Причард - Атлас біблійної історії

«Атлас біблійної історії», виданий видавництвом «Картографія» у 2010 році, є одним із найбільш повних та візуально насичених україномовних довідників, що охоплюють географічний та хронологічний простір Святого Письма. Автор видання, Тим Даулі, ставить за мету перетворити читання Біблії на об'ємну подорож, де кожна подія — від покликання Авраама до поширення ранньої Церкви — прив'язана до конкретного рельєфу, клімату та політичного контексту епохи. Основна ідея книги полягає в тому, що біблійна історія розгорталася не у вакуумі, а в тісній взаємодії з великими цивілізаціями Стародавнього Близького Сходу: Єгиптом, Хетською імперією, Ассирією, Вавилоном та Римом.

Структура атласу дозволяє читачеві послідовно пройти через десять ключових етапів формування біблійного світу. Починаючи з природних умов Ханаану та побуту перших кочовиків, книга детально описує епоху патріархів, драматичний вихід з Єгипту та стратегію завоювання краю під проводом Ісуса Навина. Особлива увага приділяється періодам розквіту Об'єднаного царства за Давида та Соломона, а також трагічному розділенню держави та наступним хвилям ассирійських і вавилонських завоювань. Останні розділи фокусуються на міжзавітній епосі, архітектурних проектах Ірода Великого та місіонерських маршрутах апостола Павла, завершуючись оглядом сучасного стану Ізраїлю та Палестини.

Видання вирізняється поєднанням точних картографічних даних з результатами археологічних розкопок та історичних досліджень. Використання схем храмів, планів міст, таких як єрусалимська цитадель, та детальних маршрутів подорожей робить цей атлас незамінним інструментом для глибокого вивчення Біблії. Текст, що супроводжує карти, написаний лаконічно та інформативно, допомагаючи зрозуміти логіку пересування біблійних героїв та причини військових зіткнень. Ця праця є фундаментальним ресурсом для викладачів, студентів і всіх, хто прагне бачити за текстом Писання живу та достовірну історію людства в її географічному вимірі.

Київ: Картографія, 2010. – 194 с.

ISBN 978-0-00-726770-5

Атлас біблійної історії - Зміст

Частина перша. Час і місце дІЇ

Край - Нанесення біблійних оповідей на карту - Історична географія й археологія - Письмо, архіви й бібліотеки стародавнього Близького Сходу - Біблія і стародавня історія - Язичницькі культи та релігійні практики - Шляхи та відстані

Частина друга. Патріархи

Мисливці, землероби та ковалі - Нащадки Ноя - Перші міста - Переселення Авраама - Мандрівки та подорожі патріархів - Життя Йосипа в Єгипті

Частина третя. Єгипет і Вихід

Єгипетська експансія в Ханаан - Уґаріт - центр торгівлі та впливу - Амарнське листування та походи Сеті І - Боротьба єгипетського фараона Рамзеса II з Хетською імперією - Шляхи писця і фараона Мернептаха - Торгівля Ханаану з Мікенами та Кіпром - Зміни за межами Ізраїлю в XII1—XII ст. до н. е. - Шлях Виходу з Єгипту

Частина четверта. Завоювання та зайняття

Завоювання Ісуса - Навина в Ханаані - Зайняття краю - Филистимляни - Епоха суддів

Частина п'ята. Об'єднане царство

Царство Саула - Прихід до влади Давида - Царство Давида - Царство Соломона - Храми та святилища Палестини - Соломонів Єрусалим - Зв'язки Ізраїлю з Фінікією

Частина шоста. Роз'єднане царство

Поділ царства - Вторгнення Шишака - Омрі та Ахав. Пророки - Ізраїль і Моав - Відносини Ізраїля з Арамом - Ассирійці - Мир і процвітання під владою Єровоама II - Ізраїль під владою Ассирії - Падіння Ізраїля - Відновлення могутності Юдеї - Напади ассирійців на Филистею та Юдею - Юдея за правління Єзекії і Манассії - Падіння Ассирійської імперії - Піднесення Вавилона - Правління Йосії - Навуходоносор і падіння Єрусалима - Перська імперія

Частина сьома. Між заповітами

Юдея в елліністичному світі - Юдея та Птолемеї - Імперія Селевкідів - Макавеї - Незалежність Юдеї. Монархія Хасмонеїв - Розвиток синагоги

Частина восьма. Палестина під владою Риму

Римська експансія - Царство Ірода - Єрусалим за Ірода Великого - Сувої Мертвого моря та їхні автори - Римська влада після Ірода - Галілея та проповіді Ісуса - Останні дні Ісуса

Частина дев'ята. Рання церква

Єврейська діаспора - Життя євреїв у діаспорі - Міста Апостола Павла - Місіонерські подорожі Павла

Частина десята. Післябіблійні часи

Перше юдейське повстання - Друге юдейське повстання - Римська Палестина після повстань - Поширення християнства - Ізраїль і Палестина Сьогодні

Хронологія

Бібліографія

Тематичний покажчик