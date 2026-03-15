Книга Дерека Принса «Основы учения Христова» является фундаментальным трудом, который по праву считается одним из самых полных и систематизированных изложений базовых библейских доктрин. Автор ставит задачу заложить прочный интеллектуальный и духовный фундамент для верующих, опираясь на шесть принципов, перечисленных в Послании к Евреям 6:1–2. Основная идея произведения заключается в том, что устойчивость и рост христианской жизни напрямую зависят от глубины и правильности понимания этих основ, без которых невозможно возвести зрелое и непоколебимое здание веры.

Содержательная часть книги представляет собой детальное исследование шести «столпов» христианства: покаяния от мертвых дел, веры в Бога, учения о крещениях, возложения рук, воскресения мертвых и суда вечного. Принс методично разбирает каждый пункт, используя свой талант лингвиста и философа для разъяснения точного смысла греческих и еврейских терминов. Автор уделяет огромное внимание практическому применению этих истин, объясняя, например, разницу между крещением в воде и в Святом Духе, или раскрывая духовную значимость молитвы с возложением рук. Книга ведет читателя от самых первых шагов примирения с Богом до величественной панорамы вечности и грядущих судов.

Текст написан в строгом, логичном и дидактическом стиле, что делает его идеальным учебным пособием. Дерек Принс избегает конфессиональной предвзятости, стремясь представить чистое библейское учение, подкрепленное сотнями цитат из Писания. Работа служит незаменимым ресурсом для новообращенных, студентов библейских школ и наставников, желающих иметь ясную и последовательную систему передачи веры. Это чтение помогает превратить разрозненные знания о Боге в целостное мировоззрение, давая верующему уверенность в том, что его жизнь построена на скале, которую не поколеблют никакие жизненные или теологические штормы.

Дерек Принс - Основы учения Христова

Production and Organisation:

Derek Prince Ministries ־ Eastern Europe - CIS P.O. Box 234 4200 AE Gorinchem Holland

ISBN 1 85240 006 4

ISBN 1 85240 007 2

ISBN 1 85240 008 0

Изд. лицензия ЛР № 030367 дата 22 апреля 1992

Дерек Принс - Основы учения Христова - Содержание

Об авторе