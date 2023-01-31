Дерек Принс - Благословение или проклятие - Ты можешь избрать

В 1978 году, незадолго до нашего бракосочетания, мы с Дереком загорали на пляже в городе Форт-Лоудердейл, во Флориде. Я сказала Дереку: «Не хочешь ли ты помолиться за мои ноги? Они так болят». Он склонился, возложил свои руки на мои ноги и начал говорить им: «Я благодарю вас, ноги. Я хочу, чтобы вы знали, что я благодарен вам. Вы носили Руфь в целости и сохранности везде, куда ей необходимо было идти — и сейчас вы привели ее ко мне. Благодарю вас, ноги!» Я подумала, что для серьезного учителя Библии это очень несерьезная молитва за свою невесту! На боль прекратилась!! Позднее Дерек сказал мне, что по его мнению, с моей стороны много было не сказанного о моих ногах.

В моей памяти всплыла сцена, происходившая в девичьей комнате еще в школе, когда мне было 15—16 лет. Другая девушка вошла и стояла напротив, расчесывая свои волосы. Я смотрела на ее красивые ноги, а затем на мои собственные, не так ладно скроенные, с тяжелыми икрами и сказала: «Я ненавижу ‘мои ноги!» В результате я произнесла проклятие на свои собственные ноги! Дерек и я вместе разрушили это проклятие, произнесенное над моими ногами более 30-ти лет назад. Я подумала, что это был конец истории. Через 9 лет я оказалась в госпитале в Иерусалиме, в который меня доставила машина скорой помощи, по причине тромбоза в обеих ногах. Болезнь представляла серьезную угрозу моей жизни. Казалось, что еще действует проклятие над моими ногами — а может и над моей личностью. И с тех пор, уже почти 3 года, я боролась за свое здоровье и свою жизнь. Это причиняло явную боль нам обоим; видеть, что сверхъестественные силы разрушают мое физическое тело. И во время работы над этой книгой мы понимали, что каждый признак проклятия, упомянутый в 5-ой главе этой книги, относится ко мне и моей семье. Отречение от произнесенного мною проклятия — это было только началом процесса. Святой Дух открыл наследственные проклятия, появившиеся в результате вовлечения в оккультизм, возникшие в результате особых грехов и гораздо больше.

Это был довольно долгий процесс отречения от каждого и всех проклятий, но Святой Дух был терпелив и скрупулезен. Часто Он давал нам сверхъестественное направление через слова знания и слова мудрости. Нас поддерживали в молитвах тысячи христиан по всему миру. Наше отношение к силе Писания и к самим себе изменилось полностью. Много раз я задавала Богу вопрос: «Почему Ты дал Дереку Принсу жену с такими серьезными физическими проблемами, и таким обилием проклятий в се жизни?» (Читавшие книгу «Бог — автор брачных союзов» знают, что Бог особым образом избрал меня, чтобы я*была женой Дерека.) Я не получила прямого ответа на этот вопрос, по я так благодарна, что Бог взял меня такой, какая я есть, чтобы Он мог принять славу, освобождая и исцеляя меня. Более того, Дерек и я можем подтвердить: все, изложенное в этой книге, мы пережили в своей жизни! Мое здоровье далеко от совершенства по сей день, но я знаю в реальности, что благословение, обещанное Аврааму, принадлежит и мне. Но как и у Авраама, оно требует путешествия. Наша молитва о том, чтобы книга «Благословение или проклятие: ты можешь избрать!» помогла обрести освобождал не вам, а также тем, кому вы желаете помочь, и помогла вам прийти к полной свободе, которая является вашим наследием во Иисусе Христе.

Дерек Принс - Благословение или проклятие - Ты можешь избрать

1997 Дерек Принс Интернейшнл 266стр

Дерек Принс - Благословение или проклятие - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЛАГОСЛОВЕНИЯ И ПРОКЛЯТИЯ

Глава первая. Борьба с тенями

Глава вторая. Невидимые барьеры

Глава третья. Как действуют благословения и проклятия?

Глава четвертая. Моисеев перечень благословений и проклятий

Глава пятая. Семь признаков проклятия

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕ БЫВАЕТ ПРОКЛЯТИЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ

Глава шестая. Лжебоги

Глава седьмая. Различные моральные грехи

Глава восьмая. Антисемитизм

Глава девятая. Законничество, упование на плоть, отступничество

Глава десятая. Воровство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога

Глава одиннадцатая. Фигуры власти

Глава двенадцатая. Наложенные на себя проклятия

Глава тринадцатая. Служители сатаны

Глава четырнадцатая. Душевные разговоры

Глава пятнадцатая. Душевные молитвы

Глава шестнадцатая. Подведение итогов второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОТ ПРОКЛЯТИЯ К БЛАГОСЛОВЕНИЮ