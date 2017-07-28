Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Первой международной патристической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры «Преподобный Исаак Сирин и его духовное наследие» (Москва, 10-11 октября 2013 г.). В него вошли доклады ведущих мировых и отечественных специалистов по сирийской христианской литературе, большинство из которых непосредственно связано с изучением личности и духовного наследия прп. Исаака Сирина, рукописной традиции его творений, их древних и современных переводов, а также различных аспектов его влияния на последующее развитие христианской духовности на Западе и в России.

Предисловие

I. БИОГРАФИЯ, ТРУДЫ, РУКОПИСИ, ПЕРЕВОДЫ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) В поисках духовного жемчуга. Преподобный Исаак Сирин и его творения

Г. М. Кессель Рукописное наследие прп. Исаака Сирина: обзор сирийских рукописей

Т. Патаридзе История зарождения переводов трудов прп. Исаака Сирина и их распространения в Лавре св. Саввы

М. Пирар Критическое издание греческого перевода «Подвижнических Слов» преподобного Исаака Сирина

С. Къяла Арабский перевод творений св. Исаака Сирина: канал трансляции сирийской христианской литературы

С. Ханерас Некоторые примеры искажения смысла в латинских и новоевропейских переводах творений св. Исаака Сирина

II. БОГОСЛОВИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА

Протоиерей Иоанн Бэр Преподобный Исаак Ниневийский о Кресте Христовом

Священник Серафим Сеппала Ангелология св. Исаака Сирина

Е. В. Барский, М. Г. Калинин Адам в 3-м томе св. Исаака Сирина

А. Р. Фокин Апокатастасис в сирийской христианской традиции: Евагрий и Исаак

III. ДУХОВНО-АСКЕТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА

Себастьян Брок Псалмопение и молитва у Исаака Сирина

Схиархимандрит Габриэль (Бунге) С греческого на сирийский и обратно: об одной цитате из Евагрия Понтийского

A.Хант Монах как плачущий: преподобный Исаак Сирин и монашеская идентичность в VII столетии и в последующее время

Ж. Акики Ритуал слез у св. Исаака Ниневийского

Брурия Биттон-Ашкелони «Приведенные к тишине»: Исаак Сирин и Иоанн Дальятский о самопреображении

П. Хагман Аскетизм как политическое богословие: подвижник как таинство у св. Исаака Ниневийского

IV. НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА И ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Я. Г. Головнина Жанровая система аскетической письменности и ее особенности в сирийской литературе

3. Фьори Дионисий Ареопагит и Исаак Сирин: попытка переоценки

Ю. В. Фурман Концепция «временного мира» у Йоханнана бар Пенкайе и Исаака Сирина

B.А. Баранов «Ангелы в облике святых»: сирийская традиция в Константинополе

Игумен Дионисий (Шлёнов) Исаак Сирин и Симеон Новый Богослов как учители безмолвия

О. С. Попова Образ Исаака Сирина в византийском искусстве XIV в

М. С. Егорова Аскетический текст в древнерусской традиции: поучения преподобного Исаака Сирина и автокоммуникация

Архимандрит Василий (Иверский) Духовная связь аввы Исаака Сирина и Ф. М. Достоевского

С. Сальвестрони Прп. Исаак Сирин и творчество Ф. М. Достоевского

М. Тамке Стремиться понять Исаака Ниневийского и потерпеть неудачу: усилия Густава Биккеля и этика св. Исаака

Приложение I. Издания оригинального текста и переводы творений Исаака Сирина

Приложение II. Таблицы соответствий

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Преподобный Исаак Сирин и его духовное наследие - Cборник материалов Первой международной патристической конференции - Предисловие

Доклады сгруппированы по четырем тематическим разделам. В первый раздел, посвященный вопросам биографии, трудов, рукописей и переводов творений св. Исаака, вошли пять докладов. В открывающем Сборник программном докладе председателя Отдела внешних церковных связей, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) «В поисках духовного жемчуга. Преподобный Исаак Сирин и его творения» подводятся итоги изучения личности и творений св. Исаака в контексте патристических исследований последних десятилетий. Здесь приводятся новейшие данные о жизни святого в широком историческом контексте, а также о корпусе его творений, состоявшем, по разным историческим свидетельствам, из пяти или семи томов (собраний), из которых ныне известны три; убедительно доказывается целостность известного на сегодня корпуса в вопросах лексики, стиля и содержания и его несомненная принадлежность перу св. Исаака; приводятся краткие сведения о переводах творений св. Исаака на греческий и русский языки и отличиях этих переводов от оригинального текста; наконец, говорится о важности наследия св. Исаака для Русской Православной Церкви и православной духовности в целом.

Доклад научного сотрудника Марбургского университета Григория Михайловича Кесселя «Рукописное наследие прп. Исаака Сирина: обзор сирийских рукописей» содержит новейшие сведения и краткие характеристики всех известных в настоящее время рукописей оригинального сирийского текста творений св. Исаака, входящих в состав его трех томов и представленных в трех разных традициях: восточносирийской, западносирийской и мелькитской. В конце доклада автор приводит сводные таблицы рукописей всех трех томов, а также указывает на научные проблемы, которые еще требуют своего разрешения.

В докладе Тамары Патаридзе «История зарождения переводов трудов прп. Исаака Сирина и их распространения в Лавре св. Саввы» говорится о роли палестинской Лавры св. Саввы Освященного в деле распространения 1-го тома св. Исаака Сирина, а также о некоторых особенностях сирийской, греческой, арабской и грузинских версий входящих в этот том Слов.

В своем докладе Маркелл Пирар, научный сотрудник Центра восточных исследований (Лёвенский католический университет, Бельгия), рассказывает, как он подготовил современное критическое издание греческого перевода 1-го тома творений св. Исаака Сирина, вышедшее в свет в 2012 г. в Афонском Иверском монастыре. Он поясняет, какие рукописи и издания он использовал и какими принципами руководствовался, а также приводит краткую характеристику греческого перевода Слов св. Исаака по сравнению с их сирийским оригиналом. В целом подготовленное М. Пираром критическое издание греческого текста 1-го тома дает возможность лучше изучить его содержание и структуру.

Доклад Сабино Къяла, известного итальянского исследователя, переводчика и издателя 3-го тома творений св. Исаака Сирина, посвящен древним арабским переводам корпуса творений св. Исаака Сирина. Ученый подробно описывает наиболее распространенную арабскую версию творений св. Исаака - так называемое «четырехчастное собрание», включающее также и псевдоэпиграфические сочинения, вероятными авторами которых являются Исаак Антиохийский, Иоанн Апамейский и Дадишо Катрайа. По мнению ученого, тщательное исследование арабской традиции переводов творений св. Исаака может обогатить наши знания о его литературном наследии в целом, в частности о так называемом 5-м томе.

Завершает данный раздел сборника пространный доклад Себастии Ханераса, профессора теологического факультета Каталонии, в котором приводится детальный обзор основных латинских и новоевропейских переводов творений св. Исаака Сирина, их рукописей и изданий, а также разбираются характерные примеры искажения смысла греческого перевода, лежащего в основе латинского и всех последующих переводов, и указываются основные причины этих искажений, в числе которых ошибки переводчиков, переписчиков и издателей.

Второй раздел, посвященный вопросам богословского учения св. Исаака Сирина, представлен четырьмя докладами. Открывает раздел доклад ректора нью-йоркской Свято-Владимирской семинарии протоиерея Иоанна Бэра «Преподобный Исаак Ни-невийский о Кресте Христовом», в котором автор демонстрирует, что христология св. Исаака непохожа на традиционную ан-тиохийскую христологию. Основной акцент святой ставил не на осмыслении воплощения Христа или учении о Его одном Лице и двух природах, а на Его Крестной жертве, где смысл пришествия Христа и тайна соединения в Нем Божества и человечества выражается более ясно, чем в повествованиях о Его Рождестве, ведь, по словам автора, для св. Исаака именно «Крест является местом Шехины Всевышнего, святилищем Господним и океаном тайн домостроительства Божия».