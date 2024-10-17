Прентис – Интегрированный тайм-менеджмент

Интегрированный тайм-менеджмент — это наука и искусство легко, непринужденно идти по жизни. Успех в делах вам гарантирован как результат нового подхода к жизни, который вы освоите благодаря методам, изложенным в этой книге. Книга, которую вы держите в руках, — ваш ключ в мир совершенства. Жить по методике интегрированного тайм-менеджмента значит в полной мере использовать свои физические и умственные способности. Гнев, раздражение, отчаяние можно обуздать с помощью надлежащего планирования и учета случайностей, помех и ограничений, неизбежных как в работе, так и в жизни вообще.

Вы спросите: почему это так важно? Ответ прост: потому что нельзя постоянно жить в стрессе. Большинство людей только и делают, что выкручиваются. Запрыгивают в автобус на ходу или скрипят зубами от злости в дорожной пробке. Наспех обедают за рабочим столом. Глотают таблетки от головной боли или несварения желудка, пытаясь возместить тот ущерб, который наносит стресс их организму. Считают дни до пятницы, когда можно наконец отдохнуть. У всех этих людей — ваших коллег, клиентов, конкурентов — жизнь перевернута с ног на голову: основное место занимают негативные эмоции, такие как гнев, раздражение, отчаяние, а ясность мысли и творческий потенциал отодвинуты на задний план. Вы ежедневно наблюдаете сотни примеров потери контроля над ситуацией. Так жить нельзя, и уж, конечно, не таков путь к совершенству. Стресс выбивает из-под ваших ног лестницу, ведущую к успеху, и радости жизни становятся недосягаемыми.

В вашей власти все изменить, и ключ к переменам вы сейчас держите в руках.

Начав жить и работать по методике интегрированного тайм-менеджмента, вы по-прежнему будете сталкиваться с экстремальными ситуациями, требовательными менеджерами, горящими сроками проектов, проволочками. Но вот справляться с ними вы будете совсем иначе. На ваши хладнокровие и компетентность будут равняться, в них будут видеть харизму или талант лидера, который природой дан далеко не всем. От окружающих вас людей не укроются ваша стойкость в сумятице делового дня, блеск ваших глаз, уверенные манеры и твердый голос, а также ваши решения, идеи и поступки, демонстрирующие преимущества методики интегрированного тайм-менеджмента.

Прентис С. – Интегрированный тайм-менеджмент

Пер. с англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2007. – 288 с.

ISBN 5-98124-156-X

Прентис С. – Интегрированный тайм-менеджмент – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СМОТРЕТЬ ТУДА! ЖИВО!

Три кита

Бенджамин Франклин и «Улица Сезам»

Темп ожиданий

Эра злорадства

Международная ярмарка 1939 года в Нью-Йорке....

А нужна ли вам эта книга?

ГЛАВА 2. НАШЕ ТЕЛО И ВРЕМЯ

Залитый водой подвал

Гремучие змеи и пчелы

Условный рефлекс

Страх перед неизвестным

Суточный ритм

А ч т о такого в шоколаде?

Действуй, пока кофе не остыл

Ночной отдых и сон

Цикличный мир

Взаимное влияние и что такое футбол на рабочем месте

Вода в миске

ГЛАВА 3. УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕДВИДЕНИИ БУДУЩЕГО

«Искусство войны»

Краткий курс управления проектами

Свадьба: проект с тортом в финале

И какое это имеет отношение к управлению временем?

Критический путь

Какое отношение критический путь имеет к управлению временем?

Плотина Гувера

Проводим учет

Утратил контроль! Катастрофа!

Сила резерва

От целого к части

Дела ежегодные

Преимущества планирования

ГЛАВА 4. I-ОБРАЗНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ: ПРИМЕНЯЕМ УЧЕТ К СТРУКТУРЕ

Как работает I-образный распорядок дня

Планирование

Раскадровка

Сердцевина I-образного распорядка дня

Обзор I-образного распорядка дня

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ, ПРИУЧЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ..

Италия, Флоренция, 1502 год

Как добиться, чтобы они захотели сделать то, чего вы от них хотите

Встречи с шефом

Превышенный график

Насколько реально приучение?

Объединяем учет и влияние

Коммуникации и брендинг

Пригоршня воды

ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ: ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

«Краеугольное время»

Полукруглая арка

Тягач с прицепом

«Краеугольное время»: как его организовать

Главное, не сколько, а как

Время возможностей

Золотой час

Импульс переходящего остатка

ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: КАК УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫ ПРОДУКТИВНЫ?

Принцип Парето

Убийцы времени: внешние помехи

Убийцы времени: внутренние помехи

Управление проектами и трезвая оценка времени

Где еще применим принцип Парето

Установление приоритетов и сортировка

Кризис тоже требует подхода с умом

Случай с Чуко Лиангом

Правило человека за бортом

Полное фиаско!

Еще несколько способов установления приоритетов

Тест SMARTS

Выполняйте только нужную работу

ГЛАВА 8. ПЯТИДЕСЯТИПЯТИМИНУТНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ПРИУЧЕНИЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ

Бесконечное совещание

Время совещания: пятьдесят пять минут

А нужно ли совещание?

Повестка дня

Вопрос с подвохом

Ведущие

Ход совещания

«Провозглашающие тосты»

Несколько совещаний подряд: как справиться

Благоприятная обстановка

Церкви и храмы

Альтернатива официальным совещаниям

ГЛАВА 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: ЛЮДИ ВОКРУГ ВАС

Как ограничить собеседника: зачин и финал разговора

Нежданные посетители

Язык телодвижений

На бегу

А где пообщаться?

Как сказать «нет»

ГЛАВА 10. СВЯЗЬ. ПОЛУЧАЕМ ИНФОРМАЦИЮ

Телефон

Голосовая почта: основное средство связи

Преимущества определителя номера: используйте их

Оставляем сообщение: максимум информации

Если нужен только живой разговор

Регистрируйте абсолютно все

Ловкий маневр: сообщения после работы

Электронная почта

Электронный сквозняк

ГЛАВА 11. НАЙТИ ВСЕ ЗА МИНУТУ: МЕСТО ДЛЯ КАЖДОЙ ВЕЩИ И КАЖДАЯ ВЕЩЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Леди и лимузин

Рабочее место — инструмент для работы, а не ящик для инструментов

Найти за минуту

Последний штрих

Один человек — один календарь

А я и так все помню — чем плохо?

Стенография XXI века

Карманный персональный компьютер (КПК)

Контрольные списки

Харизма

Регистрируйте абсолютно все

База знаний

ГЛАВА 12. РАВНОВЕСИЕ В ЖИЗНИ: КРУГ РИТМОВ ОРГАНИЗМА

Сон: мастерская по ремонту организма

Личное время

Ваша золотая жила

Личное время против времени с отрицательной величиной стоимости

Марафонец

Проект вашего здоровья

Время ужинать

Планируем отпуск заранее

ГЛАВА 13. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: СОВЕРШЕНСТВО ДОСТИГАЕТСЯ ТОЧНОСТЬЮ

Поездки по методике интегрированного тайм-менеджмента

Судите сами: пример интегрированного тайм-менеджмента

Интегрированный тайм-менеджмент утром: подъем!

Два пути — одна поездка

Помогите желудку сами

ГЛАВА 14. РЕАЛИЗАЦИЯ: КАК ОТСЮДА ПОПАСТЬ ТУДА

Изменим статус-кво

Муравьи в космосе

Перемены и переходный период

Производственное совещание

Образец для подражания

Эмоциональный фундамент: здание на скале

Строим лестницу

Измеряйте и проверяйте

Приобретаем привычки: правило двадцати одного дня

Рогатка

Сила привычки

Составьте письменный план

Кредитная карточка

Политика открытых дверей

ГЛАВА 15. ВАША АХИЛЛЕСОВА ПЯТА: ЧТО ВАМ МЕШАЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИДЕЙ

Человек, который почти продал Эйфелеву башню

Синдром супергероя

Передача полномочий

Чрезмерная уверенность в своих силах

Неверная оценка времени

Точный расчет

Клуб «В последний момент»

Откладываете дела на потом?

Клуб «В последний момент» (продолжение)

Правило береговой охраны

Работоголизм

Синдром присутствия

ГЛАВА 16. РУКИ СВЯЗАНЫ: ЧТО МЕШАЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ

Команда и ведро

Время: как обычно ограниченно

Вы сами себе ограничение — и это нормально!

Ваше окружение — это также ограничение

Ваш начальник: и вновь ограничения

И календарь — тоже ограничение

День интегрированного тайм-менеджмента

ГЛАВА 17. УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ ДОМА: НА ЭТОТ РАЗ ТОЛЬКО ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ

Завтрак дает силы

Составляем меню

Планируем покупки

Контрольные списки

Уборка

Двадцать минут на чтение перед сном

ГЛАВА 18. С ЧЕГО НАЧАТЬ

Синдром нового автомобиля

Метод управления временем: общий курс? причуда?

Первый шаг

Заявление о переменах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самые распространенные доводы против управления временем

ЛИТЕРАТУРА

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОБ АВТОРЕ

ОБЛОЖКА