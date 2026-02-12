Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе - том 5 - ПСТСО -5

Пятый том серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе» посвящен аскетическому наследию преподобного Феодора Студита (759–826). Данный том содержит Творения нравственно-аскетические преп. Феодора и включает в себя цикл проповеднических произведений этого святого отца для монашествующих под названием «Великое оглашение» (части I–III).



Преп. Феодора называют святым отцом, немало сделавшим для византийского монашества, вернувшим его в IX веке на стезю общежительного устроения; плодовитым церковным писателем, талантливым и неутомимым проповедником, ярким гимнографом, суровым аскетом, исповедником, много пострадавшим от византийских императоров за свои православные церковно-канонические и догматические взгляды.

Преподобный Феодор Студит - Творения - Том 1 - Нравственно- аскетические творения

Сибирская Благозвонница; Москва; 2010

ISBN 978-5-91362-285-3

Преподобный Феодор Студит - Творения. Том 1 - Нравственно- аскетические творения - Содержание

Предисловие к первому тому Творений преподобного Феодора Студита

Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность. Исторический очерк

Глава первая Юность преподобного Феодора и первоначальная его деятельность в Саккудионском монастыре

Глава вторая Михианские споры в Византии и участие в них преподобного Феодора

Глава третья Борьба преподобного Феодора Студита против иконоборчества

Глава четвертая Преподобный Феодор Студит как организатор монастырского общежительного строя

Глава пятая Богословско-литературная деятельность преподобного Феодора Студита

Глава шестая Кончина преподобного Феодора Студита

Жизнь и подвиги преподобного Феодора Студита

Жизнь и подвиги преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийского, описанные монахом Михаилом[421](Житие 1 – Vita A)

Жизнь и подвиги преподобного отца нашего и исповедника Феодора, игумена обители Студийской, описанные монахом Михаилом [Студитом] (Житие 2 – Vita B)

Тропарь преподобному Феодору

Отрывок из Жития 3 (Vita C) о кончине преподобного Феодора Студита

Преподобный Феодор Студит Нравственно-аскетические творения: Великое оглашение

Часть I

Часть II

Часть III

Сокращения

Сокращения в ссылках на канонические правила

Преподобный Феодор Студит - Нравственно- аскетические творения - Предисловие

Как видно из литературы о преподобном Феодоре, он стал общепризнанным авторитетом византийского монашества своей эпохи: преподобный «Феодор в IX в. являл собою… образец строгой монашеской жизни… Столь же значимым оказалось его воздействие и на исторические пути монашества. Претерпев суровые гонения иконоборческого периода, византийское монашество приобрело славу мученичества, и в православных кругах его авторитет часто был намного выше авторитета колеблющегося священноначалия».

Православное монашество того времени помимо выполнения своего обычного аскетического служения активно боролось, как и в предшествующие эпохи тринитарных и христологических споров, за акривию в области догматики и нравственно-канонической дисциплины в Церкви и обществе[6]. Сам же преподобный Феодор пресекал насколько мог стремление некоторых византийских императоров подчинить себе Церковь, отстаивал традиционную идею «симфонии», предполагающую независимость и гармоничное сосуществование церковной и светской власти. Поэтому неудивительно, что из-за своей принципиально строгой позиции святой отец трижды изгонялся из своих монастырей: в 796–797, в 809–811 и в 815–820 годах; в общей сложности он пробыл в изгнании не менее десяти лет. Однако столь бурная и неспокойная жизнь не помешала преподобному Феодору стать крупным реформатором современного ему византийского монашества и плодовитым аскетическим автором.

Преподобный Феодор Студит - Христианская любовь

Дорогие мои чада и возлюбленные братия. Как я, слабый, ничтожный и не по заслугам ставший вашим отцом, проявляю свои силы в том, чтобы сообщить вам относящееся к вашему боголюбезному спасению, так и вы, со своей стороны, отверзите свой слух для научения Господня (см. Ис. 50:4–5), слушайте со вниманием мои слова, дабы я говорил не напрасно и не бросал семени в сухую землю. Я ведь сам ничего не пожинаю – вы сами остаетесь без плода, как будто вы земля не хорошая, но такая, которая приносит терния страстей. Поэтому все вы всяким образом и постоянно должны внимать, особенно же в день оглашения. Ибо теперь ведь время спасения нашего, или время, когда исчезла опасность погибели, теперь благоприятные дни, производительная жизнь, ровная дорога: устремимся же и поспешим благоугождать Богу во всем.

В нас самих и смерть, и жизнь (см. Втор. 30:19). Будем пребывать в самих себе и на указываемых ежедневно послушаниях. Пребывайте в делах рук ваших, в вашем благом порядке жизни, в искренней и свободной от зависти любви друг к другу. Ибо где любовь, там и связанный с ней мир (см.: Еф. 4:3; Кол. 3:14–15), оттуда убегает все дурное (см. Иак. 3:16). А где ее нет, туда проникает ненависть, диавол и остальные страсти. Будем жить в строгом подчинении законам, правилам и заповедям, а не беспорядочно, самовольно, так себе – ни хорошо, ни дурно (άδιαφόρως), скверно и беззаконно. Ввиду этого подчиняйтесь мне все, да будет у всех у нас одна душа, даже одно сердце (см. Деян. 4:32), равно также и одна воля, чтобы нам быть упорядоченными во всем.