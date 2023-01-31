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Принс - Благословение или проклятие

Дерек Принс - Благословение или проклятие - Ты можешь избрать
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

В 1978 году, незадолго до нашего бракосочетания, мы с Дереком загорали на пляже в городе Форт-Лоудердейл, во Флориде. Я сказала Дереку: «Не хочешь ли ты помолиться за мои ноги? Они так болят». Он склонился, возложил свои руки на мои ноги и начал говорить им: «Я благодарю вас, ноги. Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарен вам. Вы носили Руфь в целости и сохранности везде, куда ей необходимо было идти — и сейчас вы привели ее ко мне. Благодарю вас, ноги!» Я подумала, что для серьезного учителя Библии это очень несерьезная молитва за свою невесту! На боль прекратилась!! Позднее Дерек сказал мне, что по его мнению, с моей стороны много было не сказанного о моих ногах.

В моей памяти всплыла сцена, происходившая в девичьей комнате еще в школе, когда мне было 15—16 лет. Другая девушка вошла и стояла напротив, расчесывая свои волосы. Я смотрела на ее красивые ноги, а затем на мои собственные, не так ладно скроенные, с тяжелыми икрами и сказала: «Я ненавижу ‘мои ноги!» В результате я произнесла проклятие на свои собственные ноги! Дерек и я вместе разрушили это проклятие, произнесенное над моими ногами более 30-ти лет назад. Я подумала, что это был конец истории. Через 9 лет я оказалась в госпитале в Иерусалиме, в который меня доставила машина скорой помощи, по причине тромбоза в обеих ногах. Болезнь представляла серьезную угрозу моей жизни. Казалось, что еще действует проклятие над моими ногами — а может и над моей личностью. И с тех пор, уже почти 3 года, я боролась за свое здоровье и свою жизнь. Это причиняло явную боль нам обоим; видеть, что сверхъестественные силы разрушают мое физическое тело. И во время работы над этой книгой мы понимали, что каждый признак проклятия, упомянутый в 5-ой главе этой книги, относится ко мне и моей семье. Отречение от произнесенного мною проклятия — это было только началом процесса. Святой Дух открыл наследственные проклятия, появившиеся в результате вовлечения в оккультизм, возникшие в результате особых грехов и гораздо больше.

Это был довольно долгий процесс отречения от каждого и всех проклятий, но Святой Дух был терпелив и скрупулезен. Часто Он давал нам сверхъестественное направление через слова знания и слова мудрости. Нас поддерживали в молитвах тысячи христиан по всему миру. Наше отношение к силе Писания и к самим себе изменилось полностью. Много раз я задавала Богу вопрос: «Почему Ты дал Дереку Принсу жену с такими серьезными физическими проблемами, и таким обилием проклятий в се жизни?» (Читавшие книгу «Бог — автор брачных союзов» знают, что Бог особым образом избрал меня, чтобы я*была женой Дерека.) Я не получила прямого ответа на этот вопрос, по я так благодарна, что Бог взял меня такой, какая я есть, чтобы Он мог принять славу, освобождая и исцеляя меня. Более того, Дерек и я можем подтвердить: все, изложенное в этой книге, мы пережили в своей жизни! Мое здоровье далеко от совершенства по сей день, но я знаю в реальности, что благословение, обещанное Аврааму, принадлежит и мне. Но как и у Авраама, оно требует путешествия. Наша молитва о том, чтобы книга «Благословение или проклятие: ты можешь избрать!» помогла обрести освобождал не вам, а также тем, кому вы желаете помочь, и помогла вам прийти к полной свободе, которая является вашим наследием во Иисусе Христе.

Дерек Принс - Благословение или проклятие - Ты можешь избрать

1997 Дерек Принс Интернейшнл 266стр

Дерек Принс - Благословение или проклятие - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ

  • Глава первая. Борьба с тенями

  • Глава вторая. Невидимые барьеры

  • Глава третья. Как действуют благословения и проклятия?

  • Глава четвертая. Моисеев перечень благословений и проклятий

  • Глава пятая. Семь признаков проклятия

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕ БЫВАЕТ ПРОКЛЯТИЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ

  • Глава шестая. Лжебоги

  • Глава седьмая. Различные моральные грехи

  • Глава восьмая. Антисемитизм

  • Глава девятая. Законничество, упование на плоть, отступничество

  • Глава десятая. Воровство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога

  • Глава одиннадцатая. Фигуры власти

  • Глава двенадцатая. Наложенные на себя проклятия

  • Глава тринадцатая. Служители сатаны

  • Глава четырнадцатая. Душевные разговоры

  • Глава пятнадцатая. Душевные молитвы

  • Глава шестнадцатая. Подведение итогов второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТ ПРОКЛЯТИЯ К БЛАГОСЛОВЕНИЮ

  • Глава семнадцатая. Божественный обмен

  • Глава восемнадцатая. Семь шагов к освобождению

  • Глава девятнадцатая. От тени к свету

  • Глава двадцатая. Употребляющие усилие овладевают им

  • Глава двадцать первая. После исповедания: провозглашение, благодарение, хвала

  • Глава двадцать вторая. Провозглашения для постоянной победы

  • Глава двадцать третья. Проклятия, еще не отмененные

  • Глава двадцать четвертая. Благословлять или проклинать?

Views 1 073
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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