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Прайсман - Дело Дрейфуса

Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, **Persecution Secret Services, Ethics
Тема этой книги — дело Дрейфуса. Дело, являющееся одной из важных страниц в истории еврейского народа и возникновении сионистского движения, сыграло не менее значительную роль во французской истории. Евреи увидели, что даже в самой передовой стране того времени, предоставившей им в 1790 г. гражданские права, их положение непрочно, а широким слоям французского народа показало, что под прикрытием антисемитской пропаганды к власти рвутся ультрареакционные силы.
Дело стало рубежом двух веков. Устраивающие погромы на улицах организованные по-военному отряды погромщиков из Лиги антисемитов были явным прообразом будущих штурмовиков в нацистской Германии, принадлежали XX веку. А невиданная кампания, разделившая не только Францию, но и весь мир, в защиту вчера еще никому не известного капитана еврея куда более энергичная, чем все протесты в мире во время Холокоста, была проявлением либерального XIX века. Как случилось, что Альфред Дрейфус, типичный средний французский офицер, разделявший все предрассудки своего сословия, в том числе и французский шовинизм, ничего до конца жизни не понявший ни в своем собственном деле, ни в кампании в его защиту, стал символом страданий еврейского народа на его многовековом пути?
Многие обстоятельства дела Дрейфуса остаются до сих пор загадочными, и оно, учитывая рост антисемитизма в мире, остается более чем актуальным. Во Франции, США, Англии, Германии и других странах публикуются работы, посвященные делу Дрейфуса. И только в Советском Союзе и России, за исключением нескольких журнальных статей и небольших разделов в двух-трех книгах, о нем не написано ничего. Наша книга является первой попыткой восполнить этой пробел.

Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса

СПб. : Нестор-История, 2020. — 176 с.
ISBN 978-5-4469-1759-4

Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса - Содержание

Вступление
ФРАНЦУЗСКИЕ ЕВРЕИ И ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИСЕМИТЫ ДО ДЕЛА ДРЕЙФУСА
  • Антисемитизм правых
  • Левый и социалистический антисемитизм
  • «Толпа евреев с жирными лоснящимися лицами»
  • Еще одна сторона взаимодействия двух культур
  • Алжирский пролог дела Дрейфуса
  • Панама
  • «Эти грубые грязные татары»
  • Первое столкновение
СУД И ОСУЖДЕНИЕ ДРЕЙФУСА
  • Полицейская оперетта
  • Единая Франция
  • Типичный офицер
  • Чертов остров
БОРЬБА ЗА ПЕРЕСМОТР
  • Первые дрейфусары
  • Деятельность Пикара
  • Генеральские фальшивки
  • Любимец французских националистов
ДВЕ ФРАНЦИИ
  • Письмо Золя
  • Кто автор бордеро?
  • Погром!
  • «Смыть всю грязь Израиля»
  • Французские евреи во время дела Дрейфуса
  • Суд над Золя
  • Борьба усиливается
  • Процесс в Рене
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ДРЕЙФУСА В РОССИИ И В СССР
Послесловие
Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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