнослав. яз.
С прил. церковнослав. текстов.
2-е изд., испр.
Пер. свящ. Георгия Кочеткова; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова.
М.: Свято-Фи ларетовский православно-христианский институт, 2018. – 288 с.
ISBN 978-5-89100-150-3

Православное богослужение - Книга 7: Часослов - Содержание

  • Часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й на русском и церковнославянском языках
  • Последование изобразительных на русском и церковнославянском языках
  • Повечерие великое и малое на русском и церковнославянском языках
  • Полунощница вседневная, субботняя и воскресная на
  • русском и церковнославянском языках
  • Пасхальные часы
Views 659
Rating 5.0 / 5
Added 28.04.2019
Author esxatos
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

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