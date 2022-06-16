Прайсман - Дело Дрейфуса
Тема этой книги — дело Дрейфуса. Дело, являющееся одной из важных страниц в истории еврейского народа и возникновении сионистского движения, сыграло не менее значительную роль во французской истории. Евреи увидели, что даже в самой передовой стране того времени, предоставившей им в 1790 г. гражданские права, их положение непрочно, а широким слоям французского народа показало, что под прикрытием антисемитской пропаганды к власти рвутся ультрареакционные силы.
Дело стало рубежом двух веков. Устраивающие погромы на улицах организованные по-военному отряды погромщиков из Лиги антисемитов были явным прообразом будущих штурмовиков в нацистской Германии, принадлежали XX веку. А невиданная кампания, разделившая не только Францию, но и весь мир, в защиту вчера еще никому не известного капитана еврея куда более энергичная, чем все протесты в мире во время Холокоста, была проявлением либерального XIX века. Как случилось, что Альфред Дрейфус, типичный средний французский офицер, разделявший все предрассудки своего сословия, в том числе и французский шовинизм, ничего до конца жизни не понявший ни в своем собственном деле, ни в кампании в его защиту, стал символом страданий еврейского народа на его многовековом пути?
Многие обстоятельства дела Дрейфуса остаются до сих пор загадочными, и оно, учитывая рост антисемитизма в мире, остается более чем актуальным. Во Франции, США, Англии, Германии и других странах публикуются работы, посвященные делу Дрейфуса. И только в Советском Союзе и России, за исключением нескольких журнальных статей и небольших разделов в двух-трех книгах, о нем не написано ничего. Наша книга является первой попыткой восполнить этой пробел.
Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса
СПб. : Нестор-История, 2020. — 176 с.
ISBN 978-5-4469-1759-4
Леонид Григорьевич Прайсман - Дело Дрейфуса - Содержание
Вступление
ФРАНЦУЗСКИЕ ЕВРЕИ И ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИСЕМИТЫ ДО ДЕЛА ДРЕЙФУСА
- Антисемитизм правых
- Левый и социалистический антисемитизм
- «Толпа евреев с жирными лоснящимися лицами»
- Еще одна сторона взаимодействия двух культур
- Алжирский пролог дела Дрейфуса
- Панама
- «Эти грубые грязные татары»
- Первое столкновение
СУД И ОСУЖДЕНИЕ ДРЕЙФУСА
- Полицейская оперетта
- Единая Франция
- Типичный офицер
- Чертов остров
БОРЬБА ЗА ПЕРЕСМОТР
- Первые дрейфусары
- Деятельность Пикара
- Генеральские фальшивки
- Любимец французских националистов
ДВЕ ФРАНЦИИ
- Письмо Золя
- Кто автор бордеро?
- Погром!
- «Смыть всю грязь Израиля»
- Французские евреи во время дела Дрейфуса
- Суд над Золя
- Борьба усиливается
- Процесс в Рене
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ДРЕЙФУСА В РОССИИ И В СССР
Послесловие
спасибо