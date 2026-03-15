Дерек Принс - Библейское лидерство - Тематический сборник

Мы начнем изучение темы Библейского лидерства с двух стихов из Нового Завета. Давайте прочтем их и выделим в них ключевую фразу. Первый стих – книга Деяний 20:28; второй – 1-е Послание к Тимофею 4:16. Первый отрывок взят из речи апостола Павла к старейшинам церкви в Ефесе. Полагаю, что эти слова даже более актуальны сегодня, чем во времена Павла. Деяния 20:28: Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Позвольте мне указать на актуальность баланса Слова Божьего. Старейшины являются «блюстителями» (греч. «епископос») или «надзирающими», но пасущие стадо находятся среди стада, а не над стадом. Здесь всё очень важно: они должны “пасти Церковь Господа и Бога, которую Он прибрел Себе Кровию Своею.”

Теперь давайте обратимся к 1-му Посланию к Тимофею 4:16. Это послание адресовано уже одному человеку, который, как я понимаю, исполнял апостольскую функцию по отношению к церкви в Ефесе. Полагаю, что он не был старейшиной, постоянно находящимся на одном месте. Он был представителем Павла и действовал от его имени для наведения порядка в церкви. Конечно, это можно понимать по-другому, но я понимаю это именно таким образом. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. Итак, какое ключевое слово? «Вникай» (или «внимай»). Я хотел бы указать вам, что это должно происходить каждый раз, когда вы оказываетесь перед паствой и перед учением. Деяния 20:28: «внимайте себе, а затем всему стаду». 1-е послание к Тимофею 4:16: «вникай в себя и в то, чему ты учишь». Итак, Библия обращает наше внимание на то, что мы должны в первую очередь вникать не в то, за что несем ответственность – в проблемы стада, которое пасём, или проблемы служения наших подопечных – но в первую очередь мы должны вникать в себя самих.

Давайте рассмотрим, как должно вникать в себя самого и заботиться о себе самом? И это не имеет ничего общего с эгоизмом. Так делать просто необходимо, потому что не делая этого, вы не сможете много дать другим. Я хотел бы указать еще и на тот факт, что если вы вдохновляете, поднимаете людей и являетесь для них благословением, но потом ваша собственная жизнь терпит крах, то находится под вопросом, чего, в конечном итоге, будет больше: благословения или соблазна для этих людей. То, чем я собираюсь поделиться с вами, является очень личным. Внимать себе – это несложно, но, как я обнаружил, очень важно. Я ни в коем случае не предлагаю этот материал в качестве набора правил, который должен исполнять каждый из вас. Но надеюсь, что когда я буду делиться с вами теми вещами, которые стали очень важными в моей жизни, то Дух Святой побудит вас обратить внимание на те вещи, на которые Он хочет вам указать – и это совсем не обязательно будет в точности совпадать с тем, на чем я делаю ударение.

Издано Служением Дерека Принса в Украине, 2009г. - 111с

ISBN: 966-8600-13-4

Дерек Принс - Библейское лидерство - Тематический сборник - Содержание