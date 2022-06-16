Тема этой книги — дело Дрейфуса. Дело, являющееся одной из важных страниц в истории еврейского народа и возникновении сионистского движения, сыграло не менее значительную роль во французской истории. Евреи увидели, что даже в самой передовой стране того времени, предоставившей им в 1790 г. гражданские права, их положение непрочно, а широким слоям французского народа показало, что под прикрытием антисемитской пропаганды к власти рвутся ультрареакционные силы.

Дело стало рубежом двух веков. Устраивающие погромы на улицах организованные по-военному отряды погромщиков из Лиги антисемитов были явным прообразом будущих штурмовиков в нацистской Германии, принадлежали XX веку. А невиданная кампания, разделившая не только Францию, но и весь мир, в защиту вчера еще никому не известного капитана еврея куда более энергичная, чем все протесты в мире во время Холокоста, была проявлением либерального XIX века. Как случилось, что Альфред Дрейфус, типичный средний французский офицер, разделявший все предрассудки своего сословия, в том числе и французский шовинизм, ничего до конца жизни не понявший ни в своем собственном деле, ни в кампании в его защиту, стал символом страданий еврейского народа на его многовековом пути?

Многие обстоятельства дела Дрейфуса остаются до сих пор загадочными, и оно, учитывая рост антисемитизма в мире, остается более чем актуальным. Во Франции, США, Англии, Германии и других странах публикуются работы, посвященные делу Дрейфуса. И только в Советском Союзе и России, за исключением нескольких журнальных статей и небольших разделов в двух-трех книгах, о нем не написано ничего. Наша книга является первой попыткой восполнить этой пробел.

Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса

СПб. : Нестор-История, 2020. — 176 с.

ISBN 978-5-4469-1759-4

Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса - Содержание

Вступление

ФРАНЦУЗСКИЕ ЕВРЕИ И ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИСЕМИТЫ ДО ДЕЛА ДРЕЙФУСА

Антисемитизм правых

Левый и социалистический антисемитизм

«Толпа евреев с жирными лоснящимися лицами»

Еще одна сторона взаимодействия двух культур

Алжирский пролог дела Дрейфуса

Панама

«Эти грубые грязные татары»

Первое столкновение

СУД И ОСУЖДЕНИЕ ДРЕЙФУСА

Полицейская оперетта

Единая Франция

Типичный офицер

Чертов остров

БОРЬБА ЗА ПЕРЕСМОТР

Первые дрейфусары

Деятельность Пикара

Генеральские фальшивки

Любимец французских националистов

ДВЕ ФРАНЦИИ

Письмо Золя

Кто автор бордеро?

Погром!

«Смыть всю грязь Израиля»

Французские евреи во время дела Дрейфуса

Суд над Золя

Борьба усиливается

Процесс в Рене

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ДРЕЙФУСА В РОССИИ И В СССР

Послесловие