У множества людей сложилось мнение, что молитва — это простая просьба у Бога различных вещей, как будто мы идем к Богу, как в магазин со списком покупок. Это очень ограниченный и не соответствующий истине взгляд на молитву. Молитва — это не просто один играющий инструмент, это — целый оркестр. И этот оркестр состоит из множества различных инструментов. Мы же будем иметь дело с тремя из них: благодарением, хвалой и поклонением.

Эти инструменты — неотъемлемые части молитвы. Если же вы просто приобрели привычку приходить к Богу со своим «списком покупок» без знания, как объединять его с благодарением и восхвалением, я боюсь, что вы будете возвращаться из магазина без нужных вам вещей. Необходимо понять, что Бог установил определенные условия, при которых мы можем обращаться к Нему. И, прежде всего, важно понять, что нет доступа к Богу и в Его присутствие без благодарения и вое- хваления.

Пару лет назад я беседовал с одним человеком, которого я очень уважаю и его имя хорошо известно в своей стране. Он примерно моего возраста и пришел ко Христу раньше меня. Он услышал, как я говорил, что мы не можем приблизиться к Богу без благодарения и восхваления. Он сказал: «Все годы, что я был христианином, я никогда не слышал об этом». Этот принцип революционизировал его молитвенную жизнь. Таким образом, сегодня мы имеем дело с принципом огромного значения, если вы хотите иметь плодотворную и успешную молитвенную жизнь.

Позвольте мне показать вам маленькие различия между благодарением, восхвалением и поклонением. Каждый из этих видов — путь обращения к Богу и общению с Богом. Но каждый из них представляет нам различные аспекты Божьего характера. Благодарением мы признаем Божью благость. Хвалой мы признаем Божье величие. Поклонением мы признаем Божью святость. Итак, благодарение приводит нас к Божьей благости. Хвала связывает нас с Божьим величием. Поклонение — высшая способность человеческого духа — приводит нас к Божьей святости.

Дерек Принс - Благодарение Хвала и Поклонение

Москва: Христианская миссия «Новый Завет», Русский Духовный Центр, 1994. – 147 с.

Дерек Принс - Благодарение Хвала и Поклонение – Содержание

Введение