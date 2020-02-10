Православное учение о Церкви

Организатором общецерковных конференций выступает Синодальная Богословская комиссия Русской Православной Церкви, образованная по решению Священного Синода в 1993 году. Как известно, ее непосредственной задачей является исследование актуальных проблем церковной жизни и координация научно-богословской деятельности. В преддверии двухтысячелетия пришествия в мир Христа Спасителя Комиссия обратилась к епископам нашей Церкви и ректорам духовных школ с просьбой выразить свое мнение относительно наиболее важных для Церкви богословских проблем. Приведя полученные отзывы в систему, Комиссия строит свою работу именно на этой основе, выполняя также и некоторые другие поручения Святейшего Патриарха и Священного Синода. Регулярно проводятся пленарные заседания Комиссии, а по мере необходимости — расширенные заседания, на которых обсуждаются вопросы богословского характера, касающиеся повседневной жизни Церкви.

Пользуясь случаем, как председатель Синодальной Богословской комиссии пред лицом столь представительного собрания богословов и ученых выражаю сыновнюю благодарность Предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию за неустанное внимание к работе Комиссии и за поддержку ее инициатив на протяжении всего десятилетнего периода нашей деятельности. В 2000 году на очередной конференции соборным разумом была дана общая оценка состояния и перспектив развития православного богословия на пороге нового столетия. Затем состоялись тематические конференции, посвященные богословской антропологии — учению Церкви о человеке и, совместно с Международным обществом христианских философов, учению о Святой Троице. В течение нескольких лет Богословская комиссия регулярно проводит совместные семинары с Институтом философии Российской Академии Наук, в ходе которых имеет место плодотворный диалог философов й богословов по вопросам, представляющим общий интерес. Процесс работы Богословской комиссии привел нас к необходимости обратиться к той теме, которую предстоит обсудить на нынешнем собрании: «Православное учение о Церкви». Едва ли можно усомниться в том, сколь важной является эта тема в современных условиях церковного бытия.

Православное учение о Церкви

Богословская конференция Русской Православной Церкви Москва, 17-20 ноября 2003 г. Материалы

Синодальная Богословская комиссия, 2004

Православное учение о Церкви - Содержание

Приветствие Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II участникам Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о Церкви»

Вступительное слово Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Председателя Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Церковь Христова в Посланиях святого Апостола Павла

Протоиерей Владимир Башкиров Церковь Христова и Царство Божие (опыт разграничения понятий)

Константин Скутерис Церковь, «преисполненная Святой Троицей»

Митрополит Молдавский и Буковинский Даниил (Румынская Православная Церковь) Единство Церкви, его природа и цель

Епископ Вроцлавский и Щетинский Иеремия (Польская Православная Церковь) Структура Церкви: Вселенская Церковь — Поместная Церковь — епархия — приход

Протоиерей Валентин Асмус Три типа экклезиологии

Протоиерей Владислав Цыпин К вопросу о соборности и соборах

Диакон Николай Лосский Соборность-кафоличность и первенство в православной экклезиологии

Протоиерей Николай Озолин Местная церковь и «диаспора»

Протоиерей Леонид Кишковский Православие в Америке: диаспора или Церковь?

Иеромонах Иов (Гена) Размышления А.В. Карташева о роли Константинопольского Патриарха в Православной Церкви и их отображение в трудах современных православных богословов

Протопресвитер Борис Бобринский Церковь и Евхаристия

Архиепископ Тихвинский Константин (Горянов) Церковь и Евхаристия

Епископ Иоанн (Ядзиги) Таинства и Церковь

Алексей Сидоров Некоторые аспекты экклесиологии преподобного Максима Исповедника

Алексей Фокин Тертуллиан о должностях и служениях в Древней Церкви (конец II в. — начало III в.)

Пол Вальер Пределы Предания

Константин Сигов Свидетели правды и проблема традиции

Ольга Васильева Церковь и власть в XX веке

Сергей Фирсов К вопросу о маргинализации сознания в современной религиозной жизни православной России

Сергей Чапнин О церковном сознании некоторых общин и мирянских групп в современной России

Иван Желев Димитров Законодательство о религии в современной Болгарии

Хризостом Стамулис Physis и agape. Применение тринитарной модели в экклезиологическом диалоге христианских Церквей

Григорий Ларенцакис Проблема экклезиологии в отношениях между православной и неправославными Церквами

Архиепископ Львовский и Галицкий Августин Православие и униатство: сосуществование или противостояние?

Дагмар Хеллер Единство Церкви — непростая задача в диалоге между христианами

Роберт Дженсон Некоторые тринитарные аспекты церковного единства

Уоллес Олстон Церковь и общество: прагматический подход к христианской надежде

Православное учение о Церкви - Приветствие Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Ваше Высокопреосвященство, преосвященные архипастыри, всечестные отцы, представители светской науки, уважаемые иностранные гости, возлюбленные о Господе братья и сестры! Сердечно приветствую вас, участников международной богословской конференции «Православное учение о Церкви». Это уже третий богословский форум Русской Православной Церкви со времени возобновления традиции проведения общецерковных богословских конференций в 2000 году. Мы рады тому, что богословские конференции Русской Православной Церкви приобрели международный характер. Мы надеемся на то, что этот статус будет постоянным и что такие конференции смогут посильно служить всей церковной Полноте. Именно вопрос о Церкви, ее природе, свидетельстве и служении, был избран в качестве темы для настоящей конференции. Утверждая эту тему, Священный Синод Русской Православной Церкви имел в виду, что, наряду с изучением теоретических вопросов, богословские конференции уделяют существенное внимание актуальным аспектам церковной практики. Тем самым они способствуют преодолению известной отвлеченности академического богословия и вносят важный вклад как в совершенствование церковного служения, так и в развитие самого богословия.

В соответствии с избранной темой значительное внимание на конференции будет уделено учению о Церкви в Священном Писании и догматическом предании. Весьма важным видится и рассмотрение учения о Церкви в литургическом и каноническом предании. Средоточием церковной жизни является богослужение и, в первую очередь, Святая Евхаристия. С ней неразрывно связаны все иные аспекты церковного бытия. Развитие церковной жизни немыслимо без подлинного духовного и литургического возрождения. Особое место в учении о Церкви имеют церковные каноны. В них запечатлены нормы церковного бытия, принципы канонического сознания Церкви. В этом их непреходящее значение для богословия. Задача богословия — показать живую связь исторически изменчивого и неизменного в каноническом и литургическом строе Церкви. На основании такого богословского анализа и следует судить о формах церковного строя в тех исторических условиях, в которых нам волею Божией определено жить. Особая тема, которая заслуживает богословского обсуждения на данной конференции, это единство Православия. В этой сфере немало проблем, и в деле их разрешения существенная роль принадлежит богословам. Важной темой»для обсуждения на конференции станут и вопросы отношения Православия с инославным христианством. Несмотря на сложность этой проблемы, мы, православные, не должны прекращать усилий по восстановлению единства всех христиан в лоне Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Это наш долг, ибо единство — это то, к чему призывает нас Господь (Ин 17:21). Учение о природе Церкви неразрывно связано с учением о ее историческом призвании и задачах. Поэтому на данной конференции вы будете обсуждать формы и методы служения и свидетельства Церкви в нынешнем быстро меняющемся мире.

Вот уже более десяти лет Русская Православная Церковь живет в условиях внешней свободы. За эти годы нам стало особенно ясно, сколь значимо для нас наше богословское наследие, сколь важно сегодня творческое осмысление трудов выдающихся православных богословов XX века. Данная конференция проходит в год столетия со дня рождения русского богослова Владимира Николаевича Лосского. Для всего христианского мира его имя стало символом современного православного богословия. Владимир Лосский подчеркивал, что экклезиология является важнейшей догматической темой современности, и его собственный вклад в развитие этой темы трудно переоценить. Хотел бы сказать еще об одном. В этом году исполняется десять лет Деятельности Синодальной Богословской комиссии. На протяжении этого времени Богословская комиссия неоднократно выполняла важные поручения, которые давал ей Священный Синод. Богословская комиссия предприняла ряд важных начинаний по развитию богословской науки в нашей Церкви, в частности, и проведение общецерковных богословских конференций, а также диалог со светской наукой. Сегодня мы видим плоды трудов комиссии и рассчитываем на ее активную деятельность в будущем. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность всем членам, сотрудникам и консультантам Синодальной Богословской комиссии и, в первую очередь, ее председателю, Высокопреосвященному Филарету, Митрополиту Минскому и Слуцкому, Патриаршему Экзарху всея Беларуси. Возлюбленные архипастыри, пастыри, братья и сестры! От всего сердца молитвенно желаю благословенных успехов и помощи Божией всем вам, участникам международной богословской конференции «Православное учение о Церкви», в предстоящих трудах.