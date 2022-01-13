Приход в медиамире

Религиозный фактор на протяжении нескольких лет присутствует в публичном пространстве на ведущих ролях. Пожалуй, сегодня в контексте религиозного осмысления действительности преломляются и политические, и социальные, и демографические проблемы. Причем как в российских СМИ, так и в международной прессе. Причин этому несколько. Во-первых, организаторы террористических и экстремистских актов в большинстве случаев придают своим деяниям религиознополитический аспект.

Во-вторых, в результате тенденций последних 30 лет мировые религиозные лидеры по всему миру регулярно выступают с оценками событий, пытаются измерить «духовную температуру» происходящего в обществе.

Интересен парадокс. Секуляризация, можно сказать, уже стара как мир, а религиозная проблематика из общественного дискурса все не уходит. Причем она либо конфликтная, провокационная - «жизнь или смерть», «война с неверными», карикатуры на Бога и пророков, высмеивание святости и священнослужителей; либо конфронтационная - как неприятие политических, законодательных инициатив религиозными представителями, так и критика религиозных позиции и активности светским сообществом. И в этом контексте в медиапространстве перманентно проявляется еще одна тема, связанная с сакральным - скандалы с участием представителей религий. Вне зависимости от христианской конфессии или традиционной религии, образ священнослужителя в сознании людей связан с добродетелями, с общепризнанными идеями морали, совести, достоинства. Поэтому, вероятно, пресса бурно реагирует на факты, разрушающие эти представления. Подобные публикации разбивают репутационные рейтинги и ставят религиозных служителей в позицию оправдания.

Преодоление скандальных, конфликтных ситуаций протекает в непростых условиях. Популярность свидетельств о добрых делах, формах просветительской работы, направленной на укрепление гуманистических идеалов в современном обществе, существенно меньше. Продвижение традиционных ценностей не приносит материалыных благ и аудитории не так интересно: основная масса населения не ждет от современных СМИ морализаторства. Напротив, нужны провокационные истории, радикальные точки зрения, «жареные» факты из жизни «служителей культа». Значит ли это все же, что представители Церкви не могут транслировать посредством масс-медиа информацию, содержащую евангельские заветы и свидетельствующую о вкладе верующих людей в созидание мироустройства? Ответ однозначный - могут и должны. Причем главная задача заключается в том, чтобы насытить публичную среду положительными материалами о деятельности Церкви.

Откуда же черпать вдохновение для церковного свидетельства? Не иначе, как из общения с верующими людьми, с теми, кто посвятил себя служению Богу, кто трудится в приходских общинах, кто регулярно участвует в церковных таинствах, для кого они - пульс, ритм жизни. В настоящее время в лоне Русской Православной Церкви больше тридцати тысяч приходов, в которых совершаются богослужения. Они объединяют десятки тысяч священнослужителей и прихожан. Ежедневно усилиями этих людей в современном мире раздается голос Церкви, над треволнениями века сего возвышается Глас Божий. Но если светским СМИ малоинтересны церковные медиаповоды, то вроде бы как само собой, что на помощь приходам и епархиям должны прийти свои - церковные и частные православные СМИ. И здесь мы сталкиваемся с первой проблемой, существующей в информационном поле Церкви. В православной среде нет соработничества. Крайне редко православные журналисты выступают, как говорится, единым фронтом. Чаще всего каждое издание выходит в медиасреду со своими тезисами и самостоятельно их продвигает. В условиях относительной стабильности данное обстоятельство не является рискогенным, пока не произойдет очередная информационная провокация. Например, осенью 2015 года один епархиальный отдел выступил с интернет-инициативой делиться в социальных сетях сообщениями о важности строительства новых храмов в своей мегаполисной епархии, при этом фиксировать тег #намнуженхрам. Буквально сразу на этот призыв откликнулись... Нет, не православные христиане, а храмоборцы. Они стали под этим тегом размещать публикации неприличного толка, создавать посты, оскорбляющие православных. Они запустили троллинг-програм- мы и не дали уникальной идее с позитивным смыслом жить в интернете. К сожалению, в ответ на виртуальные атаки православные пользователи проявили крайнее малодушие. Не помогли преодолеть конфликт и православные СМИ, они будто бы не заметили факта ин- тернет-агрессии, хотя пресс-служба епархиального отдела стоически боролась с храмоборцами несколько дней и взывала о помощи.

Еще к одной проблеме информационной деятельности приходов можно отнести отсутствие творческой фантазии или креатива, если выражаться новомодно. В онлайне и в офлайне подчас жизнь приходов и епархий представлена скудно и безынтересно. Она не привлекает пользователей, тем более, не увлекает их, не зарождает желания получше узнать об описываемом событии или человеке. А ведь у медийного присутствия Церкви есть одна - главная - цель. Она не в религиозной рекламе и не в создании выгодного имиджа. Приходы посредством средств массовой коммуникации призваны свидетельствовать о Христе, рассказывать людям об евангельской истине, приводить людей к Богу. Через открытие сайтов, издание листков, газет, журналов, обустройство стендов с объявлениями, регистрацию групп в социальных сетях важно заинтересовать человека, заразить его верой, чтобы он узнал больше о Православии, крестился (если не крещен), стал чаще бывать на богослужениях и в конечном счете воцерковился, прибившись к конкретному приходу, а не к виртуальной общине.

В связи с этим возникает следующая проблема, наблюдаемая в современной медийной политике Московского Патриархата. Церковному сообществу не хватает вдумчивого, понимающего диалога с теми, чьи позиции малопонятны, не близки и даже порой по отношению к нам откровенно агрессивны. Ситуацию эту не изменить, если каждый конкретно взятый приход не станет той каплей, которая точит камень. Вот почему важно, когда информационной работой занимаются профессионалы, способные качественно донести нужную точку зрения до самых широких кругов общественности. Но чтобы эту точку зрения донести, ее нужно сформулировать.

И здесь не обойтись без продуктивного общения священнослужителей с журналистами, церковнослужителей с прессой. Известны случаи, когда изначально провокационные материалы появлялись в СМИ не по злому умыслу, а по незнанию. Никто не дал адекватный комментарий, не помог журналисту разобраться в проблеме. Но чтобы СМИ было ясно, с кем, кроме архиерея, следует сотрудничать, в информационном поле необходимо системно освещать деятельность приходов и иных канонических структур, представлять духовенство и мирян, ответственных за разные направления церковного служения. И, конечно же, нужно вокруг епархии и приходов консолидировать православную общественность, способную на современном языке без штампов объяснить современникам суть церковной позиции по актуальным вопросам.

Безусловно, пунктирно обозначенные проблемы не исчерпывают всего круга нынешних информационных ситуаций с участием Церкви. И их не решить в одночасье. Сегодня медийная работа в Русской Православной Церкви, особенно на приходском уровне, находится в стадии становления. Содействовать устранению профессиональной безграмотности и совершенствованию информационного освещения жизни приходов, в частности, призван коллективный труд редакции информационно-просветительского интернет-портала «Приходы» (prichod.ru). Специалисты в области журналистики, связей с общественностью, интернет-коммуникаций, дизайна сначала провели для приходских сотрудников, ответственных за информационное служение, серию вебинаров, а затем выпустили сборник практических рекомендаций «Церковь в медиасфере: управление информационными потоками». В него включены рекомендации по ведению официального сайта храма (в том числе строящегося), аудиту сайта, привлечению аудитории, презентации деятельности прихода в интернете, организации аккаунтов храма в социальных сетях, изданию приходских листков и газет, оформлению стендов. Тексты изложены простым языком и могут быть интересны как квалифицированным сотрудникам, так и тем, кто не имеет профильного образования.

Евгения Жуковская, редактор-составитель сборника практических рекомендаций «Приход в медиамире»

Приход в медиамире. Как проинформировать о своей деятельности? Когда СМИ интересно писать о православных общинах?

М.: ИК «Просветитель», интернет-портал «Приходы», 2019. – 136 с.