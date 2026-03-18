Преподобный Иустин - Философия и религия Ф.М. Достоевского

Книга преподобного Иустина (Поповича) «Философия и религия Ф. М. Достоевского» представляет собой одно из самых глубоких и пламенных исследований духовного мира великого русского писателя, написанное выдающимся сербским богословом и святым XX века. Автор ставит задачу раскрыть Достоевского не просто как литератора, а как «пророка» и «апостола», чей творческий гений был полностью посвящен решению «вечных вопросов» человеческого бытия. Основная идея произведения заключается в том, что всё творчество Достоевского — это грандиозная битва между двумя мировоззрениями: человекобожием, ведущим к хаосу и небытию, и Богочеловечеством, воплощенным в Личности Иисуса Христа.

Содержательная часть книги детально анализирует психологию «подпольного человека» и трагедию европейского гуманизма, который, по мнению автора, неизбежно приходит к самоотрицанию через нигилизм и бунт. Иустин Попович последовательно разбирает образы Раскольникова, Ставрогина и Ивана Карамазова, видя в них воплощение интеллектуального ада, порожденного попыткой устроить мир без Бога. В противовес им автор воздвигает «положительно прекрасных» героев — князя Мышкина, Макара Долгорукого и старца Зосиму, в которых сияет лик Христов. Особое внимание уделяется «Легенде о Великом инквизиторе», которую преподобный Иустин трактует как глубочайшее обличение всякой тирании и подмены духовной свободы материальным благополучием.

Текст написан в исключительно экспрессивном, поэтичном и глубоко патерическом стиле, который превращает литературоведческий анализ в живое богословское свидетельство. Преподобный Иустин не просто исследует тексты, он проживает их вместе с автором, используя терминологию православного аскетизма для объяснения душевных движений героев Достоевского. Работа служит мощным духовным ориентиром для тех, кто ищет в литературе не развлечения, а ответов на вопросы о смысле страдания, бессмертии души и путях спасения. Это чтение помогает осознать, что для Достоевского и его исследователя православие было единственной силой, способной преобразить «хрустальный дворец» человеческой гордыни в живой храм Божьей любви.

Преподобный Иустин - Попович - Философия и религия Ф.М. Достоевского

Мн.: Издатель Д.В. Харченко, 2007. — 312 с.

ISBN 978-985-90125-1-8

Введение

Часть первая. Дьяволодицея

Глава I. Борьба за личность

Глава II. Бунт а) Неприятие мира - б) Неприятие Христа

Глава III. Творцы человеко-бога

Глава IV. Тайна атеистической философии и анархической этики

Глава V. Достоевский — легион

Часть вторая. Православная теодицея

Глава I. Единственное утешение человечества

Глава II. Над тайной пшеничного зерна

Глава III. Философия любви

Глава IV. Наивысший синтез жизни

Глава V. Тайна Европы и России

Заключение